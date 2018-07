Babos Tímea egyetlen győzelemre a világelsőségtől. A női párosban első kiemelt Babos Tímea és Kristina Mladenovic nagyszerű játékkal győzve vette a második akadályt is Wimbledonban, ami a 16 közé kerülést jelenti, és ha hétfőn sikerül a negyeddöntőbe jutás, akkor a további eredményektől függetlenül, a tenisz történetében először lesz egy magyar világelső. Stollár Fanny kiesett.

Amikor legutóbb legalább két magyar eljutott a 2. fordulóig Wimbledonban, akkor az a végállomást jelentette mindegyiknek. Czink Melinda és Babos Tímea 2012-ben az egyéniben játszott a 3. fordulóba kerülésért, Marosi Katalin a párosban. Czinket Serena Williams búcsúztatta, a 19 éves Babos 9:7-re kapott ki a döntő szettben Petrovától. Marosi a horvát Jurakkal jutott a főtáblára a selejtezőből és a 2. körben a jelenlegi világelső Makarova és Vesznyina állította meg (5:7, 4:6.)

Az idén, a wimbledoni bajnokság 6. napján Babos Tímea és Stollár Fanny lépett fűre a 16 közé kerülésért a női párosban. Az eddigi legmelegebb napon többet ért a szurkolóknak egy pohár hideg víz, mint egy aláírás valamelyik kedvenc játékostól. A tikkasztó hőségben egyébként is megoszlott a figyelem, mert a többség úgy készült, hogy a tenisszel párhuzamosan a mobilján, vagy a rádiót hallgatva követi az angol válogatott meccsét a vb-n a svédek ellen.

Ha a kilátástalannak lennének fokozatai, akkor egy tízes skálán Stollár Fanny és Georgina Garcia Perez szombati teljesítménye súrolná a nyolcast. Igen, óriási teljesítmény, hogy egyáltalán eljutottak idáig, meccset nyertek a főtáblán, de a tenisznek az egyik kihívása, hogy minden nap újra kell bizonyítani, a másik (van még több is), hogy amikor nem megy a játék, nem érzi a labdát, a pályát a versenyző, akkor is keresni kell a megoldást. A kosaras termetű Garcia Pereznek nagyon nem ment a játék és elég gyorsan meg is adta magát. Stollár Fanny próbált helyette is teniszezni, de ennek sok hiba lett a következménye, az alapvonalról és a hálónál is. Az első gémet még hozta a magyar adogatóként, 15:40-ről, összesen öt fogadóelőnyt hárítva, de utána viszonylag gyorsan lett 1:5. Jól játszott az ellenfél, a 43 éves Kveta Peschke és a Brnóban született amerikai Nicole Melichar. A 12. kiemelt kettős sokkal jobban érezte a párost és a füvet is. Egyetlen megtorpanása volt az esélyesebb duónak: 6:2, 5:2-nél, a meccsért szerválva Peschke két kettőshibát ütött és így sikerült felzárkózni, de Melichar adogatásaival az egész mérkőzésen nem tudtak mit kezdeni a fiatalok, el is ment a meccs 6:2, 6:4-re.

Stollár Fannyék pont befejezték a mérkőzésüket a 17-es pályán, amikor a 15-ösön elkezdődött Babos Tímea és Kristina Mladenovic találkozója. Szerencsére a francia átmentette a Serena Williams ellen mutatott játékát és a magyar is egyre felszabadultabban, magabiztosabban, jobban teniszezik.

Nagyon simán nyertek 64 perc alatt 6:3, 6:2-re az ukrán Nagyija Kicsenok és az ausztrál Anastasia Rodionova ellen. Jellemző Babos Tímea kiváló teljesítményére, hogy az első szettben mindössze kettő pontot vesztett adogatóként és a másodikban is biztosan hozta a szerváját.

A negyeddöntőbe jutásért a belga Kirsten Flipkens és a román Monica Niculescu következik. A tét a világelsőség és persze, hogy versenyben maradjon a magyar és a francia a wimbledoni bajnoki címért.