Csodahajók és rekordok várhatók az idei Kékszalagon

Nem a Balatonon, hanem a Duna mellett, a Kopaszi-gáton tartotta hétfő délelőtt sajtótájékoztatóját a Magyar Vitorlás Szövetség a Balaton legnagyobb vitorlás eseményéről, a Kékszalagról. Európa legrégebbi (1934 óta tart) és leghosszabb (légvonalban 160 km) tókerülője nemcsak a szezon leglátványosabb eseménye, de a legnagyobb presztízzsel is rendelkezik.

Aki ezt megnyeri, neve szó szerint örökre fent marad a dicsőségtáblán. A profik olyan komolyan veszik, hogy szinte a teljes tavaszi felkészülést ennek a versenynek szentelik. Már áprilisban, a 8-10 fokos vízben elkezdik az edzést a csapattal, melynek tagjai akár egy évtizede óta dolgoznak együtt a főnökkel, vagyis a kormányossal.

A hajó kiválasztásában és beszerzésében ugyanilyen fanatizmus jellemző. Szinte minden évben megjelenik egy új csúcsgép a Balatonon, melyet vagy külföldről szereznek be, vagy a világszínvonalú magyar hajóépítők műhelyeiből. Az akár 14 fős legénységgel való edzések, a hajó és s szerelvények beszerzése, a szinte egész éves felkészülés pont úgy zajlik, mint egy vébé-, vagy olimpiai felkészülés bármelyik másik élsportban: 100 %-os energiabefektetés és csapatszinten akár százmilliós költségvetés. Nem adják olcsón a Kékszalag díjat. Semmilyen szempontból.

Amit kevesen tudnak

A díj értékét jól jelzi, hogy mivel a verseny nemzetközi, sokan külföldről is érkeznek. A teljes csapat, a hajó, a felszerelés, a több szett vitorla, mind elindul közúton, hogy végül valamelyik balatoni kikötőben vízre tegyék, összeszereljék a hajót, majd pár napos helyszíni edzés után versenybe szálljanak a közel 160 kilométeres távon.

Mindezek után pedig, röviddel a verseny után a teljes logisztikai folyamat visszafelé lejátszva. Mindezt a brutális mennyiségű „építést-bontást" teszik annak reményében, hogy visszafelé már ott van valami a csomagok között, ami odafelé még nem volt. A 2018-as, jubileumi verseny kék színű szalagja és a hozzátartozó aranyérem, mely csak az abszolút győztesnek jár.

A leglátványosabb

A magas presztízs tehát érthető, de mi van leglátványosabb jelzővel? Erről bárki maga is meggyőződhet. Szavakkal nehéz is leírni. Le kell menni július 26-án a rajt helyszínére, Balatonfüredre, ahol 5-600 hajó egyszerre indul.

Ha pedig a Tihanyi szoroshoz látogat el valaki ezen a délelőttön, akkor olyat lát, amit sosem fog elfelejteni. 10 és 14 óra között több száz hajó halad át a szűk szoroson, kinyitott hátszélvitorlákkal. Az ezer színben pompázó, dagadó vitorlák szinte karnyújtásnyira haladnak el a parti nézőktől. Tökéletes fotótéma.

A feladat

A Kékszalag (Blue Ribbon vagy Blue Riband) elnevezés az Atlanti-óceán átkeléséhez kapcsolódik és több mint 120 éves kifejezés. A versengés célja egyszerű: az adott távot a lehető leggyorsabban megtenni. Pont így van ez a Balatonon is.

Balatonfüredről indulva, az egész tavat megkerülve kell visszajutni Balatonfüredre. A különbség annyi, hogy 100 éve ezt motoros hajtással tették az óceánon, míg a Balatonon kizárólag a szél segítségével lehet haladni. Sokan kapnak érmet (hajóosztályonként zajlik az értékelés), azonban a Kékszalag, vagyis a legnagyobb dicsőség csak egy hajónak és legénységének jár: a leggyorsabbnak.

Legendák és csodahajók

A versenyen, - ez általában a hajózás sajátossága – akár 70-80 éves hajók is részt vesznek. Nem is akárhogy, némelyik „öreghölgy", akár még most is az osztálya élvonalában teljesít. Közülük két hajó is kiemelkedik. A Kishamis 1896-ban épült, vagyis 122 éves.

Kormányosa, Hrehuss György éppen idén 80 éves, és ahogy 1953 óta mindig, idén is hajóba ül, hogy teljesítse a Kékszalag embert próbáló kihívását. A másik legenda a Nemere II. nevű hajó, melynek 1955-ös, 10 óra 40 perces rekordját 57 évig nem tudták megdönteni. Nemere II. köszöni szépen, jól van és idén is versenybe száll a legnagyobb cirkálók osztályában.

Az idei év legnagyobb szenzációja, hogy a világhírű America's Cup versenysorozat korábbi csodahajója (AC 45) is a Balatonra került. Rögtön több példány is. Ezt úgy kell elképzelni, mintha autózásban a Forma 1-ről beszélnénk. A legmagasabb csúcstechnikát képviseli ez a technika. Ha valaki ránéz, még azt is nehéz meghatározni, hogy valójában hajót lát-e.

Pedig az. Katamarán, abból is, a legmodernebb. Különleges képessége, hogy már gyenge szélben is képes arra, hogy ne ússzon a vízben, hanem pengéken (foil) repüljön. A csúcstechnika olyan érzékeny, hogy Kaiser Kristóf kormányos szerint, van, hogy a kötelek húzásánál akár 5 centin múlik, hogy a hajó 40 kilométer/óra sebességgel repül, vagy csak 20-szal. Egyik legnagyobb vetélytársuk az Opel Fifty-Fifty nevű kéttestű hajó, amely szintén világszínvonalat képvisel. A hajó nemcsak egyedi, de a magyar hajógyártás nagy büszkesége is, ugyanis Paulovits Dénes műhelyében készült.

A másik vetélytárs azonban olyan eredménnyel rendelkezik, melyet akár a következő 50 évben sem fognak megdönteni: 13-szor nyerte el a Balaton Kékszalagját. Litkey Farkas -csapatával és hajójával- a Festipay nevű katamaránnal tavaly vívta ki a tizenharmadik elsőséget.

A hétköznapi hősök

Az élmezőny persze, csak nagyjából 50 hajóból áll. Ők azok, akik még a start napján célba érnek. Mellettük azonban ott lesz további 500-550 hajó, melynek legénysége nem 10 órát, hanem 20-at, vagy akár 48-at fog a Balatonon tölteni. Ők a Kékszalag igazi hősei. Olykor a hőséggel és szélcsenddel, olykor a tomboló viharral is megküzdenek, hogy leküzdjék a távot, még akkor is, ha teljesítményük, nem hoz számukra érmet. A verseny viszont tőlük igazán szép, hiszen ők adják a flotta legnagyobb részét, tőlük pompázik színkavalkádban a Tihanyi szoros.

2016. július 26-án elrajtol az 50. Kékszalag Erste Nagydíj mezőnye, melyre a szervezők rekordlétszámot vagyis, több mint 600 hajót várnak. Mi is ott leszünk.