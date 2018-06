Kozák Danuta visszatérése minden várakozást felülmúlt

Hüttner Csaba a magyar kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya elégedetten értékelt a belgrádi Európa-bajnokság után, melyen a magyar versenyzők remekül teljesítve 15 érmet - hat aranyat, öt ezüstöt és négy bronzot - gyűjtöttek, és az olimpiai számokat tekintve 3-3-2 volt a dobogós mérlegük.

Hiányérzete legfeljebb azért lehet, mert férfi kenuban nem sikerült érmet szereznie a magyar versenyzőknek.

„Benne volt az ezer egyesben, az ötszáz és a kétszáz párosban is. Viszont látok előrelépést. Ha az ezer egyesben Kiss Tamást nem húzza meg a német Sebastian Brendel vize, akkor bronzérmet nyer, az óriási dolog lett volna. A páros meg a kétszáz így alakult, mert a versenyzőink igazából az ezerre készülnek, és most próbáljuk őket felépíteni" – kezdte az értékelést Hüttner Csaba.

A többi szakágban a szövetségi kapitány elégedett lehet a szerepléssel, a női kenusok például a három érmet, két aranyat és egy bronzot szerző Balla Virág vezetésével remekül teljesítettek. Külön kiemelte az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danutát, aki gyermeke tavalyi születése miatt a 2016-os riói ötkarikás játékok óta most versenyzett először nemzetközi vizeken.

„Dana visszatérése minden várakozást felülmúlt és bebizonyította, hogy komolyan kell vele számolni. Az benne volt, hogy az ötszáz egyest megnyeri, de amit a harmadik számában, kétszázon produkált, fáradtan, az első nemzetközi versenyén, az szerintem emberfeletti – folytatta a szövetségi kapitány, aki a nemzetközi elithez csatlakozó Kopasz Bálintról is szót ejtett. - Várható volt, hogy ötszáz méteren el fog fáradni az ezer méteren nyújtott kimagasló teljesítménye után. Az ezer egyesben van esélye a világbajnokságon is, most úgy tűnik, hogy az ötszázat elengedi.

Az új olimpiai számban szereplő 500 méteres férfi kajaknégyessel kapcsolatban a szakvezető azt mondta, egy hét készülés után a harmadik hely reális eredmény, dolgozniuk kell azon, hogy ez a négy ember - Tótka Sándor, Molnár Péter, Dudás Miklós és Kuli István - minél jobban összecsiszolódjon. A kvartett összeállítása többfordulós válogatás után alakult ki, és a szövetségi kapitány előzetesen azt mondta, ha az egység megfelelően teljesít Belgrádban, akkor készülhet tovább az augusztusi, portugáliai világbajnokságra.

Be kell hoznunk a spanyolokkal és a németekkel szembeni hátrányt, mégpedig azt, hogy ők két éve együtt készülnek. Jelen állás szerint marad ez az összeállítás, azzal a kitétellel, hogy ha a felkészülés alatt bárki úgy teljesít az edzőtáborban, hogy változtatnom kell, akkor megteszem" – folytatta a szövetségi kapitány.

Arról is beszélt, hogy az előfutamát nagyon elrontó Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert 1000 méteres kajakpáros leszereplésének meglesznek a következményei, bár részletekkel nem szolgált, mint mondta, ez elnökségi hatáskör.

Ezt a fajta hozzáállást és ezt a fajta versenyzést elfogadhatatlannak tartom, egy magyar kajak-kenusnak semmilyen körülmények között nem szabad így versenyezni. Arról nem is beszélve, hogy ezen két kvótát buktunk a jövő évi Európa Játékokra"

A honvédos duó az előfutamában csak a nyolcadik helyen ért be, mert azt hitte, hogy ez is elég lesz a középfutamos folytatáshoz, de nem így lett, s már az első pályájuk után búcsúzni kényszerültek. Az Eb kvalifikációs verseny volt a 2019-es minszki Európa Játékokra, amely jövőre gyakorlatilag a kontinensviadalt jelenti majd a sportágban. A kapitány hozzátette: a többi tervezett indulási jogot begyűjtötték.

Az Eb után az idei gyorsasági kajak-kenu versenyszezon július középén a második, szolnoki válogatóversennyel folytatódik, az év fő viadalát, a vb-t pedig augusztus 23-26-án rendezik a portugáliai Montemor-o-Velhóban.