Legenda születhet az idei Kékszalagon

A szélnél is gyorsabb katamaránok, legendás hajók és hajósok indulnak az 50. Kékszalagon Balatonfüreden. A Team Lisa csapat segítségével végigvettük, mi mindent érdemes tudni a legnagyobb magyar vitorlásversenyről.

Rendkívül sűrű, több mint ötszáz hajóból álló mezőny vág neki július 26-án az 50. Kékszalagnak. Az évforduló miatt a szokottnál is nagyobb az érdeklődés, a szponzorok is jobban odatették magukat, és persze nagyobb a győzelem presztízse.

Viharok, szélcsend, szúnyogfelhők

A mezőny többsége számára a verseny teljesítése önmagában is kihívás. A start hagyományosan reggel 9-kor van, és míg az élboly általában célba ér még világosban, a hajók döntő többsége sötétben, illetve másnap érkezik meg. Komoly fizikai és pszichológiai kihívás a folyamatos koncentráció, fenntartani a csapat lelkesedését, ügyelni biztonságra, és persze közben versenyezni is.

Bár a vitorlázók jól ismerik a helyi időjárási viszonyokat, de igazán profin csak a nagyon rutinos versenyzők tájékozódnak, és még számukra sem egyszerű alkalmazkodni az állandóan változó körülményekhez. Vihar és szélcsend, rossz látási viszonyok és szúnyogfelhők – számos megoldandó feladat vár a mezőnyre a légvonalban mintegy 160 kilométeres távon.

A szélnél is gyorsabban

Befutni a 48 órás szintidőn belül eleve sportértékkel bír, persze vannak profik, akik győzelemre mennek. Abszolút elsőségre lényegében a katamaránoknak van esélyük, amelyek képesek akár a szélnél is gyorsabban haladni. A vitorlák ugyanis olyanok, mint a repülőgép szárnyai, az ível profilokon a légáramlás felhajtóerőt képez, ami az áramlás sebességének növekedésével egyre gyorsabb lesz – vagyis az áramlás sebességét a hajó saját menetszele is fokozza.

Ehhez jön még a modern hajók rendkívüli könnyűsége, áramvonalas tőkesúlya és uszonya, illetve a hagyományos hajókénál jóval kisebb súrlódása. A katamaránok stabilitását tehát nem a masszív tőkesúly, hanem a szélességük adja.

Látványos párharcok

A katamaránoknál a rekordbajnok, 13-szoros győztes Litkey Farkas (PreVital csapat) mindig esélyes, a nagy ellenfele pedig az idei versenyeken jól szereplő, a 7 óra 13 perces abszolút rekordot tartó Opel Fifty-Fifty (Józsa Márton) lehet. És ne feledkezzünk meg Büki Gábor kormányos egységéről, a magyar fejlesztésű Hun3Bogi katamaránról sem!

Összesen közel harminc hajóosztályban osztanak ki érmeket, és mivel a katamaránok mezőnye nem túl széles, érdemes kiemelni a hagyományos egytestűek közül is néhány esélyest. Az egyik kétségtelenül a kategóriájában címvédő, korábban hatszor összetettben is első Lisa, amely a keszthelyi Team Lisa legénységét repíti majd. A nagy ellenfél egy friss formáció, a Raffica csapatból kivált Sponsor Wanted lehet, Weidinger György kormányossal, illetve az Extreme Sailing Team Kaiser Kristóf kormányossal, és a mezőny egyik legmodernebb, AC45-öt hajójával.

Anna oldala beszakadt

Azért a győzelemnél fontosabb a sportszerűség, mert a Balaton veszélyes terep. Ütközések rendre előfordulnak, elsősorban a rajt utáni tülekedésnél, de tavaly például az Anna hajó oldala csúnyán beszakadt. Viharban, viharos erejű szélnél előfordulnak balesetek: felborulhatnak, elsüllyedhetnek hajók, szakaszokat is törölnek időnként. A Kékszalagon halálos baleset még nem történt, de volt olyan év, amikor 150 hajó kért mentést egy viharban, és a fedélzeteikről összesen 350 embert mentettek ki.

Kisebb sérülések könnyen előfordulnak a fedélzeten is, elvégre ez kőkemény fizikai munka, a Lisa esetében például 14 fős sokat látott személyzet dolgozik, és a feladatuk mellett egymásra is rendkívül oda kell figyelniük a fordulásoknál, illetve általában is lehetőleg tökéletes összhangban kell dolgozniuk.

Veszélyes a mezőny zömét érintő éjszakai vitorlázás is. A Team Lisa legénységének egyik tagja elmesélte, hogy amikor „egy éjszakai edzésen elszakadt a korlát kötele, és ketten beestünk a vízbe, azonnal elveszítettük a hajót". Szerencsére az egyiküknek volt lélekjelenléte, bekapcsolta a jelzőlámpát, és így megtalálta őket a kísérő motorcsónak. Ám ha a hajótörött nem látszik, akkor még a motorcsónak is veszélyt jelent rá.

Holdvilág és katódsugár

Éppen az éjszakai vitorlázást megkönnyítendő alakult ki egy barátságos hagyomány: a versenyt mindig a holdtöltéhez legközelebbi júliusi hétvégén rendezik.

A nagyközönség persze az M4 Sport képernyőjén követheti majd élőben a fejleményeket, valamint az Origo.hu-n, az esemény hivatalos partnerénél, illetve természetesen a Kékszalag.hu (http://www.kekszalag.hu/) oldalon is. Ugyanakkor néhány pontról a helyszínen is jól látható a verseny. Érdemes megnézni a füredi rajtot a főmólóról, utána pedig még simán át lehet érni a tihanyi révbe, ahonnan a komp is indul. Sok hajó kimegy egészen a mólóig, ha olyan a széljárás, de természetesen a hegyről, távcsővel is élvezetes a verseny.

Egy biztos: a mostani, 50. Kékszalag győztese beírja magát a verseny 1934 óta íródó történetébe, ugyanúgy részese lesz, mint a Lisa hajó, a Fifty-Fifty katamarán, a rekordbajnok Litkey Farkas, és persze az ismeretlen hősök, akik minden tudásukat latba vetve hazaértek a 48 órás szintidőn belül.

Videón az Opel Fifty-Fifty rekordja: