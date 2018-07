Cseh László jobb formában van, mint amikor világbajnok lett

Cseh László 32 évesen visszavonul? A riválisai talán örülnének egy ilyen hírnek, a glasgow-i Eb-re készülő elnyűhetetlen úszó azonban olyan, mint a jó bor. Edzője, a DIGI Sport híradójának nyilatkozó Plagányi Zsolt szerint Cseh egyenesen jobb formában van, mint amikor három éve világbajnok lett.

Én azt látom, hogy ilyen felkészültségi állapotban még sohasem volt, amióta én vagyok az edzője, pedig világbajnok lett Kazanyban. A mostani időeredményei jobbak, mint az akkoriak, és az állapota is jobb, mint abban a pillanatban. Ha fejben el tudja viselni a terhet – ez minden versenyző számára a legnehezebb -, akkor nagyon jól fog úszni. A kemény felkészülés, amin túlvan, abszolút jól sikerült, be is épült rendesen, látszik az eredményeken, a mozgásán. Neki igazából nem is az Eb-érem a kihívás, hanem, hogy milyen időt fog tudni úszni. És nagyon jó idő van most benne – nyilatkozta a Sport24-nek Plagányi Zsolt.

Cseh László úgy érzi, az életkorát a maga javára tudja fordítani. „Nem érzem semmivel sem rosszabbul magam, sőt egyre inkább átlátom, hogy mi történik a medencében. Az évek azért összeadódtak bizonyos szempontokból, és ezt tudni kell kezelni. Tudni kell, hogy mire mi a jó megoldás, de azt gondolom, hogy ettől az edzésmunkát még ugyanúgy el tudom végezni."

A jövő évi vb-re és a 2020-as olimpiára még nem gondol, az Eb-n viszont nagyon szeretne bizonyítani. Hogy épphogy döntőbe kerüljek, annak nincs sok értelme. Igazából addig szeretném csinálni, amíg élvezem, és van eredménye. Ez a kettő azért fontos kitétel. Az Eb-n nem feltétlenül az érem a lényeg, hanem az, hogy jól érezzem magam, mert éremből már rengeteget nyertem. Amikor érzem, hogy kiadtam magamból mindent, és sikerült túlszárnyalnom önmagamat – az a legjobb érzés" – fogalmazott a hatszoros olimpiai érmes úszó.

Cseh László együtt edz Törökbálinton a 200 méteres gyorsváltót erősítő Grátz Benjáminnal, akinek – a minap 14 hónapra eltiltott - Ryan Lochte a példaképe. Úgy tűnik, már nem sokáig. „A versenyeken elért eredményei alapján tartom a példaképemnek, de valóban, így, hogy szeptember óta itt készülök, és Lacit látom minden nap, hogy hogyan edz és hogyan él, ő sokkal inkább példaértékű, mint amit mostanság Lochte-ról tudunk és hallunk – mondta a 22 éves reménység.

Az idei úszó Európa-bajnokságot augusztus 3. és 12. között rendezik Glasgow-ban, Cseh László a 400 gyors mellett a három pillangószámban lesz érdekelt.