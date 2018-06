Gyermekvédelmi programot indított a Magyar Úszó Szövetség

Elindult a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) gyermekvédelmi programja, amely az edzők, a sportolók és a szülők felé is magatartási kódexet határoz meg.

Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke a hétfői sajtóbeszélgetésen kiemelte, régi elmaradását pótolja ezzel a szervezet, amely egy olyan jelzőrendszert kívánt felállítani, ami bárki számára elérhető. Hozzátette, hogy bár jelentősen változott az edző-versenyző-szülő kapcsolatrendszer azóta, amióta ő volt versenyző, sokat változtak a módszerek is, de minden bejelentést a maximális körültekintéssel vizsgál majd ki a felelős testület, akik pedig "bűnösök", azoknak "rendkívül kemény szankciókkal kell szembenézniük".

A MÚSZ gyermekvédelmi programjának irányítója Danks Emese, a testület tagja még Tausz Katalin szociológus, Törös Károly sportszakmai szakértő, Fábry György jogász, Gyömbér Noémi sport szakpszichológus, valamint Gábor Anna szülő.

Danks Emese elmondta, a program lényege a prevenció, hogy megszüntessenek minden bántalmazást, legyen az fizikai vagy lelki. Hozzátette: a jelzőrendszer kialakítása különösen fontos, ugyanis a múltban ugyan néhány hétig hangos volt a bulvársajtó ezektől az esetektől, de nem történt érdemi cselekvés. Mostantól a testület vizsgálata után ezek az esetek a MÚSZ fegyelmi bizottságához kerülnek majd. Kiemelte: a program egy részét az Egyesült Királyság hasonló kódexéből vették át, ezt természetesen adaptálták Magyarországra.

Törös Károly elmondta, több évtizedes lemaradást pótol most a MÚSZ, külföldi tapasztalatai alapján a nyugati országokban már régen bevezettek hasonló programokat, de most "ebben is felzárkózunk és bízom benne, hogy viselkedésben is". Hangsúlyozta: az edzők egyben példaképek is, ennek a kódexnek a segítségével pedig a fiatal úszók jövőjében is nagy szerepet játszhatnak.

Tausz Katalin szociológus megjegyezte: véleménye szerint az úszásban előfordult, a médiában megjelent esetek más sportágaknál is megtörténhetnek, s bízik benne, hogy a MÚSZ mostani akciója egy folyamat kezdete lesz.

Gábor Anna szülő - Sztankovics Anna és Dóra édesanyja - hozzátette: 14 éve járja az uszodákat és számos olyan tapasztalata volt a szülőkkel kapcsolatban, ami nem megengedhető, s most ez a háromoldalú megállapodás ezen is változtathat.

A MÚSZ plakátokat helyez majd ki minden magyarországi uszodába, ezen kívül a szövetség megújult honlapján is megtalálhatóak a részletek a programról, amelynek egyik legfontosabb pontja, hogy bárki bejelentést tehet a gyermekvedelem@musz.hu e-mail címen, vagy a +36303912292-es telefonszámon.