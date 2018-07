Döntő közelben a magyarok a junior műúszó-világbajnokságon

Az első két versenynapon megszokott időrend szerint folytatódott szombaton a Duna Arénában a 16. FINA junior műúszó világbajnokság.

A szervező bizottság – a sportág és a vb további népszerűsítése érdekében – már pénteken késő este fontos változtatásról döntött, eszerint az esemény mostantól ingyenesen látogatható az érdeklődők számára. Még összesen 4 döntőre kerül sor vasárnap estig (szombaton 17 órától a vegyes párosok technikai számának, illetve 18 órától a csapatok szabadprogramjának fináléját rendezik, a vasárnapi menetrend: szabadkombinációs kűr, selejtező, 11; vegyes páros szabadprogram, döntő, 16; szabadkombinációs kűr, döntő, 17; gála, 19).

Ami a szombati műsor első, délelőtti felét illeti: 22 csapat volt érdekelt a szabadprogram előcsatározásában. A júniusi Eb-n 10. helyen végző hazai együttes, igazolva a szakemberek előzetes várakozását, a 12-es döntőbe jutottak közelében, tizennegyedikként zárt, pedig pontosan 1.5 ponttal többet érő gyakorlatot mutatott be, mint a kontinensbajnokságon.

Balogh Sándornak, a műúszószövetség és a vb-szervezőbizottság elnökének általános érvényű értékelése, amelyet a Duna Aréna hírlevelében fogalmazott meg, maximálisan vonatkozik a mai magyar szereplésre is: „Tudásuk már most is elismerésre méltó, de az elfogadtatásukért még sokat kell tennünk a

sportdiplomácia eszközeivel. Ez egy pontozáson, olykor szubjektív megítélésen alapuló sportág, ahol őszintén szólva sok minden megtörténhet..."

Az esti döntőbe jutottak sorát – ahogy az megszokott – az oroszok vezetik (93.2667 pont) az ukránok (91.0667) és a

Japánok (89.8000) előtt, 78.6667 pont kellett a döntőhöz, a magyar csapat pontszáma: 77.3000.