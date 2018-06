Az aranyos kajaknégyes tagjainak édes teher a győzelmi kényszer

A Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika, Bodonyi Dóra összeállítású kajaknégyes aranyérmet szerzett 500 méteren a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság szombati versenynapján. A futam után az „aranyos" kajakosok felszabadultan nyilatkoztak, az első olimpiai számban aranyérmet nyerő Bodonyi Dórát kivéve mindenki nyugodt volt a futam alatt.

A női kajaknégyes gyakorlatilag a szerb főváros versenyén ült először össze, de a teljesítményükön ez egyáltalán nem érződött. Fél távig hagyták a többi hajót érvényesülni, az utolsó 200 méteren azonban nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, mindenki mellett elmentek, s végül fél hajóhossznyi előnnyel ők haladtak át elsőként a célvonalon.

Minden összeállt a végére, bár a rajton tudnék javítani. Összességében nagyon nyugodt és jó pályát jöttünk, úgyhogy boldog vagyok. Úgy érzem, ebben a négyesben van potenciál, de lehet, hogy a következő válogató után lesz majd változás. Próbálgatni kell, és akkor mindenki okosabb lesz, így megtalálhatjuk a legjobb négyest - ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta, aki gyermeke tavalyi születése után nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi porondra is győzelemmel tért vissza.

Végig higgadtak voltunk, és olyan jól összeállt az egész, mintha nem is másodjára ültünk volna össze. Mindenki profi, és ez nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy ilyen jól ki tudjon jönni a lépés. Háromszázig érzékeltem, hogy előttünk vannak, de senki nem esett kétségbe, hanem amikor kellett megindultunk. Óriási élmény volt. A folytatásra magabiztosságot és pozitív löketet adott ez a győzelem. – mondta Medveczky Erika, aki vasárnap olimpiai versenyszámban, K2-500 méteren áll rajthoz Csipes Tamarával.

„Édes teher a győzelmi kényszer, de nagyon nagy felelősség. Örülök, hogy a lányok nyugodtak tudtak maradni, de nekem ez volt az első olimpiai számom, nem akartam, hogy ne arannyal mutatkozzak be. Az előfutamban ezért ideges is voltam, de most szerencsére sikerült jó pályát menni. Nyilván van mit csiszolni még ezen az egységen, de remek előjel, hogy ennyivel tudtunk nyerni - mondta Bodonyi Dóra, aki az első aranyérmét szerezte olimpiai számban. - Kicsit izgultam a verseny előtt, és akkor is, amikor a fehéroroszok előbb indították el a hajrát, mint mi, de bíztam nagyon a csajokban, és sikerült nekünk is jól megindulnunk. Együtt voltunk, jól mozogtunk, boldog vagyok" – tette hozzá Kárász Anna, aki sérülés miatt kihagyta a tavalyi évet, és boldog sikeresen tudott visszatérni.

A kenus Kiss Tamás remekül versenyzett a C-1 1000 méteres olimpiai versenyszám döntőjében. Miközben az élen ádáz csatát vívott egymással a címvédő, olimpiai és világbajnok német Sebastian Brendel, valamint a csehek vb- és Eb-ezüstérmese, Martin Fuksa, a csepeliek ötkarikás bronzérmese 500 méterig a mezőnnyel "utazott", majd a táv második felében nagyon beindult.

A hajrához már úgy érkezett, hogy esélye lehet a harmadik helyre, s bár ez végül nem jött össze, a negyedik pozícióval is nagyon elégedett volt. A számot Fuksa nyerte, aki az utolsó métereken lehajrázta Brendelt.

„Amikor benyúltam, láttam közel volt a harmadik hely. Akkor picit elszomorodtam, de így sincs okom panaszra. Nagyon örülök a negyedik helynek. Éreztem magamban az erőt, a harciasságot, és azt hogy van keresnivalóm. Nagyon elégedett vagyok, és ha ezen az úton megyek tovább, akkor az augusztusi világbajnokságra tovább fejlődhetünk" – nyilatkozta Kiss Tamás.