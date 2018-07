Így lehet világelső Babos Tímea

Babos Tímea játék nélkül is közelebb került a világelsőséghez. Roger Federer érinthetetlen. Az ötszörös wimbledoni bajnok, tavalyi finalista Venus Williams a bajnokság eddigi legjobb meccsén búcsúzott. Serena Williams akár a döntőig menetelhet.

Babos Tímea nem lépett pályára pénteken Wimbledonban, de így is közelebb került a világelsőséghez női párosban. A címvédő Jekatyerina Makarova és az élő ranglistán jelenleg második Csan Latisa egyaránt kikapott a verseny 5. napján, így Babos Tímeának elég eljutni a negyeddöntőig ahhoz, hogy július 16-án garantáltan az ő nevével kezdődjön a női páros világranglista. Ha esetleg nem sikerül a legjobb nyolc közé kerülés, akkor is jó esélye van a trón elfoglalására, mert egyedül a tavalyi partnerének, Andrea Sestini Hlaváckovának maradt esélye megelőzni őt, de ahhoz a csehnek meg kell nyernie Wimbledont.

Majd két órán át a Williams nővérekre szegeződött a figyelem az All England Clubban pénteken. Serena a centeren, nővére az 1-es pályán játszott látványos mérkőzést.

A 38 éves Venus 1997-ben indult először Wimbledonban, azóta csak egyszer hiányzott, egyéniben 89 mérkőzést nyert és ötször maradt veretlen. Tavaly a döntőben kapott ki Garbine Muguruzától. Most a holland Kiki Bertens állította meg. Az amerikai ugyan az első szett elvesztése után a másodikban is brékhátrányba került, de fordított, a döntő játszmában már ő vezetett 2:0-ra. Az előnyét azonban nem tudta megtartani és 4:4-től fokozódott a feszültség, egyre látványosabb labdameneteknek tapsolt a publikum. A 26 éves holland még soha nem jutott a legjobb 16 közé Wimbledonban, de a pénteki teljesítményét látva nehezen értette az ember, hogy eddig miért nem sikerült neki. Élete teniszét produkálta. A fizikai adottságaiból adódóan (182 cm magas és 74 kg) ő is a nehéztüzérek csapatába tartozik, ütőerőben is felvette a versenyt a floridaival és meglepően higgadt maradt végig. Ennek köszönhette, hogy 2 óra 40 perc alatt 6:2, 6:7, 8:6-ra győzött.

Közben a centeren Serena Williams csatázott Babos Tímea páros partnerével. Kristina Mladenovic beceneve Kiki, tehát a Williams nővérek két Kiki ellen küzdöttek párhuzamosan. A francia lány nem csak remekül teniszezett az első játszmában, de vezetett is 5:3-ra. A szettért szerválva azonban szembe találta magát egy csúcsra járatott Serenával, aki sorozatban öt játékot nyerve 7:5, 2:0-ra fordított. Mladenovic visszajött a meccsbe és a párosra is gondolva nyugodtan kijelenthető, hogy nagyszerű teljesítményt nyújtott: jól adogatott, az alapvonalról meglepő szögeket ütött és a hálónál is rendre megtalálta a tökéletes megoldást. Ez a játék arra volt elég, hogy a 13 ászt szerváló Serena Williams csak 7:5, 7:6-ra tudta legyőzni.

A mai női tenisz szépsége, hogy a világranglista első tíz helyezettje közül már csak hárman vannak versenyben, de Simona Halep (1.) és Angelique Kerber (10.) csak szombaton játszik a 16 közé kerülésért. Az alsó ágon a Jekatyerina Makarova, Camila Giorgi, Jevgenyija Rogyina, Donna Vekic, Julia Görges, Kiki Bertens és Karolina Pliskova (8.) hetesből egy valaki döntőt játszhat jövő szombaton. Ha csak Serena Williams nem gondolja másképp.

A szülés után visszatért korábbi világelső hétfőn a selejtezőből érkezett Rogyina ellen folytatja. Két évvel ezelőtt erre a helyzetre azt mondhattuk volna, hogy Serena Williams besétálhat a döntőbe, most azért ennél izgalmasabb a helyzet. Még szebb lehetett volna a történet, ha a 30 éves Mihaela Buzarnescu jobbnak bizonyul Pliskovánál. Erre minden esélye megvolt a balkezes románnak, aki először szerepelt a wimbledoni főtáblán: 6:3, 4:1-re vezetett és 5:4-nél kettő pontra állt élete legnagyobb sikerétől.

A férfiaknál Roger Federer zárta a center pénteki műsorát és a címvédő svájci nem izzadt meg a német Jan-Lennard Struff ellen. Mintha sietett volna a tv elé, hogy nézhesse a belgák és a brazilok meccsét: 1 óra 34 perc alatt, időnként bemutatózva, a germánnak egyetlen fogadóelőnyt sem engedélyezve 6:3, 7:5, 6:2-re nyert.