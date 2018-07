Milák Kristófnak még nem sikerült megtalálnia a saját határait

Milák Kristófot le akarta beszélni az edzõje, hogy 12 percen belül két számban is döntõzzön a helsinki junior Eb-n, de a 18 éves úszó jelezte Selmeci Attilának, hogy bírni fogja, végül 200 gyorson és 100 pillangón is aranyérmes lett. Milák most örül, mert az érettségi mellett egy sikeres Eb-n is túl van, de nem pihenhet, mert a glasgow-i felnõtt kontinensviadalon is sokat vár tõle a közvélemény.

„Az érettségi nagyon sokat kivett fejben, nagyon lefárasztott, és az Eb sem úgy ment, ahogy kellett volna. Nem voltam olyan jó formában, nem voltam úgy 'felkönnyülve'. Ehhez képest, összességében jól ment az Eb, de azért egy kicsit jobbra számítottam" – nyilatkozta a Sport24-nek a tavalyi, budapesti vb-n, 100 pillangón ezüstérmet nyert Milák Kristóf.

Már csak azért is furcsa ezt hallani tõle, mert négy egyéni arannyal, és egy váltóban elért bronzéremmel zárta a helsinki junior Európa-bajnokságot. Ráadásul a zárónapon elõbb 200 gyorson tudott nyerni, majd alig 12 perccel késõbb, 100 pillangón is a legjobbnak bizonyult.

„Azt javasoltam Kristófnak, hogy lépjünk vissza a 200 méteres gyorsúszástól, tekintettel arra, hogy a 100 méteres pillangóban bíztam inkább. Mondom, egy arany többet ér akár tíz ezüstéremnél is. Inkább azt az egyet nyerjük meg, és akkor elégedettek lehetünk. Meglepõ módon õ viszont azt mondta, hogy 'Attila bácsi, én úgy érzem, hogy meg fogom tudni csinálni'. Fantasztikus volt 200 méteres gyorsúszásban, amint leúszta, én láttam, hogy itt már nem lesz baj – emlékezett vissza Selmeci Attila, Milák Kristóf edzõje.

„Alapvetõen jó a regenerációs képességem, a laktátokat itt az edzésen jól bírom, ennek köszönhetõ, hogy elbírtam 12 perc alatt a két számot. Próbáltam a tudásom szerint a legtöbbet kihozni magamból" – tette hozzá Milák Kristóf.

Kérdés, mennyire fogja bírni a tempót és a nyomást az augusztus elején rendezendõ, glasgow-i felnõtt Eb-n. Mindenki érmet, sõt, ha lehet, aranyérmet vár tõle. Ezt õ is érzi, mi is érezzük, egyre nagyobb a nyomás, de egy jó sportolóra, egy igazán klasszis versenyzõre az a jellemzõ, hogy el kell tudnia viselnie. Sõt, ahhoz, hogy valaki igazán nagyot tudjon teljesíteni, ahhoz ez a nyomás szükséges is" – jegyezte meg Selmeci Attila.