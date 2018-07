Óriási bírói hiba és a nézői provokáció sem zavarta meg Djokovicot

Micsoda nap! Kiesett a friss Roland Garros-bajnok, a Wimbledonban is 1. kiemelt Simona Halep. Alexander Zverev hat pontot nyert az 5. szettben a selejtezőből jött Ernest Gulbis ellen és búcsúzott. Novak Djokovic nem engedte, hogy az angoloknak kettős ünnepük legyen a füvön. Rafael Nadal simán megállította a fiatal ausztrált és biztos, hogy világelső marad. Időnként teljesen lehalt a mobil internet az All England Clubban, annyian követték az angol válogatott meccsének közvetítését a telefonjukon.

A románok Grand Slam-bajnoka, Simona Halep már az előző mérkőzése után arról beszélt, hogy mindene fáj, annyira nincs hozzászokva a fűhöz. A 32 éves tajvani Hszie Szü-Vej soha nem jutott még a legjobb 16 közé Wimbledonban, a 3. fordulóban is most szerepelt másodszor. Ez azonban nem zavarta abban, hogy 2 óra 20 perc alatt, a döntő szettben 2:5-ről és meccslabdáról fordítva 3:6, 6:4, 7:5-re legyőzze a világranglista vezetőjét.

A labda kétszer nem pattan ugyan úgy, nem tudhatod, mire számíts. Képtelen vagyok a legjobb teniszemet játszani füvön, de remélem, hogy a következő években fejlődni fogok. Nem voltam elég pozitív a pályán, nem viselkedtem profin. De egyszerűen túl fáradt vagyok és mindenem fáj"- vallotta be nagyon őszintén Simona Halep, hozzátéve, hogy nem keres kifogásokat, ellenfele megérdemelte a sikert, ő csak szomorú a saját teljesítménye miatt. Most hosszabb szabadságra megy, pihenésre, teljes kikapcsolódásra van szüksége, két hétig hallani sem akar a teniszről.

Ernest Gulbis áprilisban, egy tuniszi Challenger selejtezőjében a feljutásért kapott ki Piros Zsombortól, illetve 4:6, 1:1-nél feladta a mérkőzést. A 29 éves lett állt a 10. helyen is a világranglistán, de az utóbbi időben a Challengerek selejtezője is komoly kihívást jelentett neki. A top százból 2016 nyarán pottyant ki és azóta nem tudott visszakerülni, mert sérülésekkel bajlódott és az 589. helyig csúszott vissza, onnan jött fel 138.-nak. Wimbledonban még fénykorában sem alkotott maradandót, egyszer, 2013-ban játszott a legjobb 32 között. Erre az idén nyert három meccset a selejtezőben, majd a főtáblán két ötjátszmásat. Ennyi elégnek bizonyult ahhoz, hogy helyre álljon az önbizalma. A tehetsége, a tudása soha nem kérdőjeleződött meg, csak mentális gondjai voltak.

Persze, a 4. kiemelt Alexander Zverev így is sokkal esélyesebbnek számított, de a rigai elgázolta a németet. Úgy győzött 3 óra 20 perc alatt, hogy 7:6, 4:6, 5:7, 2:2 után Zverev egyetlen gémet fogott és az 5. játszmában összesen 6 pontot csinált.

A centeren a királyi páholyban, a hírességek között ott ült szombaton Sir Bobby Charlton is.

A labdarúgás legendája nem állt fel délután 3-kor, az Anglia-Svédország mérkőzés kezdetén. Végignézte Rafael Nadal bemutatóját, ahogy a 17-szeres Grand Slam-bajnok remekel a fiatal ausztrál Alex De Minaur ellen. A 6:1, 6:2, 6:4-es győzelem nem csak a 16 közé kerülést jelentette a spanyolnak, de azt is, hogy garantáltan világelső marad Wimbledon után. A mallorcai 2011-ben még döntőt játszott az All England Clubban címvédőként, de azóta egyszer sem jutott túl a 4. fordulón. Most játszmavesztés nélkül vette az első három akadályt és hétfőn a cseh Jiri Vesely ellen folytathatja. Bizakodik, mert úgy érzi, hogy jól megy neki a játék.

Komoly teszt várt a center harmadik felvonásában Novak Djokovicra. Az utolsó még versenyben lévő brit, Kyle Edmund próbálta életben tartani a hazai reményeket, feledtetni Andy Murray hiányát és csatlakozni a focistákhoz. Ha győz a dél-afrikai születésű, Bahamákon élő Edmund, akkor igazi szuper-szombat lett volna Nagy-Britanniában.

Alig két hónapja, Madridban legyőzte a szerbet az ATP 1000-es 2. fordulójában, de Djokovic azóta megtalálta korábbi formáját, még ha nem is a világverőt. A szurkolók, a várakozásnak megfelelően, felbátorodva a focisták sikerén szokatlan hangulatot teremtettek az arénában. Nem csak látványosan, hangosan bíztatták Edmundot, de néhányan visszatérően provokálták Djokovicot.

A szerb elég profi ahhoz, hogy ezt megfelelően kezelje, kizárja. Az sem zökkentette ki, hogy a 4. szettben, 3:3 15:40-nél (kettő fogadóelőny neki) a székbíró óriásit hibázott. Nem látta, hogy kétszer pattant a labda mielőtt a brit visszaütötte, ráadásul úgy, hogy közben kirepült a kezéből az ütő és a labda végül a vonalon kívül landolt, amit viszont nem engedett visszanézni, mondván, Djokovic későn kérte. Edmund megnyerte a gémet, de ez volt az utolsó. Novak Djokovic, nagyon sportszerűen nem hibáztatta ellenfelét, hogy nem jelezte a dupla pattanást, mert szerinte a játékos ezt nem érzékeli. A csatát mindenesetre megnyerte a belgrádi 4:6, 6:3, 6:2, 6:4-re.

A végére is maradt egy csattanó: Nisikori Kej meglepően simán elintézte az esélyesebb Nick Kyrgiost (6:1, 7:6, 6:4.) Az ausztrál tudta, hogy nehéz mérkőzés vár rá, soha nem bizonyult még jobbnak a japánnál, de csalódást okozott a teniszével.