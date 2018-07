Késely Ajna két, Milák Kristóf egy arannyal nyitott a junior Eb-n

Megadta az alaphangot a magyar csapat a helsinki junior Európa-bajnokság nyitónapján: a mieink három aranyéremmel nyitottak, Késely Ajna másfél órán belül duplázott 400 vegyesen és 800 gyorson, míg Milák Kristóf 400 gyorson nyert, századokra volt az 50 pillangó bronzától, továbbá előkészítette a terepet a második napra, hiszen döntőbe jutott 100 háton.

Már délelőtt érezni lehetett, hogy a döntőkben indul a diadalmenet – női 400 vegyesen példátlan módon három magyar végzett az első három helyen, de a szabályok értelmében csak Késely Ajna és Horváth Lili juthatott tovább, Mihályvári Farkas Viktória hiába volt jobb mindenki másnál, a lelátóra szorult délután. Milák Kristóf is elég erős üzenetet küldött a többieknek 400 gyorson, miközben másik két számban is érdekelt volt, és a csapattársak is remekeltek.

Este pedig következett a „betakarítás". Elsőnek Ajna aratott rajt-cél győzelmet vegyesen, „katinkás" fölénnyel, 4.20 másodperccel előzte meg a többieket – Horváth Lili nagyot hajrázott, s végül az izgalmas finisben a 6 tizedmásodpecen belül érkező négyesből a dobogó harmadik fokán kötött ki.

Késely másfél órával később 800 gyorson remekelt: itt sem hagyott esélyt riválisainak, Európa-bajnoki rekorddal (8:30.43), az ezüstérmest 2.11 másodperccel megelőzve győzött, így immár 12-szeres (!) junior Európa-bajnoknak mondhatja magát - és hol van még a vasárnap.

Másik nagyágyúnk, Milák Kristóf 400 gyorson adott ízelítőt sokoldalúságából: az eddig pillangózóként ismert ifjú klasszis háromszáznál még harmadikként fordult, ám az utolsó hosszra már elsőként, és végül 71 századdal előbb érte el a falat orosz vetélytársánál – ugyanezen a távon a címvédő Kalmár Ákos 6. lett.

Miláknak sűrű napja volt, hiszen 50 pillangón elődöntő és döntő volt műsoron, utóbbi a 400 gyors és a 100 hát elődöntője után - ahonnan szintén kvalifikálta magát a csütörtöki fináléba - fél órával volt esedékes. Ahogy lenni szokott, egyszerre robbant a falhoz szinte mindenki, Kristóf 0.05-re volt a bronzéremtől, s végül hatodik lett. A döntők során még egy 5. hely került a ponttáblázatba, a lányok 4x100-as gyorsváltója jóvoltából.

A délutáni programban ezen túlmenően kifejezetten jól festett még a lányok 200 pillangós elődöntője, melyből Berecz Blanka elsőként, Hatházi Dóra másodikként jutott tovább, míg Ilyés Laura és Szabó-Feltóthy Eszter a 200 hát fináléjában küzdhet a dobogóért.

Az érmesek nyilatkozatai

Késely Ajna (400 vegyes arany, 800 gyors arany)

„Nyolcszázon az időnek nagyon-nagyon örülök, de ez a 400 vegyes és 800 gyors nagyon kemény így együtt. Boldog vagyok, hogy két aranyat sikerült szereznem rögtön az első napon. Az uszoda nagyon jó, a medence gyors, úgyhogy várom már a következő napokat és versenyeket."

Milák Kristóf (400 gyors arany)

„Tudtam, hogy rengeteg számon indulok ezért nehéz lesz. Négyszáz gyorson reggel is, meg most délután is állítólag nagy „fürdésekben" voltam, azaz lazábban mentem a kelleténél. Az első kétszáz az úgy eltelt, a második 200-on jöttek meg a többiek, akkor kezdett kicsit izgalmasabb lenni az a szám. Tartottam a kötelezőt, és az utolsó ötvenen megindultam. Ötven pillén arra jöttem rá, hogy arra jobban rá kell edzenem, hogy jól menjen. Száz háton elértem a célt és bejutottam a döntőbe. Várom a holnapot!"

Horváth Lili (400 vegyes bronzérem)

„Ez az, amit szeretem volna, ez az, amiért jöttem, és most nagyon boldog vagyok: megvan az érem! Az idő egy picit lehetett volna jobb, viszont délelőtt nagyon kiúsztam magam, hiszen hárman voltunk magyarok a mezőnyben, és csak kettő juthatott tovább, úgyhogy nem lehetett spórolni – de összességében nagyon örülök az eredményemnek."

Junior Eb, Helsinki, 1. nap – a magyar döntősök

Férfiak

400m gyors

1. Milák Kristóf 3:50.00

6. Kalmár Ákos 3:52.06

50m pillangó

6. Milák Kristóf 23.82

Nők

800m gyors

1. Késely Ajna 8:30.43

400m vegyes

1. Késely Ajna 4:41.55

3. Horváth Lili 4:45.88

4x100m gyorsváltó

5. Magyarország 3:46.37

(Fábián Fanni, Kurdi Zsófia, Gyurinovics Fanni, Barócsai Petra)