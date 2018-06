A strandon könnyebb 400 méter vegyest úszni, mint a belgrádi Eb-n evezni

A belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság első napján remekeltek a magyar versenyzők. A 21 éves Kopasz Bálint két versenyszámban is döntőbe jutott, csakúgy mint Kozák Danuta, aki egyesben és a női kajaknégyes tagjakét is aranyéremért evezhet hétvégén. A szegedi válogatón megalakult férfi négyes egység is jó pályát ment, azonban Hufnágel Tibor és Ilyés Róbert párosa műhiba miatt idő előtt búcsúzott a kontinensviadaltól. A pénteki napot a női kajakpáros sikere zárta, Csipes Tamara a Palatinus Strandhoz hasonlította a belgrádi evezős pályát.

A férfi K2-1000 méteres előfutamában Hufnágel Tibor és Ilyés Róbert párosa a nyolcadik helyet szerezte meg, ezzel lemaradt a középfutamról és értelemszerűen a döntős szereplésről is. A magyar páros szándékosan nem adott ki magából mindent, mert azt hitték így bejutnak a középfutamba.

„Abban a hitben voltunk, hogy mindenki tovább fog jutni. Nagyon rossz volt a víz a pályán, mégis jól jöttünk az első háromban. Ötszáz méternél, amikor indítottuk a hajrát alánk jött valami szörnyű víz, ettől megbillentünk és szétestünk. Onnantól úgy voltunk vele, hogy ne hajtsuk ki magunkat, mert mindenki továbbjut, de ezt rosszul hittük. Elment mellettünk a német és fehérorosz csapat, és olyan vizet húztak alánk, hogy már csak az volt a célunk, hogy ne boruljunk be, és végig tudjunk menni - mondta a csalódott Ilyés Róbert.

Ilyen műhibát még sosem követtem el. Ez volt az első és remélhetőleg az utolsó alkalom. A második világbajnoki válogatóra odaállunk, és megpróbálunk nyerni" - tette hozzá Hufnágel Tibor.

A férfi K4-500 méteres előfutamában a Tótka Sándor, Dudás Miklós, Molnár Péter és Kuli Miklós alkotta négyes a harmadik helyet szerezte meg az olimpiai versenyszámban, ezzel biztosította a helyét a döntőben.

"Az volt a célunk, hogy az első háromba kerüljünk, és ne kelljen a középfutamban szerepelnünk. Érdekes verseny volt, idén eddig csak hátszélben szerepeltünk, ez az első alkalom, hogy szembeszéllel megyünk. A pálya remek, mert puha a víz, gyorsan lehet kajakozni. A rajt ez én hibámból nem sikerült, mert kicsit belehúztam a rajtgépbe, de ezen kívül minden rendben volt. Szombaton lesz egy kis szünetünk, de vasárnap visszatérünk, és újult erővel megyünk egy irgalmatlanul jó pályát" - mondta boldogan Tótka Sándor, a férfi kajaknégyes tagja.

„Láttam, hogy a harmadik hely tisztán megvan. Úgy érzem, hogy maradt még ebben bőven. A lényeg az volt, hogy bekerüljünk a döntőbe, és meglegyen az érem" - tette hozzá Dudás Miklós.

Kopasz Bálint a K1-1000 és K1-500 méteres előfutamából is első helyen kvalifikálta magát a döntőbe. A 21 éves versenyző úgy érzi, jó esélye van az éremszerzésre.

„Mindkét előfutamot megnyertem, úgyhogy nem tennék különbséget a kettő között, mindkettő jól sikerült. Kiváló formában érzem magam, nagyon jó erőben. Persze meg kellett küzdeni az első helyért. Ha szombaton is hasonló lesz az időjárás, és nem akadok fent hínáron, akkor akár a győzelem is összejöhet" - mondta Kopasz Bálint, aki a K1-1000 méteres döntőben szombaton lesz érdekelt, míg 500 méteren vasárnap száll vízre.

A 21 éves Takács Tamara K1-1000 méteren kisujjból kirázta a döntős szereplést. Az egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok kajakos a döntőre tartogatja a csúcsformáját.

„Szerencsére nem kaptam erős előfutamot, így szemmel tudtam tartani a többieket és nem kellett max-pályát jönnöm.

A víz kicsit lötyögős, ráadásul szembeszél is van, így most nem lehet rekordokat döntögetni. Azért próbáltam figyelni a technikámra, és arra, hogy olyan technikával menjek, amit a döntőben is tervezek. Próbáltam nem kiadni magamból a maximumot, a döntőre tartogatom a lényeget" – mondta az Origónak Takács Tamara, aki péntek délután edzés gyanánt még vízre száll, szombat délelőtt pedig a Kajak egyes 1000 méteres döntőjében lesz jelenése.

A C2-500 méteres előfutamában Balla Virág és Takács Kincső erődemonstrációt tartott. Csaknem két másodpercet verve a mezőnyre döntőbe kerültek az olimpiai számban.

„Furcsán indult a verseny, mert elég nagy volt a szembeszél, ezért a rajtba nem tudtunk annyira belefeszülni. Szerencsére sikerült felzárkóznunk, és tartottuk magunkat a tervhez, úgyhogy fölényesen nyertük a futamot. Azt terveztük, hogy erősen kezdünk – ez nem sikerült – majd ezt követően erős utazó sebesség haladtunk – majd a végén rákapcsolunk" – mondta az Origónak Takács Kincső, aki elárulta, hogy az előfutamban még bőven tudtak tartalékolni, így a döntőre bőven lesz bennük energia.

„Láttuk az időeredményeket, reméljük, hogy a döntőben is tudjuk majd hozni ezt a két másodpercet. Számítunk rá, hogy meg fog változni az időjárás, mert most erős szembeszél volt egy kis jobbos oldalszéllel megspékelve. Kíváncsian várjuk, hogy vasárnap milyen lesz az időjárás" – mondta Balla Virág, aki hozzátette, hogy kicsit leégett a tüdeje, de a max-pályától messze volt a pénteki teljesítményük.

A 31 éves Kiss Tamás C1-1000 méteren a második helyen ért célba, ezzel megváltotta a belépőjét az olimpiai versenyszám döntőjében.

„Nagyon kellett figyelni a szembeszél miatt. Be kellett osztanom az erőmet, mert utolsó kétszáz méteren még inkább beerősödött. A világkupán már láttam, hogy a francia Adrien Bart elég jól megy. A végén kiengedtem, mert nem akartam elsőként továbbjutni.

Úgy érzem, volt bennem annyi, hogy visszavertem volna a támadását. Nem azért taktikáztam, hogy a döntőben más pályára kerüljek, hiszen nem tudhatjuk, hogy legközelebb milyen időjárás lesz. Mindenesetre nem akartam a középső három ember mellett menni" - értékelt Kiss Tamás, aki új hajóval érkezett az Európa-bajnokságra. Elmondta, hogy a korábbi hajója jobb volt szembeszélben, de szélcsendben, vagy hátszélben ez sokkal gyorsabb.

Mike Róbert és Korisánszky Dávid a harmadik helyet szerezték meg C2-1000 méteren, ezzel bejutottak a szombat délelőtti döntőbe.

Ma egész nap rosszul éreztem magam, a reggeli futam után sokáig hányingerem volt. Nagyon meleg van, sokáig kerestem a helyemet, ezért az első futam után is kieveztem. A reggeli előfutam sokkal keményebb volt, mint ez a középfutam. Most a sebesség helyett inkább a jóérzést kerestem. A körülményekhez képest egész jó pályát mentünk, a legfontosabb, hogy megvan a továbbjutás. A szombati döntő piszok kemény lesz" - mondta Korisánszky Dávid.

Az utolsó pénteki magyar érdekeltségű középfutamban Medveczky Erika és Csipes Tamara K2-500 méteren bejutott a vasárnap délelőtti fináléba.

„Kötelező győzelem volt, mert már az előfutamból első helyen kellett volna továbbjutnunk. De ez egy olyan pálya, ahol mások strandolnak, nincs felevező sáv, a betonról pedig visszaverődnek a hullámok. Mi egész évben tökéletes körülmények között készülünk, úgyhogy nekünk ez egy plusz kihívás" - mondta Csipes Tamara a döntőbejutást követően, aki hozzátette, hogy olyan ezen a pályán evezni, mintha egy úszó a Palatinus Strandon akarna leúszni egy 400 méter vegyest.

A többi magyar egység már az előfutamból bejutott a fináléba, illetve volt egy kettős - a Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert 1000 méteres kajakpáros -, amely kiesett.

Az első döntős napon, szombaton délelőtt tíz finálét rendeznek, ezek közül kilencben lesz magyar hajó.