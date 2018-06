A francia nyílt teniszbajnokság idei legnagyobb szenzációját hozta a verseny 10. napja. A világranglistán 72. Marco Cecchinato, a Hungarian Open áprilisi győztese 6:3, 7:6, 1:6, 7:6-ra győzött az elődöntőbe kerülésért Novak Djokovic ellen. Az olasz hősre, a 2. kiemelt Alexander Zverevet búcsúztató Dominic Thiem vár a fináléba jutásért. A nőknél két amerikai, Sloane Stephens és Madison Keys játszik a döntőért az alsó ágon.

Azok jártak jól Párizsban kedden, akik reggel felvettek kiskabátot és magukkal vittek esernyőt. Szinte egész délelőtt ömlött az eső és később is londoni szürkeség, sok felhő jellemezte az időjárást. Szerencsére a francia nyílt teniszbajnokságon 10. napján délután 2-kor kezdődött a program a kiemelt pályákon. A Philippe Chatrier stadionban német-osztrák rangadóval indult a műsor.

A 2018-as szezonban ők ketten nyerték a legtöbb mérkőzést az ATP Touron. Alexander Zverev 34-et, Dominic Thiem csak eggyel kevesebbet. A 21 éves német úgy zárkózott fel a ranglistán Rafael Nadal és Roger Federer mögé a 3. helyre, hogy a Grand Slameken még nem tudott maradandót alkotni, a legjobb eredménye egy tavalyi wimbledoni 4. forduló volt. Először jutott tehát negyeddöntőbe GS-szinten. Az sem mellette szólt, hogy az első négy meccséből hármat ötjátszmás csatában nyert meg. Hiába mondta magabiztosan, még vasárnap, hogy mentálisan teljesen friss és fizikálisan is rendben lesz, azért várható volt, nem múlik el nyomtalanul a lábaiból az a több mint tíz óra tömény tenisz.

Dominic Thiem az elmúlt két évben elődöntőt játszott a Roland Garroson és ő az egyetlen, aki 2017-ben és az idén is egy-egy alkalommal jobbnak bizonyult Rafael Nadalnál salakon. Ez azért olyan referencia, amit nem lehet a véletlen számlájára írni. Legutóbbi párbajukból Zverev jött ki győztesen, május elején a madridi döntőben nyert 6:4, 6:4-re, de összesítésben így is Thiem állt jobban (4:2.)

Az első játszmában gyakran tapsolták vörösre az amúgy igényes francia szurkolók a tenyerüket a lelátón. A 2. kiemelt német elég gyorsan felismerte, hogy csak az alapvonalról teniszezve nem lesz esélye, mert Thiemről minden labda úgy jön vissza, mintha fallal játszana, nem talál fogást az osztrákon, annak mindenre van válasza. Ennek köszönhetően variábilis lett a játék, rengeteg rövidítéssel, technikás megoldással, időnként bemutató jellege volt a csatának, ami 3:3-ig tartogatott izgalmakat. Addig az adogató dominált, utána viszont fokozatosan fogyott el Alexander Zverev. Megpróbált ő mindent, de túl sok hibával teniszezett, mert kockáztatott és fáradtabban mozgott, mint az első héten. Az egész találkozón kétszer jutott fogadóelőnyhöz, de a brék egyszer sem jött össze. Az első szett 3:3 után összesen négy játékot tudott nyerni. A 3. játszmában, 4:0-nál már szórvány fütty is hallható volt, de a hajrában még kicsit kényeztették a nézőket látványos labdamenetekkel.

Elégedett vagyok, azt csináltam, amit kellett, futtattam őt. Amikor fit, ez nem működik ennyire jól, de most tökéletes volt. Összességében jobb játékos vagyok, mint akár tavaly és most mentálisan és fizikálisan is frissebb vagyok, mint az elmúlt két évben"- magyarázta Dominic Thiem, aki 2016 óta harmadszor jutott elődöntőbe a French Openen és most szeretne legalább egy lépéssel tovább menni.

A találkozó elején nagyon éreztem a labdát, most ment a legjobban a játék, de a testem megadta magát. Aztán komolyan gondolkodtam azon, hogy feladom, de az első Grand Slam-negyeddöntőm volt. Tudtam, hogy nem nyerhetek, alig bírtam mozogni, adogatni, esélyem nem volt így, de be akartam fejezni a meccset. Dominic megérdemli az elismerést, az elődöntőbe jutást, ő fog játszani Rafával a fináléban. Nagyon sokat fejlődött az adogatása és alig hibázik"- értékelt Alexander Zverev, aki a 2. szett közepén kötést kapott a bal combjára.

A mai tenisz már csak ilyen. Az alsó ág két negyeddöntő mérkőzéséből azért került Novak Djokovic és Marco Cecchinato összecsapása a Suzanne Lenglen arénába, mert a szervezők minden bizonnyal úgy gondolták, hogy az lesz a kevésbé izgalmas. Hiába Roland Garros-bajnok a korábbi világelső szerb, nem ez számított, amikor elkészült a pályabeosztás. Mondjuk nem ez volt az első tévedésük az idén az illetékeseknek, de emiatt maximum azok bosszankodhattak, akik megvették a drága jegyüket a centerre és nem láthatták Djokovicot. Jó pár évvel ezelőtt, a második kedden a nők mentek a Suzanne Lenglenre és a férfiak játszottak a centeren. Az egyenjogúság jegyében aztán módosítottak és megosztották a két arénát. Ez most azt eredményezte, hogy Sloane Stephens és Daria Kaszatkina meccsére szinte kiürült a Philippe Chatrier stadion, míg Djokovicsék párbajára nem lehetett bejutni.

Arra persze a legelvakultabb itáliai drukkerek sem számítottak, hogy Marco Cecchinato, 1 óra 39 perc elteltével 6:3, 7:6-ra vezet majd.

Amikor a 25 éves olasz elbúcsúztatta David Goffint, már írtunk arról, hogy ő nyerte az idei Hungarian Opent, ráadásul szerencsés vesztesként, és a Roland Garroson Fucsovics Mártonnal indult párosban. Adott tehát a magyar kötődés, ami a nemzetközi médiában is többször visszaköszönt az elmúlt napokban. Cecchinatóval kapcsolatban szinte mindenhol megemlítették, hogy Budapesten vett új irányt, lendületet a pályafutása.

Úgy érkezett Párizsba, hogy előtte soha nem nyert mérkőzést Grand Slam-főtáblán és most negyeddöntős. A David Goffin elleni sikere után egy újságíró próbálta őt kérdezni arról a fogadási csalás ügyről, amiben az olasz szövetség bűnösnek találta két éve, de az Olasz Olimpiai Bizottság végül felmentette. Cecchinato nem akart beszélni a 2016-os nehézségeiről, a pályán igyekezett feledtetni az akkor történteket.

Ott tartottunk tehát, hogy Marco Cecchinato 6:3, 7:6-ra vezetett, bár a szerbnek több játszmalabdája is volt a második szettben. Nem könnyű helyzet, de, ha valaki képes innen felállni, az pont Djokovic. Arról nem beszélve, hogy elképzelhetetlennek tűnt, hogy az olasz tartsa azt az elképesztő szintet, amivel rendre zavarba hozta a belgrádit. A harmadik játszmát el is vesztette 6:1-re és Djokovic 5:2-re vezetett a negyedikben. Cecchinato azonban ugyan úgy küzdött minden labdamenetben, nem adott ajándékot ellenfelének. Fordított is és labdája volt a 6:5-höz. Végül a rövidítésre maradt a döntés.

Ha valaki csak ezt a tie-breaket látta az idei Roland Garroson, már nem jött hiába Párizsba. A publikum ünnepelt, tombolt, élvezte a drámát, a látványos előadást. Előbb az olasz jutott meccslabdához (6:5), de két káprázatos labdamenet és Djokovic megoldás után már a szerbnek volt labdája a döntő szetthez. Ilyen fordulatból még akadt pár, míg 12:11-nél, a 4. mérkőzéslabdánál Djokovic váratlanul szerva-röptét játszott, de az olasz elütött mellette. Az óriási, felejthetetlen csata 3 óra 26 percig tartott.

Olasz férfi teniszező legutóbb 1978-ban volt elődöntős Grand Slam-tornán, akkor a Roland Garroson Corrado Barazzutti jutott el a legjobb négyig.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Djokovic úgy fogalmazott, egyáltalán nem biztos abban, hogy pályára lép a füves pályás szezonban, így például a július 2-án kezdődő wimbledoni tornán.

Egyelőre nem szeretnék a teniszre gondolni" - tette hozzá a korábbi világelső

A nőknél az már biztos, hogy a szombati döntő egyik szereplője amerikai lesz és csütörtökön az elődöntőben megismétlődik a tavalyi US Open fináléja. Ennél sokkal többet nem is érdemes megjegyezni a hölgyek negyeddöntőiről, mert Madison Keys és Sloane Stephens egyaránt játszmavesztés nélkül állította meg kazah, illetve orosz ellenfelét.

Eredmények, negyeddöntő:

férfiak:

Checcinato (olasz)-Djokovic (szerb, 20.) 6:3, 7:6 (7-4), 1:6, 7:6 (13-11)

Thiem (osztrák, 8.)-A. Zverev (német, 2.) 6:4, 6:2, 6:1

nők:

Stephens (amerikai, 10.)-Kaszatkina (orosz, 14.) 6:3, 6:1

Keys (amerikai, 13.)-Putyinceva (kazah) 7:6 (7-5), 6:4