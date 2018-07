Wimbledon Nadalja lenne a kilencedik elsőségére készülő Roger Federer

Több mint 10 milliárd forint a tét Wimbledonban, ahol az elmúlt tíz évben majd háromszorosára nőtt a pénzdíj, de a kérdés nem változott, ki állíthatja meg Roger Federert. Babos Tímeának a szezon harmadika Grand Slam-versenyén újra a világelsőség a tét. Fucsovics Márton pedig már megbarátkozott a gondolattal, hogy Julien Benneteau ellen kezd.

The All England Croquet Clubot 150 éve, 1868. július 23-án alapították. Sikeres kezdeményezésnek bizonyult, mert manapság a világ egyik legjelentősebb sporteseményét rendezik meg ittminden évben, még a labdarúgó világbajnokság sem árnyékolja be, nem befolyásolja a népszerűségét, gazdasági sikerét.

Az idei wimbledoni bajnokság összdíjazása 34 millió font, ami több mint 10 milliárd forint. Tíz év alatt közel a háromszorosára nőtt az összeg, 2008-ban még "csak" 11,8 millió font volt. Az egyéni győztesek 2,25 millió fontot kapnak a serleg mellé. Wimbledon napi 39000 nézőt tud fogadni, és az egyetlen Grand Slam, amelyet 13 nap alatt rendeznek meg (az első vasárnapon nem játszanak.)

Még mindig itt van? Itt hát!

Ha valaki tíz évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy 2018-ban még mindig Roger Federer lesz a legnagyobb esélyes Wimbledonban, minden bizonnyal a svájcit is kétkedő mosolyra készteti. Abban az évben arra készült, hogy megdönti Björn Borg és saját rekordját: sorozatban hatodszor is veretlen marad A Bajnokságon. Már az előző évben is erősen rezgett a léc, de akkor még legyűrte legnagyobb riválisát, Rafael Nadalt a döntőben (7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2.) Az is egészen elképesztő csatát hozott, ami után a 21 éves mallorcai állt a zuhany alatt, zokogott és megfogadta, ez nem fordulhat elő még egyszer. A következő évben megint találkoztak a fináléban és lejátszották a tenisz történetének egyik klasszikusát.

Rafael Nadal 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7-re győzött.

A történet úgy kerek, ha hozzátesszük, hogy a wimbledoni döntő előtti szűk három hónapban a spanyol háromszor is jobbnak bizonyult a bázelinél salakon, harmadszor, négy héttel korábban a Roland Garros fináléjában 6:1, 6:3, 6:0-ra verte. Ez az egyik magyarázata annak, hogy Roger Federer miért nem versenyez salakon 2016 óta.

Ami igazán döbbenetes, egyben lenyűgöző, hogy tíz évvel a csodacsata után ott tartunk, hogy Rafael Nadal a világelső és Roger Federer a címvédő első kiemelt Wimbledonban. A svájci 1999-ben volt először főtáblás Wimbledonban, akkor az 1. fordulóban kiesett, de ilyen 2002 óta nem fordult elő vele az All England Clubban, ahol az idén már huszadszor indul.

Elég vicces, kicsit értelmetlen is, de az egyik kérdés úgy szól a rajt előtt, hogy van-e akkora esélyes Federer, mint Nadal volt öt hete Párizsban. Anélkül, hogy megsértenénk a Federer-rajongók önérzetét kimondhatjuk: nincs. Miért? 1. a jó Nadal gyakorlatilag sebezhetetlen salakon (11 Garros-trófea erre a bizonyság), Federer nem jár annyival a többiek előtt füvön, hogy ez rá igaz lenne; 2. füvön több teniszező, specialista van, mint salakon, akinek a játéka még Federerre is veszélyes lehet egy adott napon; 3. füvön több a bizonytalanság, gyorsabban történik minden, egy apró hiba is végzetes lehet, kevesebb a lehetőség a javításra; 4. Roger Federer azért 37 éves lesz augusztus 8-án, elég egy váratlan maratoni meccs, egy apró sérülés, hogy kizökkenjen. Igen, ezzel együtt ő a legnagyobb esélyes, meglehet a kilencedik wimbledoni serlege, ami a 21. Grand Slam-trófeája lenne.

Az elmúlt 50 évben nincs még egy olyan 15 éves periódus, amikor mindössze négy teniszező nyert a férfiaknál Wimbledonban. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic és Andy Murray 2003 óta nem engedett mást a serleghez nyúlni. A skót alig két hete tért vissza egy év kihagyás után, ő nem valószínű, hogy komoly tényező lesz 2018-ban. A szerb képes lehet bármire és könnyen folytatódhat a Big 4 sorozata.

Érdemes egy pillantást vetni a táblára, mert az sem mellékes szempont, amikor arról beszélünk, hogy ki nyerhet. Roger Federerre a legveszélyesebb két horvát lehet a döntőig vezető úton. Borna Coric legyőzte őt a hallei döntőben, most már a 16 között összekerülhetnek.

A Queen's-ben nyertes Marin Cilic ugyan tíz mérkőzésből csak egyet tudott megnyerni a svájci ellen (a 2014-es US Open elődöntőt), de most újra a legjobb négy között párbajozhatnak egy Grand Slamen és ebben a kategóriában a boszniai születésű, 29 éves Cilic vezet 1:0-ra.

Az alsó ág sokkal nyitottabb. Rafael Nadal már a harmadik fordulóban nehéz perceket élhet át Mischa Zverev ellen. A 30 éves balkezes német szombaton, Eastbourne-ben nyerte pályafutása első ATP versenyét. Klasszikus szerva-röptét játszik és Grand Slamen is képes meglepetésre: a 2017-es Australian Openen például legyőzte Andy Murray-t. Párosban egyébként Fucsovics Mártonnal indul Wimbledonban. Nadal 2006 és 2011 között ötször játszott döntőt Wimbledonban, kétszer nyert, de az elmúlt hat évben egyszer sem jutott el a negyeddöntőig, sőt kétszer már a második, egyszer az első fordulóban kiesett.

Most is sötét ló. A Roland Garros óta nem versenyzett, Mallorcán kezdte el az edzéseket füvön és kiszámíthatatlan, hogy mire lesz képes. Nem vagyok már 20 éves. Túl sok meccset játszottam salakon, ami örömteli, de a szervezetemnek szüksége volt pihenésre, regenerálódásra. Ma már így működnek a dolgok. Lassan, fokozatosan állok át fűre. Az első pillanattól nagyon jól kell teniszeznem, mert itt nincs könnyű mérkőzés" – magyarázta Rafael Nadal szombaton az interjúszobában. Ha eljut a legjobb négyig, akkor jó esély van rá, hogy Novak Djokovic áll majd a háló másik oldalán, esetleg Nick Kyrgios, de ebben a 32-es negyedben startol Fucsovics Márton is.

A kertészeknek valószínűleg többet mond, de talán másoknak is érdekes adat, hogy évente tíz tonna fűmagot használnak el az All England Clubban, hogy a gyep tökéletes legyen, a centerpálya bársonyosan egyenletes felületét 54 millió fűszál biztosítja. Nem alaptalanul mondta tehát Fucsovics Márton, hogy a füves versenyhelyszínek közül itt a legjobb a pálya, tehát a fű minősége. Ezzel együtt a második hétre alaposan átalakul a felszíne, mert elkerülhetetlen, hogy a legfrekventáltabb területeken, ahol a legtöbbet mozognak a játékosok, illetve landol a labda, ott ne kopjon ki. Rafael Nadal szerint az idén kicsit hosszabb a fű a szokásosnál, de azt ő is megerősítette, hogy a második héten már szabadabban, könnyebben lehet mozogni rajta, mert kezd egy salakos pályára hasonlítani.

Két magyar lesz egyesben

A felnőttek mezőnyében az idén is Babos Tímea és Fucsovics Márton képviseli a magyar teniszt. Balázs Attila a selejtező második fordulójában búcsúzott, Stollár Fanny szintén küzdött a főtáblára kerülésért, de az egyéniben és a párosban sem sikerült neki.

Fucsovics Márton egy kisebb sérülés után érkezett meg csütörtökön Londonba. Nem tudott elindulni Eastbourne-ben, de fontosabb, hogy egészségileg rendben van. A felkészüléséről, az esélyeiről tárgyilagosan nyilatkozott.

Ahhoz képest, hogy tizenegy nappal ezelőtt mennyire megijedtem Halléban, amikor elcsúsztam a füvön és fel kellett adnom a mérkőzést Kohlschreiber ellen, nagyon örülök, hogy az idén is itt lehetek Wimbledonban. Csütörtökön reggel érkeztünk Sávolt Attilával és azóta folyamatosan edzünk – kezdte a beszámolót a világranglistán 50. magyar, majd felidézte a kritikus pillanatokat. – Azt ugyan már az elején éreztem, hogy annyira nem komoly a sérülésem, mint februárban, de két napig nem lehettem biztos benne, tudok-e indulni Wimbledonban."

"Már Halléban volt egy ultrahangos vizsgálat, de akkor nyugodtam meg igazán, amikor Budapesten az MR azt mutatta, hogy nincs komoly baj. Pár napot ki kellett hagynom, ami a legrosszabbkor jött, nagyon hiányzik az a hét. Kezdtem megérezni a játékot füvön, fantasztikusan ment a tenisz Kohlschreiber ellen, ezért is volt különösen bosszantó, ami történt" – mondta a legjobb magyar férfi teniszező.

"Az első egy-két edzésen éreztem is, hogy nem megy olyan jól a játék, mint előtte. Mindig az adogatást a legnehezebb összerakni, megérezni. A feldobástól a találati pontig. Nem véletlen, hogy most ezt gyakoroljuk a legtöbbet, mert füvön a szerva még fontosabb eleme a játéknak. Ebből a szempontból szerencsés, hogy csak kedden kezdek, mert így van egy extra napom."

Nagyon fura érzés úgy idejönni Wimbledonba, hogy nem kell kvaliznom. Éveken át jártam ide, akkor még Roehamptonban rendezték a selejtezőt, tehát az All England Clubba nem is jutottam el. Most vagyok itt másodszor és az idén már úgy vártak, hogy saját névre szóló szekrényem van az öltözőben.

Tavaly, amikor az Ilkley Challenger megnyeréséért kapott szabadkártyával indulhattam a főtáblán, akkor nem járt ilyen. Elmentem és megnéztem a nevem a junior győztesek tábláján, jó érzés volt lefotózni."

Fucsovics bevallotta, amikor megtudta, hogy Julien Benneteau ellen kezd, nem örült neki. Nagyon tapasztalt teniszező a francia, akinek füvön nagyon jó a játéka, remek az adogatása és a szerva-röptéje is eredményes, nem beszélve arról, hogy hazai közönség előtt léphet pályára.

"Aztán megbarátkoztam a gondolattal, hogy vele játszom. Ismerem, tavaly mérkőztünk egy Challenger elődöntőjében Orleans-ban, három meccslabdáról kaptam ki. Tudom, mire számíthatok, mire kell készülni. Nagyon jól kell majd szerválnom, amellett az ő adogatójátékainál meg kell éreznem a pillanatot, amikor sebezhető."

Amennyir nem örült Fucsovics Benneteau-nak, annyira örült egy régi kedves ismerősnek.

"Az elmúlt napok egyik számomra legfontosabb és örömteli híre, hogy a mentorom, korábbi menedzserem Joó Gyuri visszatért és megint egy csapatot alkotunk. Mindig nagyon meghatározó volt a szerepe a pályafutásomban, sokat köszönhetek neki és jó lesz újra együtt dolgozni. Bízom benne és hiszem, hogy menedzselésével még eredményesebb lehetek."

Lehet, hogy a foci-vb nem homályosítja el Wimbledon fényét, de, hogy megkerülhetetlen még itt is, az egészen biztos. "Sokan kérdezik tőlem, hogy a teniszezők mennyire követik a foci-vb-t. Állandóan téma az öltözőben, szombat reggel például azon röhögött mindenki, hogy Kyrgios folyamatosan azt üvöltötte, ő Kolumbiának fog szurkolni" – mesélte Fucsovics Márton.

Babos Tímea hetedszer főtáblás Wimbledonban. Korábban háromszor jutott be a 64 közé, de a 3. fordulóban még nem játszott. A női párosban már kétszer volt döntős és a vegyes párosban is eljutott a győzelem kapujába egyszer. Az idén nem csak az első wimbledoni bajnokság a tét számára, hanem a világelsőség is a női párosban. A 2. hely az szinte garantált, mert a jelenlegi világelső Jelena Vesznyina és Jekatyerina Makarova (holtversenyes ranglistavezetők) címvédőként 2000 pontot véd, tehát pluszt egyikük sem tud csinálni. Ráadásul Vesznyina nem is indul párosban. Óriási lehetőség ez Babos Tímeának és hatalmas siker, eredmény lenne, ha július 16-án ő vezetné a világranglistát.