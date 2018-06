Rafael Nadal tizenegyedszer is bajnok a Roland Garroson

Rafael Nadalon nem ment át az úthenger, nem ütötte el a párizsi metró, így 2005 óta tizenegyedszer is megnyerte a francia nyílt teniszbajnokságot. A Roland Garros idei utolsó mérkőzésén, a férfi egyes döntőben, a címvédő spanyol 2 óra 42 perc alatt 6:4, 6:3, 6:2-re győzte le az osztrák Dominic Thiemet. Az immár 17-szeres Grand Slam-bajnok mallorcai 2 200 000 eurót kapott a Muskétások kupája mellé és továbbra is vezeti a világranglistát. Ő lett a tenisz történetében az első férfi, aki egy Grand Slamet tizenegyszer tudott megnyerni.

Rafael Nadal tizenegyedszer ébredhetett úgy Párizsban, egy júniusi vasárnap, hogy a Roland Garros döntőjére készül. Összességében a 24. Grand Slam-fináléját játszotta a világelső, címvédő spanyol, miközben ellenfele teljesen újoncnak számított ezen a szinten. Dominic Thiem azzal bíztathatta magát, hogy ő az egyetlen, aki az elmúlt két évben le tudta győzni Rafael Nadalt salakon, nem is egyszer. Azért azt ő is pontosan tudhatta, hogy egészen más két nyert játszmára menő meccsen, Rómában, vagy Madridban jobbnak bizonyulni a mallorcainál, mint Párizsban, a Roland Garroson, ahol 2005 óta, 87 mérkőzésből csak kettőt vesztett el Rafael Nadal.

Hosszan lehetne sorolni a rekordokat, a hihetetlen statisztikákat, amik mind bizonyítják, hogy a salakpályás tenisz történetének legeredményesebb, legnagyobb alakja Rafael Nadal. Dominic Thiem ugyan háromszor is jobbnak bizonyult nála a kilenc salakpályás meccsükből, nyolc évvel fiatalabb és majd két órával kevesebb időt teniszezett a döntőig az idén, de ő is tudta, mi a realitás.

Bárki ellen játszik, ő az igazi esélyes. Tudom, hogyan kell teniszeznem ellene, van tervem. Mindent megteszek azért, hogy ez a terv működjön itt is, ne csak Rómában és Madridban. Az a legfontosabb, hogy vannak fegyvereim és fizikálisan is jó formában vagyok, de persze a mentális rész is fontos. Ha le akarom őt győzni, úgy kell játszanom, mint Rómában, vagy Madridban"- mondta még pénteken Dominic Thiem.

A döntő előtt, halálának 100. évfordulója alkalmából katonai tiszteletadás mellett emlékeztek a centerpályán a komplexum névadójára, az egykori pilótára Roland Garrosra. A villám légi parádé után jöhettek a főszereplők.

A lelátón sok korábbi bajnok társaságában ott ült a 83 éves Ken Rosewallt. Az Open éra első Grand Slamét nyerte Mr. Muscles 1968-ban. Ez volt az, amikor visszatérhettek a profik. A mai napig ő a legidősebb egyéni Grand Slam-bajnok a férfiaknál, mert 1972-ben, amikor negyedszer győzött az Australian Openen, már 37 éves is elmúlt. Összesen 18-szoros Grand Slam-győztes. Az idén ő adta át a Muskétások-kupáját a győztesnek.

Mire kisétáltak az arénába a hősök, a király és a trónkövetelő, Párizs 16. kerülete felett teljesen beborult az ég, de az eső végül elkerülte a versenyt.

Rafael Nadal kezdett adogatni és most

egyből a maximumon pörgött, megfelelő intenzítással teniszezett, nyitotta a pályát fonákkal, lerohanta az osztrákot az érinthetetlen, ellenállhatatlan Nadal-tenisszel. Nem azért lett pillanatok alatt 2:0, mert Thiem izgult, szokta a Grand Slam-döntő légkörét.

A spanyol játszott túl jól. Az osztrák azonban nem maradt adós a válasszal, felvette Nadal ritmusát, sebességét, támadta a mallorcai fonákját és egyből visszabrékelt. A 2:2-ért adogatva kétszer is kettőshibát ütött, de 20 perc után így is egyenlőre álltak.

Ekkorra egyértelművé vált, hogy ez nem az a Dominic Thiem, akit Nadal áprilisban, Monte-Carlóban 6:0, 6:2-re vert. Az osztráknak nem kellett kockázatos ütéseket, extra megoldásokat bevállalnia ahhoz, hogy akár az alapvonalról is irányítson, labdamenetet nyerjen Nadal ellen. A stabil hatalmas tenyeresével így is tudott gondot okozni a spanyolnak. Igaz ugyan, hogy 2:2 után, 5:4-ig Nadal csak négy pontot vesztett adogatóként, de viszonylag sokat hibázott és ezért sem jött össze az újabb brék. Thiem a játszmában maradásért szervált és az első pontnál épp úgy rontott el egy rutin fonák töptét, szépen felépített labdamenet végén, ahogy pénteken tette kétszer is Marco Cecchinato ellen. Ez a hiba sokba került neki, mert láthatóan bosszantotta, nem tudta azonnal kitörölni a fejéből és pontot sem nyerve bukta a játékot, vesztette el a szettet (6:4, 54 perc alatt.)

A 2. játszmát megint 2:0-val kezdte Nadal, de ezúttal nem engedte vissza Thiemet. A nézők többsége ekkor már pontosan tudta, hogy nem a spanyol trónfosztásának lesz a tanúja. Hátra lehetett dőlni és egyszerűen csak élvezni a csúcsteniszt, amihez persze kellett Dominic Thiem is, az ő pazar játéka. Apró izgalmat az okozott, hogy 6:4, 4:2, 30:30-nál Nadal kapott egy figyelmeztetést, mert túl sokáig várt az adogatással. Elvesztette a következő labdamenetet, de két parádés rövidítéssel fordított.

Mire a címvédő behúzta a szettet a nap is kisütött. Dominic Thiem igazi profiként minden pontért úgy küzdött, mint az elején. Nem adott ajándékot és semmi jelét nem mutatta annak, hogy beletörődött a sorsába.

Aztán 2:1, 30:0-nél, amikor Nadal már brékelőnyben adogatott, az első szervája után a székéhez ment és kikérte az egészségügyi csapatot. A bal kezén az egyik ujját fájlalta, nem tudta megfelelően megfogni az ütőt. Az ápolás jegyében nem történt sok minden, folytatódott a játék, de néhány labdamenetig úgy tűnt, hogy a spanyol nem száz százalékos, komoly problémája van.

Attól kezdve minden szünetben bejött a fizioterapeuta, megmasszírozta az alkarját, ami segített: Nadal gyorsan előkészítette a döntőt befejezését egy újabb brékkel. A Muskétások kupájáért adogatva az első négy meccslabdája kevés volt a boldogsághoz, de az ötödiknél, egy jó szerva a csata végét jelentette, az osztrák fonákkal hosszút ütött.

Nadal, aki az egész torna során egy szettet vesztett, saját rekordját tovább javítva 11. alkalommal emelhette a magasba a Muskétások Kupáját, 79. tornáján diadalmaskodott, és 17. Grand Slam-trófeáját gyűjtötte be. Így már csak hárommal van lemaradva az örökranglistát vezető Roger Federertől.

Nadal (spanyol, 1.)-Thiem (osztrák, 7.) 6:4, 6:3, 6:2