Futurisztikus technológiával küzdenék le a hőséget a tokiói olimpia alatt

A Japánt sújtó kánikula komoly aggodalommal tölti el a 2020-as tokiói olimpia szervezőit, főleg a szabadban rendezett, több órán át tartó versenyek kitettsége okoz fejtörést.

Már közel száz halálos áldozata van a hetek óta tartó, nem ritkán 40 foknál is magasabb hőmérséklettel támadó kánikulának Japánban. Miután két év múlva éppen ezekben a napokban kezdődik el a tokiói nyári olimpia, a szervezők is feltették maguknak a kérdést: mihez kezdjenek, ha hasonló időjárással kell szembe nézniük a játékok alatt?

A csarnokokban és más fedett létesítmények rendezett versenyek esetén adott a klímatizálás lehetősége, de mi legyen az olyan sportágakkal, mint a két-három órán át tartó maratoni futás, vagy a még ennél is hosszabb 50 kilométeres gyaloglás? Úgy tűnik, erre is van megoldás. A szervezők a két verseny útvonalát a Fujitsu Road Constracion által kifejlesztett aszfalttal fogják borítani, amely egy speciális spray-vel lefújva a hő és az ultraibolya sugárzás hatására akár 8-15 fokkal is hűvösebb lesz a felülete, mint a környezet.

A Fujitsu technikai igazgatója szerint elképzelhető, hogy a két említett útvonal mellett az olimpiai falu járdáit, és a központi stadion körül futó utakat is ezzel a speciális borítással látják el.