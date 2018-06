Rafael Nadal mellett ketten tudtak nyerni legalább két salakpályás versenyt már az idei szezonban: Alexander Zverev és Dominic Thiem. Vasárnap a német és az osztrák is bejutott a negyeddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon, ahol kedden egymás ellen mérkőznek. Előtte azért a nőknél még összecsap Serena Williams és Marija Sarapova.

Egy kicsit Serena Williams és Marija Sarapova hétfői csatájának az árnyékában teniszeztek vasárnap a Roland Garroson a negyeddöntőbe jutásért. Az amerikai és az orosz találkozója a női teniszben kicsit olyan, mintha Rafael Nadal és Roger Federer mérkőzne meg. Az amerikai még a svájcinál is sikeresebb a 23 egyéni Grand Slam-trófeájával és nem véletlenül nyilatkozott úgy Federer a Roland Garros előtt, hogy Serena Williams egyike a legnagyobbaknak, ha nem ő minden idők legnagyobb teniszezője.

Marija Sarapova azért az eredményeiben elmarad Rafael Nadaltól, de az vitathatatlan, hogy a doppingügye előtt legalább olyan sikeres volt a pályán kívül, mint a spanyol és globális ismertségben, népszerűségben is felvette vele a versenyt. Az aktív női teniszezők között, Serena mellett csak nővére Venus nyert több Grand Slamet, mint Sarapova, de az orosznak mind a négy helyszínről van trófeája, míg az amerikai Wimbledonban és a US Openen gyűjtötte a maga hét serlegét.

Annyiból talán sántít a hasonlat Federerékkel, hogy Serena Williams 19-et megnyert a 21 meccsükből, tehát elég egyoldalú ez a rivalizálás. Ráadásul Marija Sarapova mindkét győzelme 2004-ben történt, azóta sorozatban 18-szor vesztett, játszmát is alig nyert.

Serena Williams még szombat este azzal kezdte az interjúszobában, hogy megkérte az újságírókat, kivételesen fogják rövidre, mert még nem alszik a kislánya és szeretne minél előbb menni hozzá. Mindketten visszatérőben vagyunk, de teljesen más az ok, és övé már több mint egy éve tart, az enyém alig néhány hónapja. Ezért most, inkább ő az esélyes. Nekem ez egy újabb jó teszt lesz, lássam, hol is tartok valójában"- magyarázta Serena Williams, akit arról is kérdeztek, milyen a kapcsolata Marija Sarapovával, aki a könyvében nagyon sokat foglalkozott vele. Nincs semmi negatív érzésem vele kapcsolatban.

Mindig úgy léptem pályára ellene, mint bárki más ellen. Amikor a doppingügye volt, akkor is azt mondtam, bátor, hogy kiállt a nyilvánosság elé abban a helyzetben. A könyve miatt kicsit csalódott voltam. Szurkolóként, izgatott érdeklődőként vettem a kezembe és meglepődtem, hogy szinte rólam szól, ráadásul nem feltétlenül igaz. Hallomásokra épülő könyv, az ő szemszögéből látva az elmúlt éveket. Nem tudtam, hogy ennyire meghatározó a szerepem az életében. Mindig is hangsúlyoztam, hogy a nőknek inkább ki kellene állniuk egymásért, bátoríthatnánk egymást. Egy nőnek a sikere inspirálhatná a többieket. Engem mindig is ösztönzött mások jól csináltak valamit"- árulta el Serena Williams, aki vasárnap is pályára lépett a negyeddöntőbe jutásért, a női párosban.

A férfiaknál Alexander Zverev

megint beleszaladt egy ötszettes párbajba. Szenvedett Karen Hacsanov ellen. A Moszkvában született, örmény származású, dubaji lakos Hacsanovot tavaly a Davis-kupában győzte le Fucsovics Márton Budapesten (7:5, 6:4, 6:4.) Arról a sikerről, akkor is lehetett tudni, hogy óriási eredmény, de amikor a Roland Garroson látjuk, mire képes a 22 éves orosz, salakon a 2. kiemelt ellen, még inkább felértékelődik.

Zverev a negyedik játszma végén és az ötödik elején is extázisban hergelte a Suzanne Lenglen publikumát.

A 2. kiemelt német előszeretettel merít erőt a szurkolókból. Szüksége is volt erre, mert nem igazán találta Hacsanov stabil, agresszív teniszének az ellenszerét. Talán nem véletlen, hogy az új generáció tagjai közül egyelőre Alxander Zverev jutott a legmesszebb, ő legerősebb mentálisan és kivételesek a versenyzői adottságai: a héten már harmadszor fordított 1:2-es játszmaállásról.

Egy ATP 1000-es verseny megnyeréséhez elég lehet tíz játszma, a Grand Slamen minimum 21 kell. Igaz, az előbbit egy hét alatt rendezik. A 21 éves német szerda óta 15 játszmát teniszezett, harcolt végig, összesen 10 óra 17 percet töltött a pályán öt nap alatt, ami könnyen döntőnek bizonyulhat a keddi negyeddöntőben Dominic Thiem ellen.

Az osztrák vasárnap Nisikori Kei ellen lépett pályára a Philippe Chatrier stadionban és érdekes meccset játszottak: 59 perc után 6:2, 6:0-ra vezetett Thiem, de a japán nem adta meg magát. Szépített (7:5) és a 4. játszmában egyetlen brék, illetve a végén egy ki nem kényszerített hiba tenyeressel döntött az osztrák javára.