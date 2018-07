Márton Anita biztosan nem indul az Eb-n

A sikeres 2019-es folytatás érdekében a teljes idei szezont kihagyja a világbajnok súlylökő Márton Anita. Sérülé miatt már a Gyulai Memorialon sem tudott indulni, és már biztos, hogy az augusztusi Európa-bajnokságon sem lesz ott.

"Sajnos, hónapok óta küzdök egy sérüléssel, ami úgy tűnik, hogy nem igazán akar rendbe jönni, szerencsére nem komoly, tehát műteni nem kell. Egy kicsit összetett a dolog, ezért egy kicsit hosszabb gyógyulást igényel. Jelenleg gyógytornászhoz járok, és kicsit félretettem az edzéseket" - nyilatkozta a DIGI Sport híradójának a világbajnok Márton Anita, akinek a bal térde fáj, és a combizmával vannak problémák.

Ezzel eldőlt, hogy kihagyja az augusztus 6-án kezdődő, berlini atlétikai Európa-bajnokságot, és egy ideig utána sem indul versenyeken. "Nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, hiszen az elmúlt 18 évben, amióta atletizálok, még nem volt olyan komolyabb sérülésem, ami hátráltatta volna a felkészülésemet. De szerencsém van, mert mind a békéscsabai klubom, mind az atlétikai szövetség támogatott, és biztattak, hogy ezt az évet inkább hagyjam, és a következő évre készüljek" - fogalmazott Márton Anita.

A 29 éves súlylökő bízik abban, hogy minél hamarabb el tudja kezdeni a felkészülést a következő évre. "Az lenne a cél, hogy a jövő évre minél hamarabb el tudjak kezdeni felkészülni, és így minél jobb felkészülést tudjak végigcsinálni majd. Jövő évben először lesz egy fedettpályás Európa-bajnokság, majd egy szabadtéri világbajnokság, de a távlati cél mindenképpen a 2020-as tokiói olimpia lesz" - mondta a 2016-os riói játékokon bronzérmet nyert klasszis.