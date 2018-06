A magyar vitorlázók augusztusban már az olimpiáért harcolnak

A 2020-as tokiói olimpiára készülő valamennyi magyar vitorlázónak remekül sikerült a kvótaszerző világbajnokság előtti utolsó nagy verseny. A néhány napja zárult Kieler Wochén Berecz Zsombor és Vadnai Benjamin egyaránt a 11. helyet, Vadnai Jonatán pedig a 23. helyet szerezte meg. Érdi Mári pedig Marseille-ben a Világkupa döntőn második lett, ugyanott a Gyapjas testvérek a 12. helyen végeztek.

A vitorlázók az augusztus elején kezdődő World Sailing összevont világbajnokságon szerezhetik meg az első tokiói kvótákat. A dániai Aarhusban minden magyar élversenyző nagyszerű esélyekkel indul az idei, de főleg az utolsó nagy nemzetközi versenyeken mutatott teljesítményeik alapján.

A világbajnoksághoz időben az észak-németországi Kielben rendezett, korábban a világkupa-sorozathoz tartozó Kieler Woche volt a legközelebb.

A nagy hagyományokkal rendelkező versenyen két olimpiai osztályban – a finn dingiben és a Laser Standardben – három magyar egység szállt vízre. Finnben és Laser Standardban is a közvetlen élmezőnyben végzett Berecz Zsombor, illetve Vadnai Benjamin. Mindketten nyertek futamot. Berecz két, Vadnai Benjamin pedig három tízen belüli helyezést ért el. Vadnai Jonatán 23. lett a 118 indulót számláló Laser Standard mezőnyben.

A június második felében zárult verseny azért is volt különösen érdekes, mert itt tért vissza a nemzetközi élmezőnybe az Európa-bajnoki és Világkupa-ezüstérmes Berecz Zsombor, aki a téli holtidény után elszenvedett kéztörése miatt kilenc hónapja nem versenyzett. Berecz tehát nem is akárhogy, hanem futamgyőzelemmel tért vissza a nemzetközi élmezőnybe.

A 69 egységet számláló, rendkívül erős mezőnyben – a finnes élversenyzők közül csak a riói bajnok Giles Scott és a Marseille-ben, az idei világkupadöntőn győztes brazil Jorge Zarif hiányzott – Berecz Zsombor a harmadik futamot nyerte meg, előtte futott egy 8. helyet, az utolsó, nyolcadik futamban pedig 3. lett.

Bemelegítő versenynek kicsit erős volt, mivel szinte minden nap viharos szél volt. Amiért idejöttünk az kiderült, a mezőny megmutatta, hogy miben maradtam le az elmúlt hónapokban. A következő hónapban ezeket a hiányosságokat kijavítjuk és felkészülve érkezünk a világbajnokságra" – írta Facebook oldalán a magyar finnes.

A másik férfi egyszemélyes – szintén olimpiai – hajóosztály, a Laser Standard mezőnyében Vadnai Benjamin és Vadnai Jonatán állt rajthoz. Vadnai Benjamin rögtön az első futamban győzött, majd a negyedikben 5. lett, az aranycsoportban pedig 7., 9. és 11. helyeket is futott. Ezzel az összetett listán a 11. helyen végzett a 118 induló között. Testvére Jonatán a 23. helyen zárta a versenyt és ő is elért egy tízen belüli helyet, az utolsó futamban a 8. helyen ért célba – természetesen ugyancsak az aranycsoportban.

Mi történt Marseille-ben?

A másik két olimpia aspiráns magyar egység nem vett részt a Kieler Wochén, az ő felkészülésükbe ez a verseny nem illeszkedett. Így számukra a Kieler Woche előtt pár nappal zárult világkupadöntő volt az utolsó nagy verseny, ahol felmérhették, hol tartanak a kvótaszerző világbajnokság előtt. A döntőn aztán az derült ki, hogy a felkészülésük pompásan alakul: Érdi Mári a női Laser Radial osztályban a második helyen végzett, férfi 470-es osztályban a Gyapjas testvérek pedig a 12. helyen zártak.

A világkupadöntőn is mindkét részt vevő magyar hajó tudott futamot nyerni, Érdi Mári kettőt is. Ezek mellé még begyűjtött két második helyet is, meg egy harmadikat és egy ötödiket is. így a megrendezett 10 futam közül hatban az első ötön belül végzett, ennél egyenletesebb menetet csak a győztes belga Emme Plasschaert produkált. És még ott van az éremfutam, amelyben Mári másodikként ért célba, míg a belga lány a 7. helyen.

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy Mári az eddigi világkupa-fordulók közül még tavaly októberben a japán Gamagoriban nem indult, idén januárban Miamiban 4., illetve áprilisban Hyères-ben az 5. végzett (Miamiban az éremfutamot megnyerte) és a korábban világkupa-forduló Palma de Mallorcán rendezett Trofeo Princessa Sofián élete első felnőtt "világverseny"-érmét megszerezve harmadik lett, a La Rochelle-ben rendezett EB-n pedig 5., kiderül, hogy Mári az egyik legstabilabb – ha nem a legstabilabb – élversenyző a világon ebben a hajóosztályban.

A 470-esben induló magyar páros – Gyapjas Balázs és Gyapjas Zsombor –a 12. helyen zárta karrierjük első világkupa döntőjét úgy, hogy a második versenynapon rövid időre még a vezetést is átvették a rendkívül erős mezőnyben.

A világkupa-sorozat során Gyapjasék jelentőset léptek előre a mezőnyben, a japán Gamagoriban még tavaly októberben a 15. helyen, Miamiban idén januárban a 22.-en végeztek, hogy május elején Hyères-ben aztán futamot nyerve, a felnőtt mezőnyben első ízben az éremfutamba jutva a 10. helyen zárjanak. Közben Palma de Mallorcán is begyűjtöttek egy futamgyőzelmet. A május végi Európa-bajnokságon ismét saját elvárásaiknak megfelelően, a 14. helyen zártak, és az EB-n is elértek egy futambeli 3. helyet.