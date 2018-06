Aki vérszagot érezve kattintott a cikkre, próbálja meg túltenni magát a csalódottságán, mert nem fog vér folyni. A könyörtelen spanyol nem más, mint Rafael Nadal, aki már 34 szettet nyert sorozatban a Roland Garroson. Alakul Marija Sarapova és Serena Williams rangadója. A Miss RG-k csatáját a US Open-bajnok nyerte.

Rafael Nadal és Richard Gasquet gyerekkoruk óta ismeri egymást, mindketten 31 évesek (igaz a spanyol vasárnap lesz 32) és nagyon jó barátok. Először egy franciaországi Challengeren találkoztak még 2003-ban a felnőttek között, amikor Nadal az első szett elvesztése (2:6) után feladta a meccset. Ez az eredmény azonban nem számít bele kettejük hivatalos egymás elleni statisztikájába, így a mallorcai mérlege patyolat tiszta: szombaton már 16. alkalommal bizonyult jobbnak a franciánál. A tenisz történetében csak három játékosnak van ennél jobb statisztikája, mondjuk úgy, hogy mumusként. Björn Borg az amerikai Vitas Gerulaitist verte 17-szer sorozatban és ugyan ezt tette Roger Federer a spanyol David Ferrerrel valamint az orosz Mikhail Juzsnyíjjal. Ivan Lendlnek is volt egy kedvenc „tanítványa", ő Tim Mayotte kedvét vette el a tenisztől 17 alkalommal. Érdekessége a történetnek, hogy a vesztesek valamennyien top tízes játékosok voltak a maguk idejében.

Tekintettel arra, hogy Rafael Nadal megint úgy győzött Richard Gasquet ellen, ahogy szokott, ez a pillanat alkalmas lehet arra, hogy elemezzük, milyen mérkőzéseket is játszik a címvédő, világelső salakon. Visszamehetnék 10-13 évet is, de a múltat intézzük el annyival, hogy a mallorcai 84 meccséből a Roland Garroson 82-t megnyert, salakon 447 mérkőzésből 411 győzelem, 56 salakos serleg. Az elmúlt két évben 46 találkozója volt salakon és csak Dominic Thiem tudta legyőzni, igaz az osztrák kétszer is, de négyszer azért a spanyol volt a jobb. A Roland Garroson 2015 óta nem vesztett játszmát (akkor Novak Djokovicstól kapott ki a negyeddöntőben), már 34-nél tart, amivel a saját rekordját megdöntötte és közelít Björn Borg 41-es csúcsához.

Ennyit a számokról, most nézzük, milyen típusú párbajban intézi el Rafael Nadal az ellenfeleit. Alapvetően három részre oszthatjuk a vesztesek, az áldozatok táborát. Az első a legnépesebb. Ide tartoznak azok, akik eleve feltett kézzel mennek ki a pályára. Túlságosan tisztelik a világelsőt, nem hisznek magukban, abban, hogy lenne bármi esélyük. Küzdenek, akarnak becsülettel, de akkor sem tudják megszorongatni a salakkirályt, ha épp gyengébb napja van, mert egy átlagos, bedarálós játékkal is elintézi őket, akkor a különbség, annyira nincs fegyverük Nadal ellen.

A másodikba tartoznak azok, akik pontosan tudják, hogy a megszokott teniszükkel esélytelenek, de legalább megpróbálják a lehetetlent. Ők azok, akik nem mennek bele hosszú labdamenetekbe, szinte minden helyzetből támadnak, próbálnak egyből nyerőt ütni. Folyamatosan lapot kérnek 19-re, nem félnek kockáztatni, ultra-agresszívan teniszezni. Erre volt jó példa Simone Bolelli. A tapasztalt olasz élete legjobbját nyújtotta az első fordulóban, de ez is csak arra volt elég, hogy 3 játszmalabdához jusson a 3. szett rövidítésében (6:3.) Nyomás alá lehet így helyezni Nadalt, de kizökkenteni gyakorlatilag lehetetlen. Pontosan tudja a taktika sebezhető pontját, hogy képtelenség végigjátszani így egy Grand Slam-meccset sikeresen. Egy idő után jóval több lesz a ki nem kényszerített hiba. Salakon és Nadal ellen végképp a reménytelen kategória, de még mindig látványosabb, izgalmasabb, mint a fejüket önként a hurokba dugók vergődése.

A harmadik halmaz a legszűkebb. Azok tartoznak ide, akik képesek kellemetlenséget okozni Nadalnak. Nem tartanak tőle, mert tudják, hogy megvan a játékuk, amivel akár le is győzhetik. Képesek az alapvonalról is felvenni vele a versenyt, nem kell változtatniuk a megszokott teniszükön. Ha a spanyol kicsit is bizonytalan, nincs a topon, akkor elkaphatják. Természetesen, amint a számok is mutatják, az ide sorolható 5-6 játékos is ritkán ünnepelhet egy Nadal elleni meccs után.

Nevezhetjük profizmusnak, eltökéltségnek, alázatosságnak, de kegyelmet nem ismerő könyörtelenségnek is, a mallorcai mentalitását, hozzáállását. A 2. forduló után, kérdésre válaszolva azt magyarázta, hogy a sérülései miatt az idei szezonban nem tudott gyakorolni, pedig mindig van a játéknak olyan eleme, amin szívesen dolgozik. A Guido Pella ellen 6:2, 6:1, 6:1-re megnyert meccs után nem volt elégedett a fonákjával, ki is jelentette, hogy pénteken azt fogja edzeni, mert jobban meg akarja nyitni vele a pályát. Az eredményről Richard Gasquet tudna mesélni, az első játszmát úgy vesztette el 6:3-ra, hogy 0:5-ig kettő pontot nyert a 22-ből.

Rafael Nadal a negyeddöntőbe jutásért a német Maximillian Martererrel találkozik hétfőn. A szintén balkezes, 22 éves németet jól ismerhetik a magyar szurkolók, áprilisban indult Budapesten és márciusban ő győzte le Fucsovics Mártont Miamiban. A spanyollal ez lesz az első meccse és óriási szenzáció lenne, ha pont neki sikerülne megállítani a címvédőt.

A francia nyílt teniszbajnokság 7. napján a végállomáshoz ért a Fucsovics Mártont búcsúztató Kyle Edmund. A fiatal brit nem bírt Fabio Fogninivel. A különösen salakon bárkire veszélyes 31 éves olasz, akkor brékelte az ötödik játszmában a 16. kiemeltet, amikor nem maradt lehetősége a javításra.

A tavaly tavaszi visszatérése óta Marija Sarapova ugyan nyert már a US Openen Simona Halep ellen, és alig két hete, Rómában Jelena Osztapenkónál is jobbnak bizonyult, de ahogy legyőzte a 6. kiemelt Karolina Pliskovát a 16 közé kerülésért, az a régi, a Roland Garroson kétszer győztes Sarapovát idézte. Kiütötte a cseh lányt: 59 perc alatt 6:2, 6:1-re verte.

Nagy csatát játszott két rendkívül csinos hölgy. Sloane Stephens és Camila Giorgi egyaránt esélyesként indulna a Miss Roland Garros címért, de az amerikai és az olasz sem ezért érkezett Párizsba. Az esélytelenebb itáliai rendesen tesztelte a tavalyi US Open-bajnokot, a döntő játszmában, 5:4-nél a győzelemért adogatott, de Stephens innen is tudott fordítani, 2 óra 26 perc alatt 4:6, 6:1, 8:6-ra nyert.

Eredmények, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

férfiak:

Nadal (spanyol, 1.)-Gasquet (francia) 6:3, 6:2, 6:2

Anderson (dél-afrikai, 6.)-M. Zverev (német) 6:1, 6:7 (3-7), 6:3, 7:6 (7-4)

Schwartzman (argentin, 11.)-Coric (horvát) 7:5, 6:3, 6:3

Hacsanov (orosz)-Pouille (francia, 15.) 6:3, 7:5, 6:3

Fognini (olasz, 18.)-Edmund (brit, 16.) 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 6:4

Marterer (német)-Zopp (észt) 6:2, 6:1, 6:4

nők:

Mertens (belga, 16.)-Gavrilova (ausztrál, 24.) 6:3, 6:1

Muguruza (spanyol, 3.)-Stosur (ausztrál) 6:0, 6:2

Kontaveit (észt, 25.)-Kvitova (cseh, 8.) 7:6 (8-6), 7:6 (7-4)

Stephens (amerikai, 10.)-Giorgi (olasz) 4:6, 6:1, 8:6

Curenko (ukrán)-Rybarikova (szlovák, 19.) 6:2, 6:4

Sarapova (orosz, 28.)-Ka.Pliskova (cseh) 6:2, 6:1