Sok papírforma és egy kis meglepetés a kajak-kenu vb-válogatón

Az egyesek között kétszáz méteren Kozák Danuta és Balla Virág, ezer méteren Kopasz Bálint, párosban 200 méteren a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám egység, 500-on pedig a Mozgi Milán, Somorácz Tamás duó az első után a második világbajnoki válogatót is megnyerte szombaton, Szolnokon. Ugyanakkor meglepetés született férfi K-1 200 méteren, ahol Csizmadia Kolos legyőzte Birkás Balázst, áll a szövetség beszámolójában.

A férfi K-1 1000 méter fináléjában a nagy esélyes, 21 éves algyői Kopasz Bálint ellenfele csak az óra volt, hasonlóan az első fordulóhoz, most is hatalmas fölénnyel nyerte meg a futamot, így készülhet az augusztusi világbajnokságra.

Mögötte a második helyért zajlott a küzdelem, ezt a Honvéd kajakosa, Ceiner Benjámin nyerte, aki majdnem négy másodperccel Kopasz után ért célba. A kétéves doppingeltiltása után visszatérő Dombvári Bence ötödik lett a döntőben.

"Nagyon örülök, hogy senkivel nem kellett csatáznom. Keményen készültem erre a versenyre. Jó rajt után erős utazóval haladtam, és ez elég volt" – nyilatkozott Kopasz, aki azt is elárulta, hogy egyelőre nem sikerült párostársat találnia, mert ugyan Dombvári Bencével összeültek, két közös edzésük is volt, de végül úgy döntöttek, hogy nem dolgoznak együtt.

Férfi C-1 1000 méteren a "címvédő" Kiss Tamás most is az első válogatón mögötte második Bodonyi Andrással vívott nagy csatát, szinte végig fej-fej mellett haladtak. A hajrához érve aztán úgy tűnt, a csepeliek olimpiai bronzérmese most is "behúzza" a győzelmet, de a szegedi rivális sokkal jobban rúgta be a hajóját, ezzel Bodonyi András megnyerte élete első felnőtt válogatóját.

"Nagyon küzdős pálya volt, a balos szél főleg a jobbosoknak egyáltalán nem kedvez. Ilyenkor nem tud az ember olyan szépen kenuzni, nem tudja magát kievezni. Tamással egész évben hatalmasakat csatáztunk, kétszer ő nyert, kétszer én, most jön a döntő ütközet – utalt a szétlövésre Bodonyi András.

Centiméterek, egészen pontosan 17 ezredmásodperc döntött K-1 200 méteren is, ahol az első versenyen győztes Birkás Balázs nyakában végig ott lihegett az akkor második Csizmadia Kolos, aki most remek ritmusban rúgta be a hajót, így sikerült megvernie szegedi ellenfelét. Ebben a számban is szétlövés dönthet.

"Nagyon ideges voltam a verseny előtt. Az edzőm Pál Zoltán mondogatta, hogy nincs vesztenivalóm, úgyhogy vágtassak egy nagyot és lesz, ami lesz. Ezt is tettem. Nem nézelődtem, csak mentem egy nagyot. A berúgás az elég érdekesen sikerült, korábban még sosem borultam be a célba érve. Meg is ijedtem egy kicsit, mert elég rosszul éreztem magam a végén, de szerencsére nem lett baj, ki tudtam kászálódni a vízből" – mondta el partot érve Csizmadia Kolos.

C-2 200 méteren Hajdu Jonatán és Fekete Ádám esélyeshez méltóan második győzelmét aratta, és a kajakpárosok 500 méteres fináléjában is papírforma eredmény született, miután újra a friss Európa-bajnok Mozgi Milán és Somorácz Tamás szerezte meg az első helyet.

A nőknél nem volt izgalom

A négy női döntő közül az elsőben, K-1 1000 méteren a hazai közönség előtt versenyző, szolnoki Bodonyi Dóra diadalmaskodott nagyon magabiztosan. Mögötte az a Takács Tamara végzett a második helyen, aki az első válogatón is másodikként ért célba a most ebben a számban rajthoz sem álló Medveczky Erika mögött, majd az Eb-n is ő indulhatott, és ott is ezüstérmes lett. Női párosban, szintén 1000 méteren Medveczky és Csipes Tamara duója ért elsőként a célba, az első válogatót megnyerő Szabó Gabriella, Bodonyi kettős ezúttal harmadikként zárt.

Női K-2 200 méteren az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta beragadt ugyan a rajtnál, de utána elképesztő tempót diktált, végüls le is hajrázta ellenfeleit, ezzel - hasonlóan az 500 méter egyeshez - ebben a számban is második sikerét aratta a válogatón. Az ötszörös olimpiai bajnok a belgrádi Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett ebben a versenyszámban.

"Nekem a kétszáz méter mindig nagy kihívás, mert nem kifejezetten vagyok sprinter alkat, valamiért mégis kedvelem a számot. Nagy koncentrációt igényel az, hogy jól kapjam el a rajtot, magamhoz képest erőn felül kell ehhez teljesítenem, viszont nagyon szeretem az ilyen kihívásokat - mondta a döntő után Kozák Danuta.

Az új ötkarikás számban, női kenu egyes kétszáz méteren is duplázót láthatott a közönség, a friss Eb-bronzérmes győri Balla Virágnak ugyancsak egy elrontott rajt után sikerült nyernie. A 24 éves versenyző a pénteki, 500 méteren aratott diadala után második győzelmét ünnepelhette a Holt-Tiszán C-1-ben, mögötte Lakatos Zsanett futott be a második helyen, párja, a szintén győri színekben versenyző Devecseriné Takács Kincső pedig harmadik lett.

"Azt vártam, hogy Kincső fog nyerni, mert jól felkészült és tényleg hihetelen nagy energiákat mozgósított azért, hogy a második válogatón sikeres legyen. Nem volt túl reális a pálya, hiszen a szél nekem kedvezett. Ha mondjuk szembeszél, vagy teli hátszél lett volna, akkor sokkal nagyobb lett volna a csata a győzelemért" - ismerte el rendkívül sportszerűen Balla Virág.

A szolnoki felnőtt világbajnoki válogató vasárnapi versenynapján 11.30 órakor kezdődnek a döntők. A finálékat a Magyar Kajak-Kenu Szövetség hivatalos Facebook oldalán élőben közvetítjük majd.