Hosszú Katinka kétségbeesetten keresi az új edzőjét

Bodrogi Viktor úszóedző nem hitt a fülének, amikor Hosszú Katinka azért hívta fel, hogy a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit egy budapesti presszóban megossza vele. Azt a mai napig sem tudta kideríteni, hogy ennek az elvileg titkos találkozónak ki vihette a hírét, mert ő nem kezdett el büszkélkedni, Katinkának pedig aligha lehetett érdeke a szóbeszéd elindítása.

A dolgok mai állása szerint nem úgy néz ki, hogy a két olimpián szerepelt, jelenleg Százhalombattán dolgozó szakember lépne Shane Tusup helyébe, és venné át a háromszoros olimpiai bajnoknő felkészülésének az irányítását.

„Katinka nem tűnt magabiztosnak, inkább egy kicsit kétségbeesettnek, amikor szóba hozta az edzőváltás kérdését. Nekem úgy tűnt, hogy nem akarja elhamarkodni a döntését, valójában abban sem biztos, hogy külföldi vagy magyar edző felkérése tarthatja életben a jövővel kapcsolatos terveit, és itthon vagy máshol akar edzeni. Régi barátok vagyunk, talán ezért is avatott be az elképzeléseibe, az a konkrét kérdés viszont nem hangzott el, hogy vállalnám-e a munkát vele. A megoldások számbavétele közben inkább csak sejteni lehetett, hogy mi minden jár a fejében. Én elmondtam neki, hogy a százhalombattai klubomhoz szerződés köt, ahol van egy nagyon lelkes kis csoportom. Ha felmondanék, merőben új életmódot kellene választanom” – nyilatkozta a 34 esztendős úszóedző az SzPress Hírszolgálatnak, aki versenyzőként világbajnoki hatodik helyezést ért el, az ifjúsági Európa-bajnokságokon pedig ötször is aranyérmet vehetett át.

A kávéházi találkozó után újra már nem találkoztak, Bodrogi telefonon többször is kereste Katinkát, de nem érte el, és visszahívást sem kapott.