Magyar Guinness Világrekord trial kerékpárral

Hegedűs László második Guinness-világrekordját állította fel vasárnap Londonban a kerékpározás ügyességi szakágában, triálban.

A 28 éves ceglédi sportoló London legnagyobb kerékpáros eseménye, a Prudential Ride kísérőprogramjai keretében 15 darab, egymástól másfél méter távolságra elhelyezett, 65 centiméteres korlátot ugrott át bringájával, mindezt időre. A korábban világ- és Európa-bajnokságon is első tízben végző huszonkétszeres magyar bajnok a brit Joe Oakley 13:88 másodperces eredményét javította kerek 13 másodpercre.

A Londoni Green Park-ban Hegedűs már tavaly is felállított egy Guinness-rekordot, amikor egy 179,5 centiméteres akadályra ugrott fel kerékpárjával. Ezt szintén a Prudential Ride napján, 2017. július 28-án érte el, ilyenkor százezres bringázó tömeg vonul a brit fővárosban és profi országúti kerékpárversenyeket is rendeznek.

A vasárnapi rekordállítást nehezítette az időjárás is, a „Hegeshow" címmel látványos bemutatóiról is ismert kerékpáros így nyilatkozott sikeréről: "Zuhogó eső, nagy szél, füves talaj és egy elszánt magyar bringás. Ma két világrekord kísérlet lett volna, amiből az egyik volt az enyém. A külső körülmények miatt a másik versenyző visszalépett, viszont én úgy éreztem, hogy meg kell próbálnom, most vagy soha! A hivatalos három próbából harmadjára sikerült. Ahol akarat és szív van, ott eredmény is van. Köszönöm mindenkinek, aki velem volt lélekben ezen a nagyszerű napon. Köszönöm a támogatóimnak a közös munkát, a családomnak a bíztatást, Turjányi Tamásnak a felkészülési lehetőséget és a szervezőknek, akik újra meghívtak Londonba.