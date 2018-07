Exkluzív tudósítás egyenesen a fedélzetről

Rendhagyó tudósítással jelentkezik az Origo Sport a jubileumi 50. Kékszalag Erste Nagydíjról. Hírek egyenesen a fedélzetről.

Hajónapló. I. rész. Az utolsó pillanatok feszült izgalma

Három különleges hajó, három nagyon különböző történet, de a cél ugyanaz: megkerülni a Balatont, a lehető leggyorsabban. Ez itt a Kékszalag, amely holnap reggel 9-kor veszi kezdetét, az Origo Sport pedig egyenesen a vízről szállítja a sztorikat, úgy, ahogy még korábban senki. A verseny 2 napján exkluzív tudósítást kapnak olvasóink három olyan hajóról, amely akár a teljes mezőnyt is reprezentálhatná.

Az Origo Sport bemutatja:

A Balaton leggyorsabb hajójának, az Opel Fifty Fiftynek a vágtázó menetét.

Egy hatalmas performance-cruiser (gyorsasági-túra) hajós csapatnak, a Magnum Sailing Teamnek a küzdelmét.

És egy legendás „öreg hölgy"-nek, a 93(!) éves Bolygó nevű hajónak az embert próbáló, és végletekig fárasztó akár 30 órás küzdelmét.

Miért ez a három hajó?

„Aki ezt a három hajót megismeri, az egész Kékszalagot megismeri."

Ebben a képzeletbeli Origo Sport flottában, mint cseppben a tenger, benne van minden, ami a mai magyar vitorlázást, a balatoni versenyzést, az egyszerre tradicionális és magas szinten innovatív sportágat jellemzi.

Három hajó, ami kifejez mindent, amit 1934 óta úgy hívunk: Kékszalag

Röviden a Kékszalagról. A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenye, amelyet először 1934-ben rendeztek meg. A versenyt az a hajó nyeri, amelyik a Balatont leggyorsabban vitorlázza körbe. A verseny neve az idők folyamán fogalommá vált: ma már egybeírjuk, és Kékszalag néven évente rendezik meg. A balatonfüredi rajttól az ugyancsak itt elhelyezkedő célig légvonalban mintegy 160 kilométert kell megtenni, melyre 48 óra áll a hajósok rendelkezésére. Különlegesség, hogy a tradíció miatt a Kékszalagnak nincs fix időpontja. Többnyire júliusban és akkor is a holdtöltéhez legközelebb eső hétvégén rendezik. Az ok egyszerű: 84 évvel ezelőtt a hajók sokszor éjszaka is versenyeztek, vagyis fontos segítség volt a navigációban a telihold vizet beragyogó fénye. A hagyomány megmaradt, és a Kékszalag legnagyobb mezőnye, a legalább 4-500 hajóból álló középmezőny mindezért nagyon hálás, hiszen ők éjszaka is a vízen lesznek. Ők a „hétköznapi hősök", akik sokszor 30-40 órát is a vízen töltenek, hogy akár az eredményért, de még inkább az emberi teljesítményért körbehajózzák a Balatont és leküzdjék a szélcsend, a forróság, vagy akár a viharos szél okozta drámai megpróbáltatásokat. Közéjük tartozik az Origo Sport által kiválasztott 93 éves hajó, a Bolygó és lelkes legénysége is, de erről alább részletesen.

Ki nyeri meg a Kékszalagot? Ki írja be nevét örökre az 50. jubileumi krónikába?

Csütörtök estig ezt senki nem tudja, de még csak biztosat tippelni sem lehet. Annyi ultramodern száguldó katamarán van már a Balatonon, -és érkezik külön csak a Kékszalagra-, annyi világszinten is jegyzett magyar és külföldi kormányos áll a profi csapatok élén, hogy mindössze ennyit lehet tudni: a 20 leggyorsabb hajó valószínűleg minden idők legszorosabb versenyét fogja vívni. Simán előfordulhat, hogy számos oda-vissza előzés után a legutolsó szakaszon, vagyis a Balatonfüred előtti vízterületen fog eldőlni az egyébként 160 kilométernyi és 7-12 órányi küzdelem. Most mindössze ennyi biztos: nagyon szoros verseny lesz. Az egyik karboncsoda, vagyis egy ultrakönnyű, bőségesen túlvitorlázott és a szélnél akár háromszor nagyobb sebességre is képes katamarán fog győzni az abszolút versenyben. Aki ismeri a Balatont, az pedig azt is tudja, hogy még ez a nagy valószínűséget jelentő jóslás is szó szerint borulhat. Amennyiben ugyanis, betör (jelenleg erre kicsi az esély) egy dübörgő vihar akkor, -ahogy vitorlás berkekben mondják-, a csúcsgépek elkezdenek fetrengeni, sorra borulnak, vagy levonnak szinte minden vitorlát és megérkeznek az élre a Balaton zászlóshajói. Ők a rendkívül stabil, viharálló cirkálók, mint például a legendás Nemere II., a Sirocco, a vagy a Lillafüred. Pont ez a szépsége a Balatonnak, pont ez az izgalma a Kékszalagnak. Ezért tartotta 57 éven keresztül a Nemere II. a rekordot, melyet az 1955-ös, viharban tett vágtázásával állított fel. Bár sok, lényegesen gyorsabb hajó van már a vízen, mint a Nemere II., de senki nem tudhatja, hogy mikor csap le újra egy olyan vihar pont a Kékszalag első napján, amely megtizedeli a mezőnyt és újra egy tőkesúlyos cirkáló száguld be méltóságteljesen a célba. De vissza a kiválasztott flottára.

Három hajó, amely kifejezi a Kékszalag lényegét. Az ultramodern hajó legénységétől a hétköznapi hősökig

Hogy lássuk mekkora a különbség a három kiválasztott hajó (és a Kékszalag teljes mezőnyének osztályai) között, nézzük csak a sebességet.

Jellemző utazó sebesség, közepes szélben

Bolygó: 3 csomó (5,5 km/óra)

Magnum: 7 csomó (13 km/óra)

Opel Fifty Fifty: 15 csomó (28 km/óra)

Csúcssebesség

Bolygó: 7 csomó (13 km/óra)

Magnum: 18,5 csomó (34 km/óra)

Opel Fifty Fifty: 30 csomó (56 km/óra)

Így már érthető, hogy hogyan történhet meg, hogy a leggyorsabb hajók még a rajt napján, akár sötétedés előtt megérkeznek, a leglassabbak pedig komoly küzdelmet vívnak, hogy a 48 órás szintidő alatt teljesítsék a legalább 160 kilométeres távot. A jelenlegi rekord az Opel Fifty Fifty nevéhez fűződik: 7 óra 13 perc.A Bolygó leglassabb menete 44 és fél óra volt 2010-ben. Ez az az örökre emlékezetes Kékszalag volt, melyen a szinte teljes szélcsenddel és a sötét felhőkben érkező árvaszúnyog rajjal küzdöttek a versenyzők. A három hajó kormányosával és legénységével folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy mivel teltek a legfontosabb verseny előtti utolsó napok.

Bolygó

Alapos hajótisztítás a verseny előtt nap reggelén. Miért most? Minél közelebb van a takarítás a versenyhez, annál kevesebb alga és moszat kerülhet a hajó fenekére a kikötőben. Ijedtség: 1 nap alatt másfél vödörnyi víz gyűlt össze a hajófenékben! Megoldás: víz kiszivacsozása, szivárgás helyének felkutatása, a motor tengelyénél lévő csavar meghúzása. Szivárgás megáll. Halleluja. Bevásárlás, egyénileg, de vészhelyzetben az egyik csapattag extra tartaléka mindig megmenti a csapatot. Külön edzés nem volt, a Fehérszalagon való részvétellel teljesítették a Kékszalagra való utolsó felkészülést.

Összegzés: A 93 éves hajó nagy reményekkel indul a 2018-as Kékszalagon. Cél: 2016, és 2017 után újra megnyerni Bolygó hajóosztályát. 30 óra alatt teljesíteni a távot.

Magnum

Kőkemény edzések a sokszor tomboló szelekben. Lásd a Jedi Business borulása hétfőn. Az egyik rohanásban 14 csomót is mértek (26 km/óra). A hajó fenekének tükörtisztára mosása. Hogy miért fontos ez? Minden, ami a hajó aljához tapad, akár csak a legkisebb kagylók, vagy moszat, az lassítja a hajót, és egy éles, hosszú távú küzdelemben olyan hátrányt jelent, ami miatt elúszhat a dobogó. A kötélzet teljes ellenőrzése. Érdemes volt ugyanis, néhányat le kellett cserélni. Az új vitorla tesztelése. Jól sikerült. A csapat csak így hívja az új reachert (hatalmas méretű orrvitorla): Rettegjetek ellenfelek! Ami pedig legfontosabb megtörtént a bevásárlás. Csak zsömléből 40 db. Készülnek szendvicsek, amelyeknél bármilyen furcsa, az a csapat vágya, hogy minél kevesebb fogyjon. A rejtély valójában egyszerű: minél kevesebb vízen töltött óra, annál kevesebb szendvics fogy. Vagyis minél kevesebb szendvics fogy, annál gyorsabb a hajó. Betáraztak még 40 db csokoládészeletet is és rengeteg ásványvizet, üdítőt. Vásárolt alkohol mennyisége: zéró.

Összegzés: Rettegjenek az ellenfelek! Az új vitorlával, a Magnum az osztályelsőséget és legjobb egytestű helyezést tűzte ki.

Opel Fifty Fifty

Megérkezett a teljesen új vitorla szett, amivel az Opel Fifty Fifty 100%-ban magyar fejlesztésű hajóvá vált. Maga a hajó a világszínvonalú Pauger Carbon Composites-nál készült Paulovits Dénes tervei alapján, az új vitorlák pedig a HunSails, szintén magyar műhely termékei. Világszínvonal 100%-ban magyar forrásból. Edzés az utolsó pillanatig, melyet két dolog is hátráltatott. Egyrészt a team kereste a közepes szeleket, de a vízen leginkább a dübörgő 30-sok (30 km/órás szél) uralkodtak, másrészt a csapat egyik tagja napszúrást kapott az egyik edzés során, ami miatt ki kellett hagynia a mai, utolsó edzést. Ettől függetlenül az utolsó napok is sikeresek voltak, az új, magyar készítésű vitorlák beváltak, a hajó még gyorsabb, még élesebb (jobban tud a széllel majdnem szemben haladni).

Összegzés: az Opel Fifty Fifty teljes elszántsággal rajtol, hogy megszerezze, harmadik győzelmét és elnyerje az 50. jubileumi Kékszalag győztese, kiemelt presztízsű címét.

Hogy a Balaton egyik legkülönlegesebb hajója, a kétárbocos katamarán, az Opel Fifty Fifty megnyeri-e a versenyt, esetleg megdönti-e saját 2014-es rekordját?

Hogy a modern, de minden kényelemmel ellátott Magnum eléri-e kitűzött célját és új vitorlájával befut-e osztálya győzteseként?

Hogy a 93 éves „idős hölgy", a Bolygó, aki még a Kékszalagnál is korábban született teljesít-e a távot 30 óra alatt?

Mindez kiderül nemsokára, a csütörtökön kezdődő jubileumi Kékszalagon, amelyről további exkluzív anyaggal számol be az Origo Sport. Egy biztos, a verseny iránti érdeklődés minden korábbi rekordot megdöntött. Szerda kora estig több mint 630 hajó nevezett, ennyi hajóra még sosem volt példa a verseny 1934 óta íródó történetében.