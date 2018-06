Fucsovics: Elhiszem, hogy meg tudom verni a top 20-as játékosokat

Sávolt Attila úgy gondolja, hogy tanítványa, Fucsovics Márton akár a mostaninál is sikeresebb lehet, ha még agresszívabban játszik, és még többet megy előre a hálóhoz – és ezekben már a következő négy füves versenyen is fejlődhet. A 26 éves teniszező pedig a DIGI Sport híradójának azt mondta, az idei évben szerzett egy kis önbizalmat, és most már elhiszi, hogy legyőzheti a top 20-as játékosokat is.

Ugyan a salakos idény végén Fucsovics Mártonnak volt egy genfi tornagyőzelme és Roland Garros-főtáblás sikere is, az adogatáson még van mit csiszolni. „Most kezdődik a füves szezon, ahol az egyik legfontosabb elem a szerva lesz. A mostani edzéseken inkább a szerva-röptét, több szervát, minél több röptét gyakoroltunk, és ezt már füves pályán is tudom majd gyakorolni" – nyilatkozta a magyar klasszis.

Fucsovics először Stuttgartban játszik, majd a tervek szerint Halléban, Eastbourne-ban és Wimbledonban is ott lesz. Az edzője csak a játékára figyel, nincsen szó ész nélküli eredményhajszolásról. Az elsődlegest célt elsősorban nem ranglistában vagy az eredményekben szeretném meghatározni, ennél fontosabb, hogy a játéka fejlődjön. Már jó ideje úgy gondolom, hogy neki ott van előrelépési lehetősége, ha még agresszívabban tud játszani, és még többet tud előremenni a hálóhoz. Ez a négy füves pályás verseny rendkívül jó alkalom lesz arra, hogy ezt tovább fejlessze, hiszen a füves pálya a hálójátéknak és a röptének segít, és ennek természetesen a szerva-röpte is a szerves része. Ezt gyakoroltuk már a mostani edzésen – mondta Sávolt Attila a Sport24-nek.

Fucsovics Márton jelenleg 46. a világranglistán, de jó példával állhat előtte Marco Cecchinato, aki a Roland Garroson a 72. pozícióból jutott el a legjobb négyig. „Már az első 200-ban mindenki hasonló játékerőt képvisel, innen mindenkinek kijöhet a lépés, és egy-két héten át képes lehet fantasztikus játékra, de egy ilyen után három-négy-öt elsőkörös vereség is benne van. De egy-egy versenyen mindenkinek kijöhet a lépés, nagyon sűrű a mezőny" – fogalmazott a 26 éves Fucsovics.

„Egy ilyen Cecchinato-féle eredménynek az az üzenete, hogy ha ilyen játékosok képesek erre az eredményre, akkor az 50-100 közöttiek, vagy Marci esetében már mondhatjuk, hogy aki benne van a top 50-ben, ugyanúgy elhiheti azt, hogy nekik is kijöhet a lépés bármelyik héten. Ugyanez történt a genfi versenyen is, mi azért már elég régóta beszélgetünk arról Marcival, hogy az ő játékában, edzettségi színvonalában, ahol most tart, bármikor abszolút benne volt, benne van egy ATP-versenygyőzelem" – vélekedik Sávolt, míg Fucsovics erről így gondolkodik: „Ehhez sok mindennek össze kell állnia, a játéknak, a sorsolásnak, és egy kis szerencse is kell. Egy kis önbizalmat is szereztem, és elhiszem, hogy én is meg tudom verni ezeket a top 20-as játékosokat is."