Djokovic feltámadt és megállította Nadalt, a szerb a wimbledoni döntős

Novak Djokovic nyerte az óriások csatáját, pályafutása során ötödször jutott döntőbe Wimbledonban. A Nadal elleni elődöntő péntek este kezdődött és szombat délután fejeződött be. Hivatalosan 5 óra 21 percig tartott az ütközet, Djokovic 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8-ra győzött, így ő lesz Kevin Anderson ellenfele a vasárnapi fináléban. Ha valaki nem hitte, hogy Novak Djokovic harcban lesz még a férfi teniszben a trónért, most már biztos lehet benne, hogy a 31 éves szerb újra a csúcsra tart.

Amikor londoni idő szerint péntek este 11 óra után néhány perccel lesétált a centerről Rafael Nadal és Novak Djokovic, a szerb 6:4, 3:6, 7:6-ra vezetett. Lehetett volna fordítva is, mert a 3. játszma rövidítésében hiába kezdett kettőshibával Djokovic, 5:3-ra már ő vezetett. Innen fordított a spanyol 6:5-re, de két további játszmalabda is kevésnek bizonyult, hogy a mallorcai befejezze. A szerbé lett a tie-break 11:9-re, ő mehetett nyugodtabban aludni, illetve készülni a szombati folytatásra.

A pénteki 2 óra 54 perc is már maga volt a csoda, igazi csúcstenisz, óriási taktikai, mentális és fizikai csata, egészen elképesztő labdamenetekkel, megoldásokkal. Novak Djokovic egyértelműen végig nyugodtabb volt, az első játszmában uralta a pályát, dominált, mindenre volt válasza, adogatóként szinte érinthetetlen volt. Rafael Nadal játszotta a variábilisabb, látványosabb teniszt, magabiztosan, szenzációs röptékkel, rövidítésekkel fejezte be a labdameneteket. A második szett elejétől ő teniszezett jobban. Jellemző a fölényére, hogy az sem bizonytalanította el, amikor végre sikerült brékelnie Djokovicot (3:1), de a szerb egyből visszavette az elvesztett adogatást. Nadal újra nyerő volt fogadóként és ezt az előnyét már megtartotta a játszma végéig (6:3.)

A 3. szett hozta talán a legszínvonalasabb teniszt. Egyikőjük sem jutott bréklabdáig, így maradt a döntés a rövidítésre. A két óriás, amikor este 8-kor felment a pályára, pontosan tudta, hogy csak 11-ig teniszezhetnek, mert a helyi szabályok nem teszik lehetővé a játékot később. Óvják a Wimbledonban lakókat és a szurkolóknak is haza kell jutniuk. Nem volt kivétel most sem, bár állítólag próbáltak az All England Club illetékesei egyszeri, kivételes engedélyt kapni.

A szombati folytatást ajándékba kapták azok a nézők, akik a női egyes döntőre vettek jegyet. A királyi páholyban, sok híresség mellett ott ült Serena Williams jó barátnője, Rachel Meghan, egykori színésznő, most sussexi hercegné, Henrik herceg felesége, mellette Vilmos herceg neje, Katalin hercegnő.

Novak Djokovic megint nagyon higgadt, nyugodt volt, mint akinek semmi veszítenivalója nincs. Rafael Nadal kezdett adogatni, a spanyolon volt a nyomás, ő már nem hibázhatott. Az első gémet 15 percig játszották, hatszor volt egyenlő az állás, a szerb kétszer jutott fogadóelőnyhöz. A spanyol végül megcsinálta az adogatójátékát, majd egyből brékelt 15-re és utána semmire hozta a sajátját. Ezekben a percekben minden bejött Nadalnak, de Djokovic nem maradt adós a válasszal, viszonylag gyorsan 3:3 lett a 3:0-ból.

A világelső erősített: előbb hozta a saját adogatását, majd megint brékelt. Ekkor az is kiderült, hogy Djokovic azért annyira nem nyugodt: az elvesztett adogatás után dühödten csapdosta az ütőjét a cipője talpához. A frusztráltsága érhető volt, 5:3-nál a döntő játszmáért adogathatott legnagyobb riválisa. A mallorcai kötéltáncot járt, mert 1-2 hibával 0:40 lett, de innen is tudta hozni a gémet, ami szettet ért.

Rafael Nadal és Novak Djokovic 52. alkalommal mérkőzött egymás ellen, de korábban csak kétszer jutottak el az ötödik játszmáig. A 2012-es Australian Open döntőjében a szerb nyert 7:5-re, 2013-ban, a Roland Garros elődöntőben a spanyol volt a jobb 9:7 a döntő szettben.

A feszültség 4:3-nál kezdett fokozódni, addig mindketten biztosan hozták az adogatójátékaikat. Nadal került előbb bajba, két hiba tenyeressel és 30:40. Kimászott a bajból egy jó adogatással. Pár pillanattal később fordult a kocka és Djokovic állt 15:40-re adogatóként. A szerb egy ásszal és egy pontot érő szervával egyenlített, majd Nadaltól kapott kis segítséget, mert egy nem könnyű, de az ő repertoárjában biztos fegyvernek számító, futtából megütött egyenes tenyerest rontott el. Kezdődött minden elölről, Nadal mutathatta meg, hogy az első szervái eredményesen működnek, amikor szükség van rájuk: 0:30-ról ütött négyet sorozatban (5:5.)

Néhány perc, négy gémen át tartó viszonylagos nyugalom, amolyan vihar előtti csend után (7:7-nél) újra az izgalom lett úrrá az arénában. Djokovic szervált, de 15:40-re állt. Volt itt minden, kettőshiba, bravúr tenyeres és fonák, agresszív tenisz. A csata a hatodik órájába lépett és 3 fogadóelőny, öt egyenlő állás után a szerb hozta az adogatását. Rafael Nadalnak negyedszer kellett szerválnia a meccsben maradásért.

A spanyol szenzációs labdameneteket nyert meg káprázatos megoldásokkal, de közben hibázott is, így 30:40-nél Djokovic meccslabdához jutott. Nadal egy borzasztó nehéz és kockázatos fonák rövidítéssel nyerte a pontot, majd egy ásszal a játékot (8:8.) Djokovic átbillent a saját holtpontján és már nem csak fantasztikusan védekezett, de agresszívan támadott. Nadal 9:8 0:30-nál elcsúszott a fonák sarokban, felpattant, elérte még a labdát a másik oldalon, de nem tudta visszaütni a szerb térfelére. Újabb három meccslabda és innen már nem tudott visszajönni a spanyol.

Eredmény:

férfi egyes, elődöntő:

Djokovic (szerb, 12.)-Nadal (spanyol, 2.) 6:4, 3:6, 7:6 (11-9), 3:6, 10:8