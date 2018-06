Hosszú Katinka sok barátságát tette tönkre Shane Tusup

A két úszónő hosszú évekig elválaszthatatlan volt, de barátságuk megromlott. Jakabos Zsuzsanna most elárulta: Shane Tusup miatt nincsenek már jóban Hosszú Katinkával.

Nem túl népszerű az utóbbi időben Shane Tusup, aki már azelőtt a címlapokra került, hogy megromlott a viszonya feleségével, Hosszú Katinkával. Az amerikai edző ugyanis állandóan összetűzésbe keveredett kollégáival. Volt, hogy azért dühöngött nyilvánosan, mert az Iron Aquatics úszóin kívül mások is mertek a Duna Arénában tartózkodni, de versenyzője kései elrajtolása miatt is nyilvánosan elborult az agya, sőt Katinka nevelőedzőjének is nekiesett, Pass Ferencnek mindkét középső ujját felmutatva b.dmegelt.

Shane-t dühkitörései miatt senki sem kedvelte igazán, ami Katinka barátságainak a rovására is ment. Jakabos Zsuzsanna az egyik, akit férje miatt elveszített az úszónő – számolt be a Bors.

„Nagyon jóban voltunk, aztán mióta elkezdett úszni Shane-nel, azóta nem annyira beszélünk – válaszolta őszintén Jakabos Dallos Bogi 7-kor nálam! című videosorozatában. Az úszónő fel is idézte a régi időket, amikor még elválaszthatatlanok voltak Katinkával, akivel bár a medencében vetélytársak voltak, az életben jó barátok.

„Hogyha valaki feláll mellém a rajtkőre, azt én meg akarom verni. Legyen az a legjobb barátnőm, vagy a legnagyobb ellenségem. Sok edzőtáborban voltunk szobatársak, a versenyek után meg röhögtünk” – nosztalgiázott Jakabos, akivel most, hogy Shane kikerült a képből, talán Katinka rendezheti a viszonyát.