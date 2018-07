Rapport Richárdnak fontosabb a pénz, mint a sakkolimpia

A grúziai Batumiban szeptember 23. és október 5. között kerül megrendezésre a 43. sakkolimpia. Július 23-ig kell leadni a végleges nevezést, elkezdődtek az esélylatolgatások. A Magyar Sakkszövetség elnöksége július 2-án megtartott ülésén véglegesítette válogatottjaink összeállításait, és férfi csapatunk névsora ezúttal is kellemetlen meglepetést okozott. A világranglistán jelenleg legjobb magyarként 28. helyezett Rapport Richárd nem tagja a csapatnak, feltételeit, követeléseit az anyagi gondokkal küszködő szövetség nem tudta teljesíteni. Lékó Péter, Almási Zoltán, Berkes Ferenc, Gledura Benjámin és Erdős Viktor játszik válogatottunkban.

A Magyar Sakkszövetség honlapján csak az elnökségi döntés olvasható, a sakk-és sportrajongók népes tábora joggal várna magyarázatot, hogy férfi válogatottunk miért nem a legerősebb összeállításában játszik a sakkozás legnagyobb ünnepének számító sakkolimpián. Aligha kétséges, hogy Rapport Richárddal jóval vérmesebb reményekkel várhatnánk a viadalt. Az elmúlt évek világversenyeinek eredményei jól mutatták, hogy legjobbjainkkal felálló csapatunk a legnagyobb riválisokkal is felveheti a versenyt, képes bravúrokra. Négy esztendeje a norvégiai Tromsøben a nyugodt körülmények között felkészült, a rajtlistán ötödik válogatottunk a rendkívül kiegyensúlyozott mezőnyben, a nagy versengésben szenzációs sikert ért el. Lékó Péter, Balogh Csaba, Almási Zoltán, Rapport Richárd, Polgár Judit összeállításban ezüstérmesként zárta szereplését.

Nem járt be könnyű utat csapatunk, öt olyan együttessel mérkőzött meg, amelyik a top tízben végzett. Bevált a taktikai táblasorrend, a második táblára nevezett Balogh Csaba volt a legjobb pontszerző, Lékó Péter tartotta az éltáblát, Almási Zoltán a tőle megszokott formáját hozta, ő szárnyal, ha csapatversenyről van szó. Rapport Ricsinek kellett egy kis idő, mire megérezte, hogy személyes ambícióit a csapat érdekeinek kell alárendelnie, eredményessége ugrásszerűen nőtt, Csabával együtt a hajrában remekelt. Polgár Judit betegsége előtt biztos kézzel hozta a kötelező győzelmeket. Egy évvel később Reykjavíkban, a csapat-Európa-bajnokságon Polgár Judit már kapitányként bronzéremig vezette válogatottunkat, Lékó Péter, Rapport Richárd, Almási Zoltán, Berkes Ferenc és Balogh Csaba összeállításban játszott együttesünk. A csapat motorja Rapport Richárd volt, 9-ből 6,5 pontot gyűjtve a tábláján aranyérmes lett.

Két éve már korántsem volt feszültségmentes a felkészülés, elmaradtak a remélt egyeztetések, s végül csapatunk Lékó Pétert nélkülözve játszott. A tizedikként rangsorolt válogatottunkban Rapport Richárd volt az éltáblás, a 17 esztendős Gledura Benjámin debütált. A 15. helyezés mellett elgondolkoztató volt, hogy csapatunk egyetlen csapattal sem mérkőzött meg, amelyik a top tízben végzett. Rapport 2752 Élő-pontjával az első táblán csődöt mondott, négy vereséget is elszenvedett, 8-ból 3 pontot szerzett. A svájci rendszerű lebonyolítás fonákságait azonban jól mutatta, ha az utolsó fordulóban legyőztük volna a görögöket, hatodik lett volna a csapat. Almási ismét remekelt, Berkes a második táblán helytállt, ahogy Balogh a negyediken, Gledura átesett a tűzkeresztségen.

Tavaly az Eb-re csapatunk új kapitánnyal, Lékóékkal olimpiai ezüstérmes, két kontinensviadalon is bronzérmes Balogh Csaba vezetésével készült a viadalra. Az Élő-pontok alapján hetediknek rangsorolták együttesünket. Jól ismerjük a svájci rendszer minden buktatóját, a kedvező párosítás adta előnyöket. A vártnál jóval gyengébb olimpiai szereplés után bizakodóbbak lehettünk, mert Lékó Péter ismét vállalta a csapattagságot, nagy rutinjára égető szüksége volt együttesünknek.

Lékó az éltáblások között messze a legerősebb ellenfelekkel mérkőzött meg, a performance-pontszáma és a + 11 Élő-pont hűen tükrözi eredményes játékát. Erdős Viktor is megőrizte veretlenségét, az orosz Jan Nepomnjacsij elleni győzelme, az első fordulóban elért minőségáldozatos nyerése is igazolta, hogy szerényebb Élő-pontszáma ellenére képes megoldani a taktikai táblasorrendből ráháruló nehéz feladatot, kitűnő eredményt ért el.

Az izgalmas hajrában kár volt Rapport Richárd megingásáért, a felfokozott izgalmakban, a kiélezett versenyfutásban egyetlen hiba is elegendő volt, hogy váratlan fordulat következzen be. Az időzavarok miatt elvesztett három parti végül végzetesnek bizonyult a dobogós helyezésért vívott ütközetekben. Rapport, Almási Zoltán és Berkes Ferenc is Élő-pontokat nyert, túlteljesítették az elvárást, a performance-pontszámok mindenkinél pluszt mutattak. A mezőnyben csapatunknak volt a legmagasabb Berger-Sonneborn pontszáma, az éremszerzés nem sikerült, szakmailag az ötödik hely jónak mondható.

Nem leplezhetem elkeseredettségemet, hogy Rapport lemondta a válogatottságot, míg a riválisoknál az előzetes jelzések alapján mindenki a fedélzeten lesz! A címvédő amerikai csapatban Fabiano Caruana világbajnoki döntője ellenére vállalta a játékot, az aranyérmes együttesük összeállításán nem változtattak. Az oroszoknál még nagy a titkolózás, hihetetlen, hogy utoljára 2002-ben tudott az első helyre rangsorolt csapatuk olimpiát nyerni. A kínaiak címvédőként mondtak csődöt Bakuban, komoly felkészülés folyik az esélyesek között oly fiatal együttesnél. A kontinensbajnok azerbajdzsáni válogatottnál nincs összeállítási gond. Az indiai együttesben az exvilágbajnok Viswanathan Anand lesz az éltáblás, helyreállt a béke az Izraeli Sakkszövetség és a legjobb nagymestereik között. A háromszoros olimpiai bajnok örmények is magas helyezésre pályáznak, ahogy Bakuban remeklő, ezüstérmes ukránok. A házigazdákhoz „igazolt” a bolgár Ivan Cseparinov.

Nincs könnyű helyzetben sakkozásunk. Magyar résztvevők nélkül rendezik sorban a szuperversenyeket, legjobbjaink kevés tornán vesznek részt. Csak Rapport Richárd játszott kiemelkedő jelentőségű viadalokon. Tavaly meghívták a Grand Prix-sorozatra, a Világkupán a negyeddöntőben kapott ki a kínai Ding Lirentől. Jól játszott a nyílt tornán Man szigetén, sikerrel szerepelt a gibraltári viadalon, a Bundesligában is eredményes volt. Nagy szükség lenne játékára, egy „gólerős” Rapportra. Távolmaradása nehezen magyarázható, nagy veszteség. Kizártnak tartom, hogy vita lett volna, hogy kié az első tábla, hiszen Lékó Péter hatalmas rutinja, alapos megnyitási felkészültsége, kevésbé rizikós játéka nagy tartást ad a válogatottunknak. Rapport szerb feleségével Belgrádban él, ez megnehezíti vele a kapcsolattartást. Jovana a szerb olimpiai csapat tagja.

Női csapatunk sem a legerősebb összeállításában szerepel, Hoang Thanh Trang, Gara Tícia, Gara Anita, Lázárné Vajda Szidónia mellett újoncként Terbe Julianna kapott bizalmat. Papp Petra anyai örömök elé néz, míg a 16 esztendős Marjanovics Annamária édesapja teljesíthetetlen követeléseit érthetően a szövetség visszautasította.