So pályafutása során először győzte le Carlsent, nyílttá tette a versenyt

A stavangeri Altibox Norway Chess 2018 viadal hatodik fordulójában az amerikai Wesley So remek játékkal legyőzte a világbajnok Magnus Carlsent. Pályafutása során először tudta klasszikus játszmában megadásra kényszeríteni a norvég világelsőt, négy vereség és nyolc döntetlen után győzött. Megszakadt Carlsen 37 játszmás veretlenségi sorozata. A nyeréssel So nyílttá tette a versenyt, az első helyen előálló esetleges holtversenyt rájátszás döntené el. A kínai Ding Liren visszalépésre kényszerült, kerékpározás közben balesetet szenvedett, az operáció után reménykedik abban, hogy 1-2 hónap múlva már versenyezhet.

Tizenharmadszor nézett farkasszemet Wesley So és Magnus Carlsen. Az amerikai nagymester tavaly Wijk Ann Zee-ben a világbajnok előtt egypontos előnnyel, veretlenül nyerte meg a Tata Steel versenyt, idén Carlsen a címvédőt is legyőzve végzett az élen. A norvég világelső korábbi találkozóikon négyszer nyert So ellen, nyolcszor megosztoztak a ponton.

Hazai pályán szakadt meg Carlsen 37 játszmás veretlenségi sorozata, utoljára a London Chess Classic viadalon az orosz Jan Nepomnjacsijtól kapott ki. Az amerikai olimpiai bajnok remekül használta ki, hogy Carlsen „rossz napot" fogott ki, lépésről-lépésre került előnybe, teljes passzivitásba kényszerítette a világbajnok haderejét. Királyszárnyon gyalogrohamot indított, sötéten mozgó futója tökéletesen támogatta akcióját, a szabadgyalog eldöntötte küzdelmüket. So a győzelemmel nyílttá tette a versenyt.

Wesley So (2778) – Magnus Carlsen (2843)

Az olimpiai bajnok kínai Ding Liren a harmadik fordulót követő pihenőnapon balesetet szenvedett, kerékpározás közepette balszerencsésen esett. A délutáni szakácsversenyen még részt vett, Viswanathan Ananddal alkotott duójukat győztesként is hirdették ki, de az alapos orvosi vizsgálat kiderítette, hogy csípőjében törést szenvedett, meg is operálták, rövidesen hazautazik. Ding Liren korábbi eredményeit törölték.

Visszalépése kaotikussá tette a verseny követését, eddig ki öt, ki hat partit játszott le. Carlsen veresége ellenére is megtartotta vezető pozícióját, de csak két játszmája maradt, a nyolcadik játéknapon világos lesz az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarovval szemben, befejező partijában sötét a francia Maxime Vachier-Lagrave ellen. So a hetedikben sötéttel játszik Mamedgyarovval, a nyolcadikban világossal Vachier-Lagravevel küzd meg, az utolsó fordulóban presztízsrangadót vív honfitársával, Fabiano Caruanával.

A többiek is beleszólhatnak még az elsőségért vívott harcba, So mellett az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand, az amerikai Hikaru Nakamura őrzi még veretlenségét. Anand, Nakamura, Mamedgyarov és Vachier-Lagrave még nyeretlen. A világbajnoki kihívó Fabiano Caruana az első fordulóban Carlsentől elszenvedett veresége után a negyedik körben az orosz Szergej Karjakint győzte le, a háromszoros olimpiai bajnok örmény Levon Aronjan Mamedgyarovot kényszerítette megadásra. Karjakin Vachier-Lagravet győzte le. A kiegyenlített erők küzdelmében a sakkvilág ászai keveset kockáztatnak, az eddig lejátszott 24 partiból csak hat végződött döntéssel. A pontvadászat kedden folytatódik!

A verseny állása:

1.Magnus Carlsen (norvég) 3,5(6)

2. Wesley So (amerikai) 5(3)

3. Levon Aronjan (örmény) 3(6)

4-7. Viswanathan Anand (indiai), Hikaru Nakamura (amerikai), Szergej Karjakin (orosz) és Fabiano Caruana (amerikai) 2,5(5)

8. Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni) 2,5(6)

9. Maxime Vachier-Lagrave (francia) 2(5)

6. Norway Chess 2018 Stavanger, 2018. május 27-június 7.

H. Név Élő J. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pont TB1

1 Magnus Carlsen 2843 6 * 0 1 ½ ½ ½ 1 3.5

2 Wesley So 2778 5 1 * ½ ½ ½ ½ 3 8.75

3 Levon Aronjan 2764 6 0 ½ * ½ ½ 1 ½ 3 7.5

4 Viswanathan Anand 2760 5 ½ ½ ½ * ½ ½ 2.5 7.25

5 Hikaru Nakamura 2769 5 ½ ½ ½ * ½ ½ 2.5 6.75

6 Szergej Karjakin 2782 5 ½ ½ * 0 ½ 1 2.5 6.5

7 Fabiano Caruana 2822 5 0 ½ 1 * ½ ½ 2.5 6.25

8 Sahriyar Mamedgyarov 2808 6 0 ½ ½ ½ ½ * ½ 2.5 6

9 Maxime Vachier-Lagrave 2789 5 ½ ½ 0 ½ ½ * 2