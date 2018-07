Nepomnjacsij a dortmundi szuperverseny győztese

Dortmundban az orosz Jan Nepomnjacsij elsőségével fejeződött be a 46. Sparkassen Chess-Meeting szuperverseny. A 28 esztendős sakkozó veretlenül, egypontos előnnyel végzett az élen. A holland Anish Giri lett a második, a fehérorosz Vladiszlav Kovalev harmadik helyezése nagy meglepetés. A korábban tízszer is győztesként ünnepelt orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik csak hatodikként zárt a nyolcfős mezőnyben.

Az esztendő hatodik szuperversenyén, a hagyományos dortmundi viadalon eddigi pályafutásának egyik legnagyobb sikerét érte el az orosz Jan Nepomnjacsij. A torna első játéknapján 28. születésnapján köszöntötték, de bosszankodhatott is, mert nyerőesélyes állását remire rontotta a holland Anish Girivel szemben.

A harmadik fordulóban aratta első győzelmét, a negyedik kört követően négyes holtversenyben állt az élen. Ötödik partijában honfitársát, a korábbi tízszeres győztes exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyikot kényszerítette megadásra. A spanyol megnyitású ütközetben a rajtlistát vezető, a világranglistán negyedik Kramnyik elhibázott gyalognyeréséért nagy árat fizetett, Nepomnjacsij átvette a kezdeményezést, hadereje uralta a sakktáblát, döntő anyagi előnyre tett szert.

A hatodik fordulóban nehéz perceket élt át a junior világranglistán első, a dortmundi „ringben" újonc lengyel Jan-Krzysztof Duda ellen, aki előnyösebb pozíciójában nem szánta rá magát döntő akcióra. Kramnyik elszenvedte második vereségét, Giri mért csapást az exvilágbajnokra. Az utolsó fordulóra maradt a döntés, a félpontos előnnyel vezető Nepomnjacsijt hárman is üldözték, de nyerni csak az éllovas tudott, a német Georg Meiert fosztotta meg veretlenségétől. A virtuális világranglistán három helyezést javítva már a 12., tizenegy Élő-pontot is gyűjtött.

A verseny egyik legnagyobb meglepetését a fehérorosz Vladiszlav Kovalev szereplése jelentette. Az Aeroflot versenyén elért elsőségével harcolta ki a dortmundi meghívást, veretlenségét megőrizve lett harmadik. Utolsó partijában 104 lépésben remizett Kramnyikkal. Az exvilágbajnok egyenlőnek értékelhető állásban minőséget nézett el, a nagy baki után minden tudására szüksége volt, hogy döntetlenre mentse a partit. Egyetlen győzelmével végül hatodik lett, közel 13 Élő-pontot vesztett, sok hibával, erőtlenül sakkozott. A címvédő lengyel Radoslaw Wojtaszek nyeretlen maradt, a német Liviu-Dieter Nisipeanu négy vereséget is elszenvedett.

A 46. Sparkassen Chess-Meeting szuperverseny végeredménye:

1.Jan Nepomnjacsij (orosz, 2757) 5

2. Anish Giri (holland, 2782) 4

3. Vladiszlav Kovalev (fehérorosz, 2655) 4

4. Kan-Krysztof Duda (lengyel, 2737) 4

5. Georg Meier (német, 2628) 3,5

6-7. Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2792) és Radoslav Wojtaszek (lengyel, 2733) 3

8. Liviu-Dieter Nisipeanu (német, 2672) 1,5 pont

A teljesítmények az Élő-pontszámok változásainak tükrében:

Jan Nepomnjacsij + 10,9, Vladiszlav Kovalev + 12, Anish Giri – 1,8, Jan-Krzysztof Duda + 3,1, Georg Meier + 10, Radoslaw Wojtaszek – 6,4, Vlagyimir Kramnyik – 12,8, Liviu-Dieter Nisipeanu – 15 pont.

Az Orosz Sakkszövetség honlapján még a torna közben olvashattuk, hogy kijelölték a sakkolimpián szereplő orosz válogatottakat. A bakui sakkolimpián bronzérmes férficsapat összeállítása két helyen változott meg, Vlagyimir Kramnyik, Szergej Karjakin és Jan Nepomnjacsij mellett Dmitrij Jakovenko és Nyikita Vityjugov kapott bizalmat. A kapitányi teendőket a sakkszövetség elnöke, Andrej Filatov látja majd el, Batumiban komoly szakmai stáb is segíti majd az együttest, amelynek legnagyobb hiányzója Alekszandr Griscsuk.

Bakuban az ukrán csapat csak az ún. olimpiai Berger-Sonneborn pontszámítással szorult a második helyre az amerikai együttes mögé. A nagy sikert „veteránjuk", a kétszer szovjet és kétszer ukrán színekben bajnok Vaszilij Ivancsuk nélkül érték el. Batumiban legerősebb összeállításukban játszanak majd, Ivancsuk, Pavel Eljanov, Ruszlan Ponomarjov, Antn Korobov és Andrej Volokityin a csapatban.

Batumiban diplomáciai csatározások is dúlnak majd, a FIDE kongresszusán választják meg az új elnököt és a legfontosabb testületeket, a bizottságokat. Kirszan Iljumzsinov 1995 óta volt elnök, ötször újrázott. 2014-ben a sakkozás 13. világbajnokával, Garri Kaszparovval szemben nyerte meg a szavazást. Már 18 hónapja a többek között az ellene is bevezetett szankciók miatt alig tudta gyakorolni elnöki jogkörét, többször is lemondásra szólították fel, míg az Etikai Bizottság júniusban megfosztotta elnöki tisztségétől. Iljumzsinov perre megy, korábbi elhatározásával ellentétben nem jelölteti ismét magát, hanem az orosz jelölt, az egykori miniszterelnök-helyettes Arkadij Dvorkovics kampányát segíti, akit Vlagyimir Putyin államfő is támogatásáról biztosított. Dvorkovics a dortmundi viadal utolsó fordulójában a kezdőlépést is megtette Kovalev és Kramnyik játszmájában. A FIDE jelenlegi ügyvezető alelnöke, a görög Georgios Makropoulos is megpályázza az elnöki posztot, kettőjük levélváltása már elindította a kölcsönös vádaskodástól sem mentes kampányt. Az angolok egykori világbajnoki döntőse, Nigel Short a harmadik szereplő, aligha van bármi esélye a két „nagyágyúval" szemben.

Bielben megkezdődött az 51. sakkfesztivál Accentus nagymesterversenye. Az első fordulóban nagy érdeklődés kísérte a háromszoros világbajnok Magnus Carlsen és a cseh David Navara összecsapását.

A norvég világelső a 16. lépésben intuíciós vezéráldozattal lepte meg ellenfelét és a sakkrajongók népes táborát. Navara a nehezen értékelhető állásban sokáig jól állta a sarat, de Carlsen bástyája és huszárja sikerrel támogatta a szabadgyalog előrenyomulását, az időzavarban a cseh sakkozó elvétette a helyes védekezést. Az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarov könnyű győzelemmel rajtolt, a svájci Nico Georgiadis nem tudta kivédeni a királyszárnyi akciót. A francia Maxime Vachier-Lagrave és az orosz Peter Szvidler megosztozott a ponton. A mai második körben Vachier-Lagrave és Carlsen csap össze.