A Kékszalagra készülő csodakatamarán a Balatonba borult

Egy Extreme 40-es katamarán, rajta a 21-szeres magyar bajnok, olimpikon, profi vitorlázó Czégai Péter és a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke (szintén profi vitorlázó) Hoffman Henrik. Ők is a Kékszalagra készülnek. A hétfői edzésen felborultak.

Kezdjük a jó hírrel: senki nem sérült meg komolyan, és a drága felszerelés is csak minimális kárt szenvedett. A borulásban biztosan volt szerepe némi túlvállalásnak, azonban a csapat higgadt reakciója, a védőfelszerelés megléte és a gyorsan érkezett professzionális segítség kritikusan fontos volt abból a szempontból, hogy a bajból ne legyen még nagyobb probléma.

Tanulság azonban van bőven. Hoffmann Henrikkel a csapat egyik vitorlakezelőjével beszélgettünk. A sors különös fintora, hogy az interjú hétfőn délelőtt kezdődött, amikor még senki nem sejtette a későbbi „szerencsés" borulást. Az eredeti terv szerint szerettük volna bemutatni azt a különleges hajót, amelyik a hétvégén tartott Fehérszalagon a mindenkit meglepő hatodik helyen érkezett be, úgy, hogy a csapat mindössze néhány napot tudott edzeni a Kékszalag főpróbájának tartott Fehérszalag előtt.

Hoffmann Henrik szerint a katamarán neve, a már korábban is sikeres vitorlás csapat nevét vitte tovább: Jedi Business. A Star Wars jelenet annyira megmaradt a csapat tagjaiban, hogy úgy érezték, ez kell a hajó oldalára, hiszen híven fejezi ki a vitorlázás legénységének szellemiségét. Félelem nélkül, de alázattal szembeszállni a természet legyőzhetetlen erejével, ez valami olyasmi, ami nagyon közel áll a Balatonon és a tengeren is sikeres csapat filozófiájához. A hajó legénységének amatőr, de nagy tapasztalattal bíró fix tagja Hoffmann Henrik gyerekkora óta a víz mellett tölti minden szabadidejét és évtizedek óta vitorlázik. A kormányos Czégai Péter nagy név a sportágban, bajnoki címeit számos hajóosztályból szerezte, tudását, higgadtságát és győzelmi potenciálját mindenki elismeri a vitorlázásban. Ahogy szinte mindenki, ő is egytestű hajóval szerezte legtöbb érmét, de az utóbbi években már katamaránnal (kéttestű, rendkívül gyors hajó) is indul versenyeken, és ahogy mindenki a magyar vizeken, ő is még csak tanulónak számít ebben a műfajban.

Mindezt őszintén bevallja, sőt azt is, hogy az Extreme 40-es típus egy olyan különlegesen gyors, robbanékony hajótípus, ahol a borulás szinte bele van írva az edzésprogramba. Másképp nem lehet megismerni a hajót, nem lehet kiismerni a határokat. Enélkül pedig nem lehet győzni. Ők pedig győzni akarnak. Mert vérében van a versenyszellem. Pont ezért hozták be ezt a vitorlázásban fiatalnak számító típust.

Mit tud egy Extreme 40-es katamarán?

Maga hajótípus mindössze 13 éves. 2005-ben fejlesztették ki az olimpia hajóosztály, Tornado katamarán mintájára. Gyakorlatilag annyi volt a cél, hogy legyen egy ugyanolyan hajó, mint a Tornado, de legyen kétszer nagyobb minden tekintetben, és ha lehet, legyen még gyorsabb. Az eredmény? Egy olyan rendkívül masszív és egyben könnyű, hatalmas vitorlázattal rendelkező katamarán, amely képes a 30 csomós (55 km/óra) sebességre. A tervező Yves Loday, mindössze ennyit kért:

Fiúk ez a szénszálas hajó nagyon erős, de azért az óceánt ne keljétek át vele!" 2006-ban már a legnagyobb földkerülő verseny betétfutamaként debütált a hajóra kitalált versenysorozat.

Az új dimenziót jelentő száguldás, a profi versenyrendezés, és a tény, hogy ezt a versenyt akár a partról is élvezhetik a nézők, azonnal megragadta a szakma és a közönség figyelmét. Az Extreme Sailing Series nagyon gyorsan az egyik legkedveltebb sorozat lett a világon. Gyakorlatilag az egész bolygót behálózzák a versenyeik, amelyek még díjat is kaptak. Bár a hajó nagyon gyors és van kockázat ebben a száguldásban, különösen a tengereken, a biztonságra is nagy hangsúlyt fektettek. Kizárólag protektoros felszerelésben lehet rajta hajózni és komoly „havaria protokollt" is írtak, mely a vészhelyzetekben való kötelező viselkedést írja elő.

Férfiakon tesztelve, de nőknek is ajánlva

A szervezők arra is büszkék, hogy 2012 óta nők is lehetnek a hivatalos versenycsapat tagjai. Végül is udvarias óvatosság volt a hét évnyi kizárólag férfiak versenyeztetése, hiszen ez alatt az időszak alatt, az összes borulást, törést-zúzást a férfi legénységnek kellett átélnie.

A nemzetközi vizeken már mondhatjuk, hogy bőven van tapasztalt Extreme 40-es vitorlázó, azonban idehaza, még csak tanulják a rohanógépet az akár legtapasztaltabb vitorlás versenyzők is. Pont ezért rendelt egy külföldi katamarán versenyzőt a Jedi Business csapata is. Még akkor is, ha nagyon kevés az idő a Kékszalag, de különösen a Fehérszalag előtt. Jocelyn Keller vitorlásversenyző a bemutatkozó versenyének napján mindössze 6 órával a rajt előtt érkezett. Tudására azonban szükség van, hiszen a rohamtempóban felálló Jedi Business sportprojekt svájci tagja komoly eredményekkel rendelkezik. A Red Bull Youth America's Cup, vagyis az Amerika Kupája (a világ legnagyobb presztízsű vitorlás versenye) versenyén 2017-ben a harmadik helyet szerezte meg csapatával. Keller ahhoz a fiatal nemzedékhez tartozik, aki már beleszületett a katamaránozásba. Majd idejött Magyarországra, hogy kis túlzással mondva megtanítsa azokat, akik pedig az egytestű vitorlázásba születtek bele. És még valamiért: hogy megnyerjék 2018 legnagyobb versenyét, az 50. Kékszalag Erste Nagydíjat. Ugyanis még a szakemberek szerint is van olyan szélerő a tavon, amiben valamelyik Extreme 40-es katamarán lehet a győztes. Pont ez adja az idei Kékszalag különleges izgalmát és verseny kimenetelének megjósolhatatlanságát.

Ott van Litkey Farkas a maga 13 győzelmével, ott vannak a magyar karboncsodák az Opel Fifty-Fifty és a Pauger Evergreen (kétárbocos karbon katamaránok), de vannak itt Amerika Kupás hajók, és más valóban a vitorlázás világszintjén is az élmezőnybe tartozó hajók és csapatok.

Senki nem tudja, ki fog nyerni a Kékszalagon.

Egyszerűen nem lehet megmondani

Azt azonban igen, hogy a csúcsgépek között nagyon kiélezett harc lesz. Akár az is lehet, hogy a 160 kilométeres távon mindössze néhány perc lesz a különbség a dobogós hajók között.

Jocelyn pedig pont azért fog küzdeni a Jedi Business csapatával, hogy az akár néhány perces különbség az ő javukra íródjon, miután megkerülték a Balatont. Ehhez a küzdelemhez, ehhez a felkészüléshez tartozott a tegnapi edzés, és maga a borulás is. Hoffmann Henrik szerint a borulásnál mindössze egy tizedmásodpercnyi kihagyás elég volt. A rohanógép nem tolerálta az apró hibát, azonnal gyorsulni kezdett és egyensúlyt vesztett. Mindössze 2 másodperc és a borulás elkerülhetetlen volt. Ha a katamarán eljut az emelkedés közben a holtpontjáig, szinte lehetetlen visszahozni. Lassú emelkedésnél talán, de dinamikus borulásnál már működik a tehetetlenség. Ott már csak arra kell figyelni, hogy a legénység ép bőrrel ússza meg. Nincs kapkodás, nincs leugrálás a fedélzetről. Kapaszkodni, amíg a hajó nem stabilizálódik. Ez a Balatonban annyit jelent, hogy a katamarán teljesen oldalra dől, a vitorla megmerül a vízben, az árboc pedig belefúródik az iszapba. Ez a pozíció már az emberekre kevésbé, a méregdrága technikára annál inkább veszélyes. Ilyenkor szokott eltörni az árboc, ami önmagában akár tízmilliós nagyságrendű káresemény. A Jedi Business azonban megúszta. Részben a masszív szerkezetnek, de még inkább a profi és gyors segítségnyújtásnak köszönhetően.

Bagyó Sándor a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője elmondta, hogy bár egy ilyen karbon katamarán nagyon könnyű, a borulás utáni visszaállítás annál bonyolultabb. Ideális esetben 3 motorcsónak kell a talpra állításhoz. Egy, hogy megfelelő irányba tartsa a lebegő hajót, egy, amelyik ellen húz és egy, amelyik rendelkezik akkor erővel, hogy képes az óriási vitorlafelületet kiemelni a vízből.

A Csopak és Balatonfüred között megvalósított éles „gyakorlás" jól sikerült, a mentők kiválóra teljesítettek a Kékszalag előtt 3 nappal, a csapat pedig fontos tanulsággal gazdagodott.

Lélektanilag nagyon fontos, hogy a hajó egyben maradt és „talpon" vitték be anyakikötőjébe, ahol az alapos átvizsgálás és a szükséges javítás következik. Férfimunka volt. Jedi Business. Jöhet a Kékszalag rajtja csütörtök reggel, ahol a győzelemért, de minimum dobogóért indul a Jedi Business legénysége.