Ez állhat Hosszú Katinka döntésének hátterében

Meglepő döntést hozott a háromszoros magyar olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka, aki az augusztusi glasgow-i Európa-bajnokságig az amerikai Dave Salóval dolgozik együtt. A tréner 2009-2012 között már edzette Hosszút, de munkakapcsolatuknak elég csúnya vége lett, miközben Salo mellett feltűnt az a Shane Tusup, aki papíron ma még a férje, de már nem az edzője Hosszúnak.

Bár Hosszú Katinka már hetekkel korábban jelezte, hogy hamarosan meglesz az új edzője, a bejelentés alig három héttel a glasgowi úszó Európa-bajnokság előtt hangzott el hivatalosan.

2017 december végén robbant ki Hosszú és Shane Tusup válsága. Az azóta eltelt időben Hosszú Katinkát több edzővel is összeboronálták. Legutóbb arról lehetett hallani, hogy Bodrogi Viktor lesz a trénere. Ebből sem lett semmi. Korábban a lehetséges edzőjelöltek között volt a német Dirk Lange és a francia Fred Vergnoux is. Ám ezek a pletykák is alaptalannak bizonyultak.

Salo nyilatkozata jelzésértékű volt

Hogy Salo és Hosszú Katinka egymásra találása nem teljesen váratlan, annak egyetlen, de igen markáns előjele volt. Dave Salo - teljesen váratlanul - az M4 Sportnak adott televíziós interjújában kért bocsánatot Hosszú Katinkától, ha megbántotta volna.

Márpedig a teljes magyar úszóközeg és a magyar sportújságírás is úgy tudta, hogy megbántotta - nem is kicsit. A Hosszú Katinka számára nagyon rosszul sikerült londoni olimpia (2012) után állítólag azt mondta Salo, hogy jobb lenne, ha Hosszú befejezné az úszást, és nyitna egy szépségszalont. A magyar úszónak már a 2011-es sanghaji vb-szereplés sem úgy sikerült, ahogy eltervezte. A kínai városban a 200 méteres vegyesúszásban 6., 200 méter pillangón 19., 400 méter vegyesen 15., a 4 × 200 méteres gyorsváltóban 5. volt.

Majd amikor a londoni olimpián is érem nélkül maradt, akkor szerette volna megbeszélni a hogyan tovább kérdést Dave Salóval. Erre jött válaszul a mára legendássá emelkedett szépségszalonos beszólás Salotól. Pedig Hosszú tényleg csak azt szerette volna megkérdezni tőle, hogy mi a baj? Mert 2009-ben ugyancsak Salo irányítása alatt 400 vegyesen világbajnok lett Rómában, 2010-ben pedig háromszoros Európa-bajnok Budapesten.

Az amerikai edző májusban az M4 Sport kamerái előtt így reagált erre a történetre:

Nem hiszem, hogy ilyet mondtam volna. Nem rémlik, hogy bármikor is ilyet mondtam volna. Nem tudom, honnan jön ez a sztori. Annyit mondhatok, hogy mindaddig, amíg nem az amerikai válogatottnál volt dolgom, minden tőlem telhetőt megtettem, hogy ő sikeres legyen. Az utolsó négy hétben nem voltam ott. És ez valóban egy másfajta helyzet.

Talán jobban teljesített volna, ha abban a négy hétben vele vagyok. Nem tudom. De azt nem hiszem, hogy azt mondtam volna, hogy nyisson szépségszalont Budapesten. Talán azt mondtam, hogy vehet egy szépségszalont. De nem hiszem, hogy azt mondtam volna, hogy dolgozzon is ott. Annál azért többre tartom Katinkát. Ha valamit így értett, akkor bocsánatot kérek. Valójában nagyon tisztelem Katinkát.”

2009-ben Amerikában találtak először egymásra

Salo és Hosszú kapcsolata a Dél-kalifornai egyetemen kezdődött a pekingi olimpia (2008) után. Itt kezdett el pszichológiát tanulni a magyar sportoló, és itt kezdett el a számára balul sikerült olimpiát követően Dave Salo irányítása alatt az egyetemi úszócsapatban úszni. Itt ismerkedett meg a szintén a csapatban edző Shane Tusuppal. Hosszú Katinka úgy érezte, hogy megannyi megpróbáltatás és balul sikerült versenyt követően nemcsak a szerelem talált rá, hanem szakmailag is megfelelő helyre került. Az amerikai álom a 2009-es római világbajnokságon beteljesülni látszott, hiszen Katinka a 400 méteres vegyesúszást csodálatos versenyzéssel nyerte meg. Ám 2011-ben és 2012-ben Hosszú Katinka meglátása szerint Salo már nem foglalkozott vele olyan intenzíven, mint ahogy korábban tette. Az amerikai válogatottat is edző mester mintha tényleg hanyagolta volna Katinkát.

Salo nyilatkozata 2011-ből

Az Origo 2011 novemberében készített hosszabb interjút Dave Salóval, aki ekkor így reagált arra, hogy nem edzi rendesen Hosszú Katinkát:

Természetesen csalódott voltam a shanghaji (2011-es) világbajnokság miatt, de nem ért váratlanul, mert sajnos nem volt megfelelő a felkészülése. A sanghaji vébé egyébként ugyanúgy kellett neki, mint a római vébé, ahol világbajnok lett. Egy sportolónak mindig jót tesz, ha nemcsak a dicsfényben úszik, hanem megismeri azt a negatív közeget is, amibe olyankor csöppen, ha nem teljesít megfelelően, mert akkor a jövőben mindent megtesz majd azért, hogy még egyszer ne kerüljön oda. Ő is elismerte, hogy nem csak az edzésre koncentrált, elvonták a figyelmét más dolgok, amik akkor fontosabbak voltak neki, mint a világbajnokság, például meglátogatta őt a családja, akiket hónapok óta nem látott.

Azt ugyanakkor el kell ismernem, hogy tavaly egy kicsit zaklatottabb volt az életem, hiszen az édesanyám júniusban meghalt, ezért ebben az időszakban kevésbé tudtam figyelni a munkámra, így én is tehetek arról, hogy nem sikerült a legjobban Katinka vébéje.

Salo nyilatkozata 2018-ból

Hét évvel később, 2018-ban Salo így emlékezett vissza a történtekre.

Londonban (az olimpián) csalódtunk. Találkoztunk utána, és volt egy olyan érzésem, hogy bizonyos tényezők elvonták a figyelmét, és ennek lehetett köze az eredményhez. Persze a világ ötödik legjobbja volt, de a 2009-es eredménye tükrében ez halovány eredmény – fejtegette Salo. – Nehéz pontosan megmondani, mi történt, de úgy érzem, lehetett valami zavaró tényező, már 2010-ben is volt ilyesmi. Akkor például meglátogatta őt a családja, és az hosszabb időre elvonta őt az edzésektől, 2012-ben más személyes tényezők voltak. Ez sok minden lehetett. Mi azt akarjuk, hogy a legjobbak legyenek ott az olimpián, és érjenek el sikereket.

Én nem úgy tekintek erre, mint én a világ ellen vagy, hogy én egy magyart edzek, hogy legyőzze az amerikaiakat. Én Katinkát edzem, hogy legyőzzön bárkit, aki az Egyesült Államokat képviseli, de én azért edzem Katinkát, hogy a legjobb Katinka legyen, aki csak lehet. Ha ez a világ legjobbja, akkor legyen a világ legjobbja.”

Dave Salo az M4 Sporton elárulta azt is, hogy van egy olyan hallgatólagos megállapodás, hogyha valaki az amerikai válogatott edzője, vb-n és olimpián nem foglalkozhat látványosan a külföldi úszóival. Csendben félrevonják őket, ha beszélni szeretnének velük, de nem az ő részidejüket mérik, csak csendben szurkolnak nekik, hiszen az ő feladatuk az, hogy az amerikai úszókkal foglalkozzanak, belőlük hozzák ki a legtöbbet.

„Nem lenne szerencsés, ha az amerikai sportolók az kérdezgetnék: »miért szurkol Katinkának? Hát ő az ellenfelem.« A versenyeken tartózkodunk a nyilvános érintkezéstől. Azt hiszem, 2012-ben is ez lehetett az egyik tényező. Az amerikai stáb tagja voltam, nem is nagyon érintkeztünk, majdnem azt is el kellett titkolnunk, hogy egyáltalán ismerjük egymást. Ez nem volt fair vele szemben.

Salo egyszer Shane Tusupot is kirúgta

A májusi interjúban Dave Salo Hosszú volt edzőjéről és (papíron még) férjéről, Shane Tusupról is szót ejtett.

„Nem sok mondanivalóm van Shane-ről. Nálam úszott, voltak dolgai, amelyek szerintem nem tettek jót neki, és nem tettek jót Katinkának sem. Ki is rúgtam a csapatból, legalább egyszer. De adtam neki egy második esélyt. Önök is láthatták Magyarországon, hogy vannak magatartásproblémái, ezek bírósági ügyekhez is vezettek. Azt hiszem, ezek nem új keletűek. Én kicsit mindig aggódtam is, hogy Katinka ebben a közegben van. Pár évvel ezelőtt Katinka nem előzte meg Katie Ledeckyt a 400 gyors előfutamában. Elég szigorúan leteremtette Katinkát, ez azért elég zavaró volt és hangos, ráadásul nyilvánosan zajlott. Mindannyian láttuk.”

A történet itt tehát véget ér, vagy ha úgy tetszik, újra elkezdődik. Hogy a legújabb Hosszú Katinka–Dave Salo kapcsolat milyen eredményeket hoz, azt kevesebb mint egy hónap múlva a glasgow-i Európa-bajnokságon meglátjuk. Ne feledjük el azonban, hogy a 2020-as tokiói olimpia szempontjából igazán a 2019-es év lesz a sorsdöntő, hiszen a kvalifikációs időszak csak akkor kezdődik el. Márpedig most csak annyit tudunk, hogy Hosszú és Salo megállapodása az idén augusztusi Európa-bajnokság végéig szól.