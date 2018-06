Kopasz Bálint és Kozák Danuta ellenállhatatlan a kajak-kenu Eb-n

Péntek délelőtt a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság első napján elő- és középfutamokat rendeztek. A program első felében érdekelt 17 magyar egység közül eddig 12 szállt vízre, s nyolc egyből bejutott a döntőbe. Az éremesélyes magyarok közül a kajakos Kopasz Bálint és Takács Tamara is lehengerlő teljesítményt nyújtott. Az Eb előtt megalakult féri kajaknégyes is az aranyéremért küzdhet, csakúgy, mint a visszatérő Kozák Danutával kiegészülő női kvartett.

Elsőként Kopasz Bálint szállt vízre K1-1000 méteren. A 21 éves versenyző 03:39.621-es eredménnyel első helyen ért célba, ráadásul közel 5 másodpercet rávert a második spanyol Roi Rodriguezre. A dobogóra is esélyes Kopasz ezzel bejutott a szombati döntőbe.

A kenus Kiss Tamás a cseh Matin Fuksa mögött a második helyen ért célba olimpiai számban a C1-1000 méteres előfutamban, így rá délután vár még egy középfutam.

Ezt követően érkezett Takács Tamara a női K1-1000 méteres előfutamában. Az egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok az első 500 méteren óriási csatát vívott a fehérorosz Karyna Bandarenkával. A hajrában viszont már senki sem tudta tartani a lépést a magyar kajakossal, aki több mint egy hajóhossznyi előnnyel, 04:18.710-es idővel az első helyen kvalifikálta magát a fináléba.

A férfi K4-500 méteres előfutamában a Tótka Sándor, Dudás Miklós, Molnár Péter és Kuli Miklós alkotta négyesért izgulhattunk. Az Európa-bajnokság előtt megalakult kvartett 01:22.079-es időeredménnyel a harmadik helyet szerezte meg az olimpiai versenyszámban, ezzel biztosította a helyét a döntőben.

Ezt követően szintén olimpiai számban szállt vízre a női kajaknégyes, akiktől Hüttner Csaba szövetségi kapitány kiemelkedő szereplést várt. A Kárász Anna, Medveczky Erika, Kozák Danuta és Bodonyi Dóra egysége nem is okozott csalódást, az 500 méteres előfutamot 01:34.553-es eredménnyel, csaknem egy másodpercnyi előnnyel megnyerve bejutott a fináléba. Érdekesség, hogy a finalista négyeshajó csütörtökön megsérült kipakolás közben, így be kellett foltoztatni az oldalát. Szerencsére a NELO szakemberei néhány óra alatt megszervizelték a sporteszközt, így nem volt akadálya, hogy a hajó tagjai elkezdjenek összecsiszolódni, hiszen korábban még sosem eveztek együtt.

A K2-1000 méteres előfutamából a Pupp Noémi és Csipes Tamara alkotta duó 03:49.696-es eredménnyel a második helyen ért a célba a román Irina Lauric, Florentina Caminescu páros mögött, ezzel megváltotta belépőjét a döntőbe.

A C2-1000 méteres olimpiai számban a Korisánszky Dávid, Mike Róbert a negyedik helyen értek célba, így nem tudták kiharcolni az automatikus döntős szereplést, azonban a középfutamban még javíthatnak.

A férfi K2-1000 méteres előfutamában Hufnágel Tibor és Ilyés Róbert páros a nyolcadik helyet szerezte meg, ezzel lemaradt a döntős szereplésről. A a magyar páros szándékosan nem adott ki magából mindent, mert a kevés induló miatt azt hitték, így is továbbjutnak a középfutamban.

Reggel 1000 méteren remeklő Kopasz Bálint K1-500 méteren is sem tudott hibázni. 01:42.644-es idővel, közel egy másodperces előnnyel az első helyen végzett a horvát Antum Novakovic előtt, ezzel már két versenyszámban is kiharcolta a döntős részvételt.

A férfi kenu 500 méteres előfutamában Kiss Balázs a 02:03.399-es idővel a harmadik helyen ért célba, ezzel a középfutamba kvalifikálta magát.

Ezt követően a szegedi válogatóra csúcsformában visszatérő Kozák Danuta következett K1-500 méteren, és magabiztos versenyzéssel, 00:01:56.688-es időeredménnyel az első helyen jutott a döntőbe, csaknem két másodperccel megelőzve a svéd Linnea Stensilst.

A délelőtti etapot Lakatos Zsanett zárta, aki a C1-500 méter előfutamában 02:17.735-ös idővel a második helyen zárt, a 23 éves kenus ezzel kiharcolta a döntős szereplést.

Délután még öt magyar egység lesz érdekelt az előfutamos programban.

500 méteren a kenunégyes - Viola Viktor, Bodonyi András, Kiss Balázs és Némedi Konrád - előfutam nélkül döntős, mert ebben a számban mindössze hét hajó nevezett. Ugyanez érvényes a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső kenu kettesre 200 méteren, itt éppen egy döntőnyi, kilenc egység indul az Eb-n.

A kontinensviadalon 40 ország mintegy 700 versenyzője indul, a magyar válogatott 37 fős. A regatta helyszíne a szerb főváros „Margitszigete”, a Száván fekvő Ada Ciganlija, amelynek partját homokossá alakították, s nyáron igazi strandélet folyik itt. Az Eb-nek otthont adó, mesterségesen létrehozott tó 4,2 kilométer hosszú, átlagos szélessége 200 méter, a mélysége pedig 4-6 méter. A helyiek szerint ideális kajak-kenu versenyhelyszín - több világversenyt is rendeztek már itt -, Hüttner Csaba szövetségi kapitány ezzel együtt azt mondta: miután nincs felevező sáv, a víz lötyög, ráadásul most rengeteg a hínár is a vízben.