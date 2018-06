A magyar csapat tehetségét már Kozák Danutához hasonlítják

A magyar versenyzők egy-egy arany- és ezüst-, valamint két bronzérmet gyűjtöttek a vasárnapi 200 méteres döntőkben a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon. A K-2 200 méteres versenyszámban bronzérmes Balaska Márk pluszmotivációnak érzi, hogy nem jött össze az Eb-címvédés, míg Balla Virágnak, a magyar csapat második legeredményesebb tagjának még mindig hihetetlen, hogy Kozák Danutához hasonlítják.

Birkás Balázs Balaska Márkkal címvédőként és világbajnokként szállt vízre. A remek rajtot követően sokáig az újabb győzelemért is harcban voltak, de végül a tavalyi vb-n második spanyolok és harmadik szerbek mögött néhány centivel lemaradva harmadikként csaptak be a célba.

„Az Európa-csúcs egyelőre a miénk, de sajnos a címünket nem tudtuk megvédeni. Nem búslakodunk, úgy állunk hozzá, hogy most van pluszmotiváció a világbajnokságra. Lehet, hogy ez nem olimpiai szám, de a szerbek és a spanyolok csak a mi bőrünkre utaztak. Most ráfekszünk erre a számra, és kőkeményen vissza fogunk vágni. – Balaska Márk. - A sebességünk és a gyorsulásunk nagyon jó, de mivel nem gyakoroltunk eleget, ezért a vége nem sikerült – tette hozzá Birkás Balázs.

Balla Virág és Takács Kincső párosban legyőzhetetlenek voltak, szinte mintaszerű pályát produkálva utasították maguk mögé a mezőnyt a C-2 200 méteres döntőjében.

Ez egy álomfutam volt. Kijöttünk a rajtból, és mintha behúztak volna. Nem is gyakoroltunk erre a versenyszámra, inkább bemelegítésként fogtuk fel a válogatón és a világkupán is . Ez egy ajándék futamvolt, azért is tudtunk ilyen felszabadultan menni. Persze jeleztük a riválisoknak, hogy figyelni kell ránk" – értékelt Takács Kincső.