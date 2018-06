Takács Tamara alig tudott kiszállni a hajóból

Takács Tamara ezüstérmes lett K-1 1000 méteren, míg Lakatos Zsanett a negyedik helyet szerezte meg C-1 méteren a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság szombati versenynapján. Az egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok Takács megszólalni is alig tudott a verseny után, Lakatos pedig örül, hogy visszatérhetett a nemzetközi mezőnybe, és érmet remél a vasárnapi 5000 méteres döntőben.

Takács Tamara az 500 méter egyes tavalyi aranyérmese a német Nina Krankenmann-nal vívott nagy csatát a győzelemért, s végül riválisától mindössze 126 ezredmásodperccel lemaradva másodikként haladt át a célvonalon.

„Nagyon kemény pályát mentem. Általában a közepét nem kell megnyomni, mert nem szokott olyan erős lenni a mezőny, de ez a német most velem együtt kiemelkedett a mezőnyből. Azt láttam, hogy nagyon megy. Végig ott volt mellettem. Szerintem jó volt a taktika, bár a lábam még sosem bekötött el. Ilyet még egyszer sem éreztem. A hajrára robbantottam, de ő is megtette ugyanezt. Az utolsó méteren berúgtuk a hajót mindketten, hirtelen nem is tudtam ki győzött. Nagyon elfáradtam, alig tudtam kiszállni a hajóból. Az előfutam után számítottam rá, hogy ilyen hatalmas küzdelem lesz. Hallottam már erről a német versenyzőről, nem gondoltam volna, hogy ennyire jól bírja majd a végén - mondta a Vasas 22 éves versenyzője.

A C-1 500 méteres döntőjében Lakatos Zsanett utazósebességben tartotta a lépést az élmezőnnyel, végül egy óriási hajrával feljött a negyedik helyre.

„Nem vagyok elégedett, mert érmet szerettem volna mindenképpen. Igaz, sokkal jobban ment, mint pénteken, de ez nem vigasztal. Vasárnap majd 5000 méteren javíthatok. A tavalyi teljesítményemhez képest ég és föld a különbség, ami pozitív. Kicsit elszoktam a nemzetközi versenyektől, mert tavaly nem voltam itt, de úgy érzem, jó úton haladok” – mondta a 23 éves versenyző, aki vasárnap késő délután, az Európa-bajnokság legutolsó versenyszámában fog szerepelni.