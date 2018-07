Vasárnap megkezdte a Kékszalagra való felkészülésének finisét a Balaton legkülönlegesebb vitorlása, a rekordot is tartó Opel Fifty Fifty.

Július 26-án a jubileumi, 50. Kékszalag Erste Nagydíj tókerülő verseny, vagyis a Balaton leghíresebb és egyben komoly európai ranggal rendelkező vitorlás versenye. Az Origo Sport meghívást kapott, hogy testközelből lássa a kétszeres Kékszalag rekorder Opel Fifty Fifty vagy, ahogy sokan mondják a karboncsoda edzését. A tervezett program szerint már szombaton is edzett volna a motorcsónak sebességgel száguldó hajó, ám a betört front olyan szelet hozott, hogy biztonsági okokból a kormányos, Józsa Márton lemondta a programot.

A kétnapos edzés így átkerült vasárnapra és hétfőre. Hogy a vészhelyzeti protokoll mennyire fontos, arról vasárnap kora reggel már az autóban kérdeztük a tulajdonos-kormányost, aki büntetőjogi felelősséggel tartozik mindenki életéért, aki a hajón tartózkodik, akár edzés, akár verseny közben.

Józsa szerint az Opel Fifty Fifty sebességét nem adják ingyen. Minden vízre menetel olyan kockázatot rejt, amiben akár a legénység, akár a méregdrága felszerelés könnyen sérülhet. Mindezt már többször meg is tapasztalták, hiszen tört már ketté az árbocuk, álltak már fejre a hajóval és a kisebbik katamaránjuk pedig szó szerint darabokra tört a víz közepén. Ez a hajó rendkívüli sebességre képes, a szélnél háromszor gyorsabban tud száguldani. Sokszor elérték az 50 kilométer/órát, de többször száguldottak már 60-al is.

Mindez viszont azt jelenti, hogy a Fifty Fiftyvel vitorlázni valami olyasmi, mintha egy musztángot akarna szőrén megülni az ember, és azt kérné, hogy legalább időnként váltson alacsony sebesség fokozatra, hogy megmaradhasson rajta az ember. Ez a katamarán nem tud lassan menni. Az Opel Fifty Fifty a legkisebb szélben is már hússzal rohan (egy átlagos balatoni hajó 6-7 kilométeres sebességgel halad, a csúcs pedig 15 km/óra körül van), de ahogy erősödik a szél, ez a csúcstechnika könyörög a rohanásért.

Az átlagtempója 30-40 km/óra, de Józsa Márton szerint, még ilyenkor is mindig ki akarnak törni a lovak. Ez a versenyhajó úgy viselkedik, mintha saját magát hergelné a vízen. A legkisebb szélerősödésre azonnal reagál, és csak gyorsul és gyorsul, amíg el nem éri a csúcssebességét. Mindebből két dolog következik. 1. A Fifty Fifty csak akkor mehet ki a vízre, ha a teljesen biztonságos tartományba várható az előre jelzett szél. 2. A biztonsági protokoll ugyanolyan fontos ezen a hajón, mint a professzionális vitorlázó tudás.

A 7 fős legénység kizárólag gerincvédőben, protektoros technikai ruházatban és bukósisakban léphet a fedélzetre. A hajón a joyride (örömrobogás) és az életveszélyes helyzet mindössze 2 másodpercre van egymástól.

Az 50 lábas hajó borulásakor a legénység akár 8 méter magasba kerül, ahonnan ugyanúgy eshet a vízbe, mint a kőkemény karbon árbocra. 8 méterről egy karbonlapra (wing) esni brutális sérülést tud okozni. Éppen ezért a protokoll szerint, ha orra áll a hajó, kapaszkodni kell a magasban, amíg csak lehet. Ezután vagy visszaáll a hajó, vagy ha stabilan lefúrt az iszapba, már leugorhatnak a versenyzők. Amennyiben azonban valaki nem követi a protokollt és félelemből ugrik le az orra állt hajóból, az életét kockáztatja. A visszaboruló hajó ráeshet a vízben lévő versenyzőre, a vitorlák és a kötélzet pedig foglyul ejtheti a víz alatt. Mindezek miatt a vészhelyzeti döntéseket gondolkodás nélkül, készségszinten és másodpercnyi késlekedés nélkül kell végrehajtania a csapatnak. A száguldási képességnek és a Kékszalag rekordnak ez is az ára.

A team kezében világszínvonalú technika van, ehhez felnőni, még a profiknak is évek kellettek. A jó hír az, hogy a finom műszerrel megtanultak úgy bánni, hogy képesek a kitörési hajlamot kontrollálni, és a versenyeredmények nem jártak még komoly emberi sérüléssel. A technika már többször szenvedett milliós kárt, de a legénység pontosan tudja a dolgát a száguldás, és a borulás közben is. Józsa szerint a vitorlázó tudás mellett az alázat a legfontosabb. Mindig a szél diktál, a hajót pedig nem lehet kényszeríteni semmire, csak finoman kérni. Pont ezért mondta le a szombati edzést a taktikus, Kelemen Tamás. Nem akarta, hogy az Origo Sport kamerája előtt törjön atomjaira a Fifty Fifty. Bár a címlap szavatolt lett volna, a Kékszalag indulás már annál kevésbé.

Nemcsak a csúcstechnika, nemcsak a vérprofi csapat, nemcsak az évi 140 napos program, de az ilyen higgadt döntések is kellettek ahhoz, hogy az eddigi öt Kékszalag indulásukból ötször álltak a dobogón. Kétszer győztek, háromszor másodikok voltak.

A Fifty Fifty, már születése előtt vihart kavart

Kevesen hittek benne, most pedig Kékszalag rekorder.

Egy olyan rekorder hajóról beszélünk, amire azt mondták a tervezéskor, hogy lehetetlen, nem fog működni, ezt képtelenség megvalósítani. Két ember azonban biztosan hitt a projektben. Paulovits Dénes a tervező-kivitelező és Józsa Márton a későbbi tulajdonos. Mindketten szent őrültek, sarkos, végletes emberek, akik foggal-körömmel ragaszkodnak az akár lehetetlennek tűnő víziójukhoz is. Kétárbocos katamarán? Nemcsak a Balatonon, de a tengereken is nagyon kevés ilyen van. Technikailag azt a szintet képviseli, mint egy Forma 1-es autó. Erőhatások kezelésében, szilárdságban, sebességben, innovációban ennél nincs feljebb.

Világszínvonal, színtiszta magyar forrásból

Paulovits Dénes, a Pauger Carbon főtervezője hosszú évek óta gyárt a világ legigényesebb hajómegrendelőinek csúcstechnikával felszerelt hajókat. Először csak egy „gombot" kértek, ma már az egész hajót ő gyártja a világ egyik leghíresebb osztályának az RC 44-nek. A névadó Sir Russel Coutts, az olimpiai-, és világbajnok, America's Cup győztes vitorlázó. Az egyik legnagyobb név a vitorlás sportban. Szó szerint élő legenda. Nos, neki dolgozik a szerény, az átlag magyar számára teljesen ismeretlen hajótervező, Paulovits Dénes. Ha nincs egy különleges kávézóasztal, a Fifty Fifty talán meg sem születik.

Mikor Józsa Márton meglátta a terveket, egyből eszébe jutott az a díjnyertes asztala, melyet még iparművész korában tervezett. Az ultramodern asztal keresztmerevítései, sodronyai ugrottak be a hajó két árbocának rögzítéséről. Ez az emlékkép kulcsfontosságú volt. Józsa beleszeretett a hajóba, Paulovits pedig kapott egy megrendelőt. A lehetetlen terv már nem volt lehetetlen. Az eredmények pedig a két innovatív embert igazolták. A Fifty Fifty iszonyatosan gyors lett, a katamáronokhoz képest pedig egész stabil. Első versenyét, a 2012-es Kékszalagot azonnal megnyerte, rekorddal. Így lesz egy asztalból egy 50 lábas (15 méteres) hajó, egy műalkotásból egy százmilliós sportprojekt.

Edzés, száguldás, biztonság

A szombati lemondás után, már reményteljes a vasárnap. A más számára meg sem rendelhető professzionális előrejelzés szerint kicsit csillapodik a szél, lemegy 30 csomó (56 km) alá. A parton és mini darun függő hajón mindenki vadul dolgozik, hogy a karboncsoda technikai probléma nélkül abszolválja az edzésprogramot. A szerelés, felkészülés órákig tart. Kelemen Tamás taktikus szerint ez mindig így zajlik. 90% felkészülés, 10% száguldás a vízen. Egy átlag hajó 15 perc után már kint van a kikötőből, egy hobbi katamaránt pedig egyszerűen betolnak a vízbe, és kész. A Fifty Fiftynek még a kikötői tárolása is speciális kialakítást igényelt, ugyanis maga a szárny alakú, forgatható árboc (wing), önmagában 20 négyzetméternyi vitorlafelületet képvisel.

Ha nincs megfelelően rögzítve, kiemelve a hajó, képes elindulni magától, vagy akár felborulni a feltámadó szélben. Erre is volt már példa, egy betörő viharban, a kikötőben, sőt a parton is borultak fel hajók. Akár tízmilliós kár, úgy, hogy még ki sem mentél a vízre. Verseny előtt ez dupla katasztrófa lehet.

Négy órányi szerelés után a kormányos, kiadja a parancsot: Indulás a vízre! A 200 lóerős kísérő motoros kihúzza a karboncsodát rajta a feketébe öltözött legénységgel. Még 20 perc szerelés, és az Opel Fifty Fifty, hang nélkül kiabálja, „Gyerünk, száguldani akarok!". Fordul egyet a hajó, és elindul. Az önhergelés pár percen belül megjelenik. A szél 20-25 csomó (40-50km/óra). A katamarán még a legkisebbre csökkentett vitorlázattal is száguldani kezd. A motorcsónak vezetője keményen húzza a gázt, hogy az egyre nagyobb hullámokban tartsa a tempót a fenevaddal.

Az Opel Fifty Fifty legfontosabb adatai Két test, két árboc (szinte egyedülálló az egész világon)

50 láb hosszú (15m)

30 láb széles (9m)

Árbocok magassága: 2x 19m

A hajó, a felszerelés anyaga: 95%-ban karbon kompozit

Teljes, legnagyobb vitorlafelület: 360nm

Design/gyártó: Pauger Carbon Composites

A motoros úgy pattog a vízen, hogy a fotósoknak ki kell kötniük magukat, hogy képeket tudjanak lőni. Az Opel Fifty Fifty hatalmas teste lenyűgöző eleganciával hasítja a vizet. Semmi bukdácsolás, csak nyílegyenes száguldás. A Balatonfüred és Tihany közti táv percekre rövidül le. A hobbivitorlázók mellett úgy megy el a fekete sereg, mintha azok állnának. Tessék, még valami, amire nagyon kell vigyázni az edzésre fókuszáló csapatnak. Ne kaszáljanak el egy békésen nyaraló vitorláscsapatot, akik fel sem fogják, hogy hogy került ilyen gyorsan a közelükbe, a nemrég még egy kilométerre lévő katamarán. Úgy, hogy ez a Fifty Fifty.

Ha eléri a csúcssebességet, akkor az egy kilométert (nagyon nagy távolságnak számít a vízen), 60 másodperc alatt megteszi. Ez átlag hajósnak felfoghatatlan tempó. Közben a csapat kipróbálja az összes manővert, a fordulókat. Mint mindig most is volt fejlesztés a hajón. Az orrvitorlát (fock) egy új eszközzel (lock) rögzítették, ami csökkenti a terhelést az árbocon. A technika bevált. A hajó ismét nagyon gyors volt még a legkisebb orrvitorlával és a minimumra csökkentett (2-es reff) nagyvitorlával is.

Nyerni akar a Kékszalagon

A szél közben erősödik. A hajó még bírja, a legénység kontroll alatt tartja a karbongépet, de a kormányos mérlegel és dönt. Ez már túl sok. Ilyen közel a Kékszalaghoz és a következő hétvégi versenyhez, nem akarja túlterhelni a technikát. Amit tudtak lepróbáltak. Ebben a szélben nincs értelme tovább folytatni a kiélezett meneteket. Ismét a biztonsági protokoll lett a mérvadó.

Pedig süt a nap, jó idő van, a víz tele hobbi vitorlázókkal, akiknek eszük ágában sincs visszamenni a kikötőbe. Ez azonban az Opel Fifty Fifty. A Balaton leggyorsabb hajója, a Kékszalag rekorder, aki nemsokára, újra meg akarja nyerni a tó legfontosabb versenyét. Vissza a partra, kezdődik az újabb több órás szerelés, most már fordított irányban.

Hogy megnyerik-e az idei Kékszalagot? Kérdésemre a hét fős legénységből hat versenyző mondja, hogy igen, egyikük azt, hogy minimum dobogó a cél. Még két hét és kiderül.