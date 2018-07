Egy hónap alatt két érmet nyert, mégsem elégedett Szilágyi Áron

Egy hónap alatt két érmet, egy Európa-bajnoki aranyat és egy világbajnoki bronzot szerzett a kardválogatott tagjaként Szilágyi Áron, a kétszeres olimpiai bajnok sportoló ennek ellenére nem elégedett.

A kínai Vuhsziban rendezett vb-n ez volt a magyar küldöttség egyetlen dobogós helyezése, Szilágyi egyéniben hetedik helyen zárt. A MOL Csapat még az újvidéki Eb előtt megkérdezte a vívót, hogy kiket tart a legnagyobb ellenfeleinek, és a három versenyző között szerepelt annak a német Max Hartungnak a neve is, aki végül az Eb-n kiejtette őt, a vb-n pedig a másodikként említett amerikai Eli Dershwitz állta az útját.

Azért nem kellett hozzá ellátogatnom a delphoi jósdába, hogy megnevezzem ezeket a vívókat, hiszen mindannyian top versenyzők, akik komoly esélyesként érkeztek a vébére. Mondjuk két koreait is megemlítettem, és egy harmadik nyert, de az övé nagyon érdekes eset. Kim Jung Hvan rendkívül eredményes, hosszú pályafutást tudhat maga mögött, és talán csak azért nem nyert korábban egyéni világbajnoki címet, mert nem a zsűrik kedvence" - nyilatkozott Kínából a MOL Csapatnak a magyar kardozó.

Az egyéniben nyújtott teljesítményéről Szilágyi azt mondta, nem vívott sem különösebben rosszul, sem különösebben jól.

"Azért nem lehetek elégedett, mert az első olyan szembejövő vívó, aki az elithez tartozik, egyből kiejtett. Dershwitz egész nap kiválóan vívott, ennek ellenére nem kezdtem rosszul ellene, és 8-nál még én vezettem, de aztán volt a tarsolyában egy olyan ritmusváltás, amit azon a napon nem tudtam lekövetni. Végül döntőbe jutott, és ezüstérmet nyert" - mondta Szilágyi Áron.

A férfi kardcsapat egy hónap alatt egy Eb-aranyat és egy vb-bronzot szerzett, a Vasas olimpiai bajnoka mégsem maradéktalanul elégedett.

"Majd egy pár hét múlva biztosan én is tudom úgy nézni, hogy rövid időn belük két érmet is szereztünk fontos versenyen, de egyelőre még erősebb bennem az az érzés, hogy több volt a csapatban ennél. Pont az hiányzott, amiről az Eb előtt is beszélgettünk: hogy ne egyvalaki húzza a csapatot, hanem mindenki kiegyensúlyozottan, jól vívjon egész nap. Az Eb-n ez összejött, most viszont megint nem" emlékezett vissza, hozzátéve: a németek ellen neki kellett nagyot vívnia, hogy meglegyen a továbbjutás, az olaszok ellen viszont pont ő betlizett a középső asszóban.

"Összességében rendben volt ez így, hiszen amikor az ember érmet szerez, akkor mindig nagyobb az öröm, mint a hiányérzet. Kiváló csapatunk van, és ezt öröm kijelenteni, hiszen jövőre Budapesten rendezik a világbajnokságot, márpedig egy hazai páston szerzett éremmel érzésre semmi más nem ér fel. Talán még egy olimpiai döntő sem"- fogalmazott.