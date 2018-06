Djokovic hisztizett, miután kiesett a Roland Garroson

Sajátságos módon fejezte ki csalódottságát Novak Djokovic, miután a francia nyílt teniszbajnokságon kikapott a negyeddöntőben. Az újságírókkal és a szervezőkkel sikerült kibabrálnia bánatában, de annyit azért bejelentett, hogy kihagyhatja a teljes füves szezont.

Novak Djokovic tud veszíteni. A legfájdalmasabb vereség után is sportszerűen gratulál a legyőzőjének, elismeri, hogy jobb volt nála. A 12-szeres Grand Slam-bajnok kedden is ezt tette, miután drámai mérkőzésen, az idei Roland Garros talán legizgalmasabb csatájában kikapott a világranglistán 72. Marco Cecchinatotól.

Viszonylag magabiztosan nyilatkozott a találkozó előtt, mondván, hogy jól ismeri az olaszt, sokat edzettek együtt. Mintha azt sugallta volna, anélkül, hogy lebecsülné az ellenfelét, hogy nem okozhat neki meglepetést.

Nos, valószínűleg okozott, mert Cecchinato biztos nem úgy teniszezett, ahogy korábban az edzéseken. Minimum top tízes játékot mutatott és egy pillanatig nem izgult, nem remegett meg. Djokovic úgy kapott ki, hogy az elvesztett második és negyedik szettben is volt több játszmalabdája.

A pályán ezúttal is sportszerűen búcsúzott, átsétált a salakon fekvő legyőzőjéhez, gratulált neki, megölelte és a publikumtól is kedvesen, profin köszönt el, mikor lement a pályáról. Ilyenkor egy játékos vagy azonnal az interjúszobába megy, mert szeretné minél gyorsabban letudni a kötelezettségét, vagy órákat várakoztatja a média képviselőit. Utóbbi esetben van ideje lehiggadni és bízhat abban, hogy addigra már kevésbé lesz érdekes a kudarca. Előfordulhat az is, hogy egyszerűen nem áll a sajtó rendelkezésére, de az sok ezer eurós büntetést von maga után és az imidzse is sérül.

Andre Agassi nem egyszer megtette ezt, nem érdekelték a következmények. Az utóbbi időben nem nagyon volt példa hasonlóra. Rafael Nadal, vagy Roger Federer a legnehezebb helyzetekben, fájdalmas vereségek után is mindig vállalták a sajtótájékoztatót.

Novak Djokovic kedd este egészen egyedit húzott.

A pályáról egyenesen a médiaközpontba jött. Be is jelentették, hogy úton van a főterembe. Alig két perccel később módosítottak, hogy Novak Djokovic a 2-es interjúszobában várja az újságírókat.