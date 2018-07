Öttusa-Eb: tizenegyedik a magyar páros férfi váltóban

Elrontott lovaglás miatt a 11., azaz utolsó helyen végzett a Fröhlich Tamás Bence, Szép Balázs páros férfi váltóban a székesfehérvári öttusa Európa-bajnokság második napján.

A 24 éves Fröhlich és a 18 esztendős Szép - aki bronzérmet nyert az idei második világkupa-versenyen, Los Angelesben - a 2x100 méteres úszásban az ötödik legjobb időt érte el, majd a vívópástokon 19 győzelmet aratott és 21 vereséget szenvedett, amivel hetedik lett. Két szám után is éppen a hetedik pozíciót foglalta el, de a lovaglás után már visszaesett a mezőny végére. A két hazai versenyző közül Szép lovagolt először a pályára, az első három akadályt hibátlanul vette, a negyedikre azonban sehogy sem akart rámenni Élces nevű lova. A sorozatos kitörések miatt a magyar versenyzőt kicsengették, a hazai kettős ezt a számot pont nélkül zárta.

A lovaglást egyébként olyan nagy szélben rendezték, hogy rendszeresen feldőltek a dísznek kihelyezett virágos kaspók, egy alkalommal pedig - az olaszok lovaglásánál - az egyik akadály is.

A magyarok számára a nagy ponthátrány miatt a lövészetekkel megszakított futásra, az összesen 3200 méteres táv leküzdésére már csak az a cél maradt, hogy minél jobb részeredményt érjenek el. A kombinált számot végül az ötödik legjobb idővel teljesítették.

Martinek János szövetségi kapitány azzal kezdte értékelését, hogy úszásban azt hozták a magyar versenyzők, amit tudnak, vívásban pedig nem nyújtottak ugyan kiemelkedőt, de ebben a mezőnyben elfogadható, amit elértek.

"Balázs részéről az erőszakosság hiányzott a lovaglásból, mivel rutintalan, későn cserélte meg a kezében a pálcát" - elemezte a harmadik számban történteket a szakvezető. Elmondta, hogy a bemelegítés hibátlan volt, a ló "topogni szokott ugyan, de általában nem áll meg, ez nem jellemző rá. Mivel a ló jó, talán Balázst is meglepte a váratlan helyzet" - tette hozzá.

A verseny végén úgy összegzett: most sajnálja igazán az elrontott lovaglást. "A fiúk bizonyították, hogy a kombinált számban az élmezőnybe tartoznak. Ha kevés hibával fejezik be a lovaglást, az éremért is harcban lehettek volna" - vélekedett.

Szép Balázs a lovaglásról azt jegyezte meg, hogy a bemelegítés jól sikerült, összebarátkozott a lóval, de amikor a pályára lovagolt, úgy érezte, mintha másikon ülne. "Sajnálom, hogy így alakult" - mondta.

Fröhlich többek között arról beszélt, hogy ha nem ilyen helyzetből kezdik, még jobban is sikerülhetett volna a kombinált szám.

A nagy szél nemcsak a lovaglásnál volt zavaró, a verseny utolsó etapjában a bírók székeit is felborogatta, illetve néhány versenyzőnek az asztalra lehelyezett pisztolytáskáját is lefújta. A versenyt a franciák nyerték a németek és a lettek előtt.

Nu Skin Eb, eredmények:

férfi váltó, Európa-bajnok:

Franciaország (Simon Casse, Brice Loubet) 1476 pont

2. Németország (Marvin Faly Dogue, Matthias Sandten) 1471

3. Lettország (Pavels Svecovs, Ruszlan Nakonyecsnyij) 1458

...11. Magyarország 1163 (Fröhlich Tamás Bence, Szép Balázs) (úszás: 1:54.46 perc/322 pont, vívás: 19 győzelem/21 vereség/208 pont, lovaglás: 0 pont, lövészet-futás: 11:07.83 perc/633 pont)

Csütörtökön és pénteken a hagyományos versenyek selejtezői következnek, majd a hétvégén a döntőket rendezik, hétfőn pedig a vegyesváltóra kerül sor.