Csipes Tamara: Van hová fejlődnünk, jobb mintha ez lenne a maximum

A Balla Virág, Takács Kincső kenus egység aranyérmet nyert, így megvédte ezzel az Európa-bajnoki címét, míg a Medveczky Erika, Csipes Tamara kajak páros pedig ezüstérmet szerzett a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság 500 méteres döntőjében.

Balla Virág és Takács Kincső végig vezetve győzött, és megszerezte a magyar csapat harmadik aranyát.

„A rajtunk nem volt a legjobb, úgy éreztem, hogy az oroszok jobban elmentek. De a közepét jobban megcsináltuk, a végét pedig fokozni tudtuk. A hajrában már azt hittem, hogy a lapát is ki fog esni a kezemből. Fejben kellett összerakni, úgy álltunk hozzá, hogy meglesz, és így is lett. Most meglehetősen elfáradtam – nyilatkozta Balla Virág, aki délután a C-1 200 méteren bronzérmet szerzett.

Próbáltam az élbollyal menni, de a rajtom még gyenge. Fáradt vagyok az 500 méter után, de úgy érzem mindent kihoztam magam. Nagyon értékes ez a helyezés" –értékelt Balla Virág, aki a Takács Kincsővael még a 200 méteres kenu párosban is rajthoz fog állni.

A Medveczky Erika, Csipes Tamara kajak páros csak nemrég ült össze, de máris fantasztikusan teljesített az Európa-bajnokságon, miután az olimpiai számban, 500 párosban ezüstérmet nyert, csupán egy hajszállal lemaradva a francia hajótól.