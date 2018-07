Csütörtökig kellett várni az első magyar sikerre az idén Wimbledonban. A női párosban Babos Tímea és Kristina Mladenovic első kiemelthez méltóan győzött a japán Hozumi Eri és Kato Miju kettős ellen.

Az ázsiaiak kifejezetten nehéz ellenfélnek számítanak egy Grand Slam első fordulójában, ráadásul Hozumi alig három hete döntőt játszott a Roland Garroson és a párizsi negyeddöntőben ő búcsúztatta Babosékat. Igaz, akkor Ninomija Makoto volt a párja. Ezúttal nem együtt indultak, mert Katóval már áprilisban megállapodott Hozumi és a japánoknál ez gyakorlatilag megváltoztathatatlan.

Az első játszmában 5:4-nél sikerült brékelni a japánokat. A második szettben nem kellett ilyen sokáig várni, már 3:2 után összejött a gém fogadóként.

Tekintettel arra, hogy az adogatás a magyarnak és a franciának is nagyon jól ment, nem kellett különösebben aggódni a folytatásban, 55 perc alatt 6:4, 6:3-ra győzött Babos Tímea és Kristina Mladenovic.