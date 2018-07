Egész Nagy-Britannia ünnepli a Tour-győztes walesi bringást

Geraint Thomas győzelmét ünnepelte Nagy-Britannia hétfőn. A walesi kerékpáros előző nap először nyerte meg a Tour de France országúti versenyt, amelyen az utóbbi tíz évben hatodik, sorozatban pedig negyedik alkalommal született brit győzelem.

A BBC szerint a 32 éves sportoló tehetségét sohasem vonták kétségbe, versenyzőként azonban sokszor mintha átok ült volna rajta, és rendre összeroppant a lehetőségek előtt. Így volt ez a 2016-os olimpián, a Tour de France tavalyi kiírásában, és ugyanabban az évben a Giro d'Italián, amikor pedig tökéletes formában volt. Végignézte, ahogy válogatottbeli csapattársa, Bradley Wiggins 2012-ben megnyeri a háromhetes francia körversenyt, és háromszor segítette az élre Chris Froome-ot, ebből egyszer úgy, hogy 20 napig törött medencecsonttal tekert. Ezúttal viszont sikerült megragadnia az alkalmat, méghozzá látványosan, a siker pedig nagyobb, mint korábbi kudarcai együttvéve.

A brit közszolgálati médium felelevenítette továbbá, hogy Geraint Thomas tízéves kora körül kezdett el kerékpározni, eleinte azt sem tudta, hogy a biciklisnadrág alá nem kell alsónadrágot venni, és amikor először vállalkozott nagyobb táv megtételére, eltévedt, és olyan fáradtan ért haza, hogy a homlokával nyomta a csengőt.