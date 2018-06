Hosszú Katinka: Kizárt, hogy valaha is Shane-nel dolgozzak

Hosszú Katinkának meglehetősen nehéz dolga van, hiszen a magánéleti gondjai szakmai kérdéseket is felvetnek, amik azonnali megoldás után kiáltanak. Többek között erről is beszélt a MOL-csapatnak adott interjújában.

Hosszú Katinka normál esetben júniusra már túl van néhány mázsa arany begyűjtésén, idén azonban több tényező is akadályozta az úszókirálynőt, akinek saját bevallása szerint, bár természetesen nem így tervezte, igencsak jól jött a kényszerszünet. A háromszoros olimpiai bajnoknő egy MOL-csapatnak adott korábbi interjújában jelezte, lemerültek az elemek, így kifejezetten örül, hogy van ideje töltődni.

Néhány héttel ezelőtt robbant a bomba: az úszónő Facebookon jelentette be, hogy a továbbiakban nem Shane Tusuppal készül, mert nem sikerült megoldaniuk magánéleti gondjaikat. De ez vajon végleges?

Igen. Nem volt egyszerű a döntés meghozatala, sokáig vívódtam, hiszen Shane és én együtt értük el az elmúlt öt év sikereit. Mára azonban egyértelművé vált, hogy nem tudnánk tovább együtt dolgozni. A döntésem végleges.

Hosszú egy korábbi interjúban elmondta, Shane-nek óriási szerepe volt a sikereiben. Felmerül a kérdés, lehetséges-e egyáltalán olyan utódot találni, aki szavatolni tudja a hasonló minőségű, illetve eredményességű közös munkát.

„Bizonyára nem lesz egyszerű megtalálni azt a szakmai hátteret, amely megfelelő a pályafutásom folytatásához. Egyelőre dolgozom rajta. Tudom, hogy sokan szeretnének segíteni, ez jólesik, ugyanakkor azt gondolom, két évtizedes tapasztalat van mögöttem, én ismerem a legjobban saját magamat, én tudom, hogy mire van szükségem, ezért mindenképpen nekem kell meghoznom a döntést."

A sajtóban már folyik a találgatás Tusup utódjával kapcsolatban, szóba került francia, német és magyar szakember is, de egyelőre Katinka nem kívánta kommentálni a pletykákat. A számomra legmegfelelőbb emberben gondolkozom, ez lehet magyar vagy külföldi, vagy akár Mars-lakó - válaszolta Hosszú.

Ha az új edző személyével kapcsolatban nem is, a taktikával kapcsolatban már Katinkának is van preferenciája. Mert az fontos kérdés, hogy marad-e a rengeteg, szinte egymást érő verseny, vagy lassabb tempóra vált, és több pihenőidőt hagy magának, ahogy az idei év első felében is tette.

A sokversenyes szisztéma hozta meg számomra a sikereket, és én is úgy gondolom, rengeteg előnye, jótékony hatása volt. Versenykörülmények között tudtam begyakorolni a szükséges rutint, akár fizikális, akár mentális értelemben, így a legfontosabb pillanat, mint például az olimpiai döntő – bármennyire is furcsán hangzik – alig volt más számomra, mint egy akármilyen versenyen felállni a rajtkőre.

Ám ez az időszak arra is jó volt, hogy rájöttem, minden embernek szüksége van a kikapcsolódásra, feltöltődésre, hogy akkor, amikor kell, igazán oda tudja tenni magát."

A pihenőidőben főleg a családjával volt, többször utazott szüleihez Bajára, valamint régi barátokkal találkozott. A hosszabb kikapcsolódás után kemény tréning következett. „Épp a hosszabb pihenő miatt kellett még intenzívebben edzenem, hogy hamar visszanyerjem a formámat. Meglepő módon ez nagyon gyorsan sikerült is."

Katinka elmondta azt is, nem lehet egyik napról a másikra túllépni a történteken. És már azt is tudom, hogy a pihenés, a lazítás időnként szükséges. Ettől függetlenül erre az évre, az egész felkészülésre egyértelműen rányomja a bélyegét az átélt krízishelyzet.

A MOL-csapatnak adott interjújában arról is beszélt, hogy az új szakmai koncepcióban még nincs végleges döntés arról, mely számok maradnak, és melyek lesznek, amik versenyről-versenyre változnak. Szavai szerint azonban a nagy kedvencektől nem szakad el.

A versenyeit tekintve biztos, hogy ott lesz a Mare Nostrum sorozaton, valamint az Eb-szereplést is tervezi. „Nyitottan állok a mostani Mare Nostrumhoz, azért azt mindenképpen el kell mondani, hogy ez nem egy meghatározó verseny, és az is egyértelmű, hogy nem a tavalyi vagy azelőtti év időeredményeihez kell hasonlítanom a mostani időimet. Jelen helyzetben nem az eredmények fontosak, hanem az, hogy itt vagyok, hogy versenyzem, és lépegetek előre" - tette hozzá Katinka.