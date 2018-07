Milák Kristóf hihetetlen bravúrja: 12 perc alatt két Eb-arany

Helsinkiben sikerült felülmúlniuk az egy évvel korábbi netanyai produkciót is a magyar úszóknak: a 12 aranyérem minden idők legjobb szereplése a junior Eb-k 1967 óta íródó történetében. A zárónapon Milák Kristóf újfent elképesztő produkciót nyújtott: 12 percen belül két aranyérmet szerzett, előbb 200 gyorson, majd 100 pillangón, így négy aranyéremmel és egy váltóbronzzal zárt. Késely Ajna 200 vegyesen lett bronzérmes, hogy aztán a 4x200-as gyorsváltóban egy elképesztő utolsó ötvennel szerezze meg a csapat 12. Európa-bajnoki címét. Az ő mérlege öt arany, egy ezüst és két bronz, ez magasan a legjobb egyéni produkció a lányok mezőnyében.

Milák Kristófot az elmúlt huszonnégy órában változatos módon próbálták lebeszélni arról, hogy a biztosnak tetsző 100 pillangó aranyát – ezen a távon lett ezüstérmes tavaly a felnőtt világbajnokságon a Duna Arénában – ne tegye kockára azáltal, hogy bevállalja a 200 gyorsot is, mivel a két számot gyakorlatilag egymás után rendezték, csak a női 200 vegyes volt közötte. Az érdi kiválóság azonban tántoríthatatlanul hitt abban, hogy mindkettőt képes megnyerni – és neki lett igaza.

17.37-kor felállt a 200 gyors rajtjára, száznál még negyedik volt, aztán megindította a hajrát, az utolsó ötvenen pedig állva hagyott mindenkit: miközben a riválisoknak 28 másodpercen kívüli részidőkre maradt ereje, addig Kristóf 26.99 alatt repesztett végig az utolsó hosszon, s nyert végül 76 századdal. A last call room-ban fújt egyet, majd 17.50-kor kivonult a 100 pillére, és ott is leiskolázta a mezőnyt (17.39-kor ért be gyorson, itt pedig 17.51-kor, azaz 12 perc alatt gyűjtötte be a győzelmet). Az oroszok villámembere, az ötvenen is győztes Andrej Minakov diszkrét távolságban haladt mögötte, de esélye sem volt Kristóf ellen, aki hat tizedet vert rá (egyébként századra pontosan annyit jött, mint egy napja a mixed vegyesváltóban, 51.78-at – a többiek nem tudtak 52.4-nél jobbat).

A két arany között érkezett egy bronz: Késely Ajna féltávnál másodikként fordult, ám a mell ezúttal kissé rosszabbul sikerült, visszaesett a hatodik helyre, aztán a hetedikként forduló Nagy Rékával az utolsó ötvenen a két legjobb részidővel visszaküzdötték magukat az élbolyba. Igaz, a bronzhoz az is kellett, hogy az izraeli Gorbenkót kizárják a második helyről – Ajna így egyébként az ezüsthöz is közel volt, de arról 12 századdal lemaradt (Nagy Réka negyedik lett).

A bronz után aztán egy arannyal vígasztalódott: őrült csatában hozta be elsőnek a 4x200-as gyorsváltót. Ezt a számot zsinórban harmadszor nyerte meg a magyar négyes, de még sohasem volt ennyire izgalmas, mint az új felállásban: Fábián Fanni és Barócsai Petra masszív előnyt harcolt ki, hogy aztán a pillangón győztes Berecz Blanka egy szinten tartsa a csapatot a németekkel. A záró 200 visszavágó volt a javából: az egyéniben Késely Ajnát épphogy megelőző Isabel Marie Gose még 750-nél is előbb fordult, ám ellentétben a szombati fináléval Ajna az utolsó utáni tartalékait mozgósítva végül 14 századdal előbb érte el a falat, ezzel megszerezve csapatunk 12. aranyérmét.

A Kőbánya SC ifjú klasszisa Helsinkiben nyolc érmet szerzett (5-1-2), az elmúlt három év mérlege pedig 15-2-2, bár hivatalos egyéni örökranglistát nem tartanak nyilván,

gyanítható, hogy ezzel az első hely környékén van a korosztályos Eb-k történetében.

A nap negyedik magyar egyéni döntőse, Ilyés Laura Vanda nagy versenyben csípte meg a 100 hát negyedik helyét, a dobogóra nem volt esélye, viszont a következő hármas boly 0.03 másodpercen belül érte el a falat, és ő volt közülük a leggyorsabb.

A zárószámban hősiesen küzdöttek a magyar fiúk a 4x100-as vegyesváltóban, Milák Kristóf egy újabb elképesztő részidőt (51.81) tett be a közösbe a harmadik hosszon, amivel még dobogóközelben járt a csapat, ám végül hatodik lett a kvartett.

A csapat tehát 12-2-5-ös mutatóval zárt, melyben természetesen a Milák-Késely kettős vitte a prímet, hiszen mindketten négy-négy egyéni elsőséget szereztek – ezen a téren ők lettek az egész Eb legjobbjai. (Össz-éremszámot tekintve az oroszok felnőttek között is remeklő hátúszó zsenije, Kliment Kolesznyikov vitte el a pálmát, ő nyolc érmet szerzett – 6-2-0). Az aranyak tekintetében ez volt minden idők legjobb magyar szereplése (Netanyában 11-8-2 volt a mérleg), a pontversenyben pedig szinte hajszálra ugyanazt nyújtottuk, mint egy éve, akkor 910, most 908 pontot szereztek a mieink.

A magyar döntősök eredményei:

Férfiak 200m gyors

1. Milák Kristóf 1:47.19

100m pillangó

1. Milák Kristóf 51.78

4x100m vegyesváltó

6. Magyarország 3:40.57 (Zombori Gábor, Bőhm Sebestyén, Milák Kristóf, Himer Krisztofer)

Nők

100m hát

4. Ilyés Laura Vanda 1:02.19

200m vegyes

3. Késely Ajna 2:16.39 4. Nagy Réka 2:16.79

4x200m gyors

1. Magyarország 8:02.24 (Fábián Fanni, Barócsai Petra, Berecz Blanka, Késely Ajna)

Az éremtábla élcsoportja:

1. Oroszország 18-12-4

2. Magyarország 12-2-5

3. Nagy-Britannia 6-3-4

4. Izrael 2-1-0

5. Fehéroroszország 2-0-0

6. Németország 1-11-4

A pontverseny élcsoportja: 1. Oroszország 1445 2. Nagy-Britannia 956 3. Olaszország 924 4. Magyarország 908 5. Németország 711 6. Franciaország 515