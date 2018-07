Nincs az a teniszmérkőzés az idén Wimbledonban, ami után ne kerülne szóba a labdarúgó-vb. Rafael Nadal, Roger Federer és Alexander Zverev kedvenc válogatottja már nincs versenyben Oroszországban, de amíg Anglia ott lesz a mezőnyben, addig az All England Clubot is eluralja a vb-láz.

A wimbledoni címvédő Roger Federer szakszerűen elemezte a svájci labdarúgó válogatott búcsúját a világbajnokságtól: Többet vártam a csapattól, de ilyen a kieséses szakasz, amikor minden meccs olyan mintha a döntő lenne. Nem elég, ha három, vagy nyolc játékos jól teljesít, mind a tizenegynek egyszerre kell csapatként működnie. Ez a nehéz ebben. Kimaradt lehetőségnek érzem az elvesztett mérkőzést. Megvoltak az esélyeink Svédország ellen, de a végén talán kicsivel ők voltak a jobbak, nem alakítottunk ki elég helyzetet. Aki több helyzetet teremt a végén, jobban megérdemli a győzelmet. Megérdemeltük, amit kaptunk, talán nem nincs ott a helyünk a világ nyolc legjobb válogatottja között" - mondta Roger Federer, aki nem tudja, hogy kinek fog szurkolni a folytatásban.

"A kedvenc csapatom kiesett, így már nem lesz olyan az egész, mint eddig"- mondta a svájci, aki arról is beszélt, hogy a játékosoknak meg kell érteni, csak úgy lehetnek sikeresek, ha egész évben, minden nap hozzák a megfelelő energiaszintet. Mindig arra kell törekedni, hogy a legmagasabb szintre legyél képes, mert akkor a negyeddöntőbe jutás is csak egy meccs lesz a sok közül. Nem jó, ha arra gondolsz egy jó meccs után, hogy a következő majd jön magától, mert mindig annyira vagy jó, amilyen a következő produkciód" - magyarázta a húszszoros Grand Slam-bajnok, aki büszke arra, hogy évek óta ezrek állnak be a wimbledoni sorba azért, hogy őt lássák.

Alexander Zverev annyira csalódott volt Németország kiesése miatt, hogy őt már nem érdekli a vb, 2022-t várja.

Rafael Nadal nem így gondolkodik: Talán szomorú, amit mondok, de ha nem vagyunk már ott, akkor valamit nem csináltunk elég jól. A sportban, a legmagasabb szinten ki lehet úgy is kapni, hogy nagyon jól játszol, de ha nem játszol jól, akkor kevesebb az esélyed. Attól, mert nélkülünk folytatódik a világbajnokság, még élvezem a vb-t, nézem a meccseket. Most már a jó focinak szurkolok - osztotta meg a véleményét Rafael Nadal, aki a több mint tíz éves szokásának megfelelően egy nagy házat bérel Wimbledonban, ott lakik a csapatával és a családjával, ráadásul időnként ő főz.

Ami a wimbledoni bajnokság 3. napját illeti, először volt esőszünet, igaz, nem tartott sokáig. A nőknél az jelentette a meglepetést, hogy kiesett a 2. kiemelt Caroline Wozniacki. Persze, ha arra gondolunk, hogy a 28 éves dán még soha nem jutott túl a 4. fordulón az All England Clubban, akkor a korai búcsúja nem is akkora meglepetés. Ráadásul az orosz Jekatyerina Makarovától ki lehet kapni (6:4, 1:6, 7:5.)

Befejeződött Fucsovics Márton füves pályás szezonja. Az egyéni után a párosban is vereséget szenvedett, de a 15. kiemelt Dominic Inglot és Franko Skugor ellen azért nem sikerült legalább szettet nyerni, mert a magyar partnere, Mischa Zverev apróbb sérüléssel bajlódott, ráadásul a német nem törte össze magát, hogy meglepetést okozzanak. Az első játszmában 4:5-nél, a másodikban 5:6-nál bukta el az adogatását és a harmadikban már semmi esély nem volt.

Fucsovics már csütörtökön Budapestre utazik, hogy salakon folytassa. A hétvégén Németországban játszik csapatot, aztán július 16-tól Umagban folytatja a versenyzést az ATP Touron.

Csütörtökön két magyarért is izgulhatunk Wimbledonban: Babos Tímeáék első kiemeltként kezdenek a női párosban. Biztató, hogy Kristina Mladenovic jó formában van, egyéniben a 32 közé jutott. Stollár Fanny szerencsés vesztesként mutatkozhat be a Grand Slam-mezőnyben. A korosztályából ő az első magyar, aki eljutott erre a szintre. Georgina Garcia Perezzel akár sikerrel is vehetik az első akadályt egy luxemburgi-lett kettős ellen.