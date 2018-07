Jól halad a tokiói központi stadion építése

A terveknek megfelelően halad, s két évvel a játékok kezdete előtt negyven százalékban már készen áll a 2020-as tokiói olimpia központi stadionja - derült ki a szerdai létesítménybejárás során.

A japán főváros üzleti negyedének számító Sindzsuku városrészben épülő létesítmény munkálatai 2016 decemberében indultak, így most lép a 36 hónaposra tervezett beruházás a második felébe. Az építkezés várhatóan 1,3 milliárd dollárba (360,5 milliárd forint) kerül majd, s az új aréna 68 ezer ember befogadására lesz alkalmas - a székek számát az olimpia idejére 80 ezerre emelik.

Befejezését követően ez lesz a japánok új Nemzeti Stadionja, leváltva az 1964-es olimpiára épült arénát. A játékok ideje alatt a nyitó- és a záróünnepség mellett az atlétikai versenyeket rendezik majd itt, valamint néhány labdarúgó-mérkőzésnek is otthont ad.

A tervek szerint a stadion jövő novemberre készül el teljesen, s építése során jó néhány speciális technológiát alkalmaznak: a tető például fából készül, az aréna pedig "széláteresztő" lesz.

Utóbbira azért van szükség, mert a szigetországban a nyári hónapokban nagyon meleg van, ráadásul a páratartalom is igen magas. Szakértők már most figyelmeztetnek: a két év múlva esedékes olimpia egyik legnagyobb kihívása az időjárás lesz. A szerdai stadionbejárás során 43 fokos hőség volt a japán fővárosban, s mivel a megnyitó is majdnem ekkor lesz (július 24.), így erre minden résztvevőnek fel kell készülnie.

A tokiói olimpiát 2020. július 24. és augusztus 9. között rendezik.