Nadal úton a 11. Roland Garros-sikere felé

A tízszeres győztes Rafael Nadal magabiztos győzelemmel jutott negyeddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság férfiversenyében.

A Philippe Chatrier stadionban Rafael Nadal bemutatót tartott. A német Maximilian Marterer 20 percen át úgy teniszezett a címvédő, világelső ellen, hogy a lelátón felszisszentek, lehet, megszakad a spanyol sorozata a Roland Garroson, ahol 2015-ben vesztett legutóbb szettet. A 22 éves, szintén balkezes germán 2:1-re vezetett, brékkel és labdája volt a 3:1-hez. Sült a keze, extrákat ütött, mindenre volt válasza. A csoda nem tartott sokáig, Rafael Nadal gyorsan megtalálta a megoldást és végül 6:3, 6:2, 7:6-ra győzött.

Drámáért a Suzanne Lenglen arénába kellett menni. Az argentin Diego Schwartzman 33 cm-rel alacsonyabb, mint a US Open tavalyi finalistája, Kevin Anderson, ráadásul a dél-afrikai mérlege száz százalékos a dél-amerikai ellen, legutóbb 2016-ban, Nizzában verte. Most is vezetett 6:1, 6:2, 5:3-ra, szerválhatott a meccsért, de megtorpant. A 4. játszmában megint 5:3 volt a javára, de újra

hagyta kiénekelni a sajtot a szájából.

A szettet záró rövidítésben pontot sem nyert. Jöhetett az ötödik, döntő felvonás és ebben a salakspecialista Schwartzman már bedarálta.