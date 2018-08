Soha nem látott infómennyiséggel kényeztették el a Kékszalag rajongóit

Idén a vitorlázás szerelmeseinek ünnepén 681 hajó vágott neki a Balatonnak. Azoknak pedig, akik nem tudták egy hajó fedélzetéről élvezni a versenyt, a New Wave Media Group gondoskodott az informáltságáról és szórakozásáról online és a helyszínen egyaránt.

A Tagore sétányon helyet kapó „Vitorlásszigeten" a helyszínre látogatók nemcsak a hajókban és a táj szépségében gyönyörködhettek, hanem interaktív kalandokban, kvíz-játékokban is részt vehettek. Ennek keretében lehetőségük volt jobban megismerkedni a helyszínen jelen lévő Life.hu, Köpönyeg, Reblog, Videa, Life TV, Ozone TV és Travelo márkákkal is.

Kiemelt médiatámogatóként a Kékszalag központi sátrában történő beszélgetésekben is jelentős szerepet vállaltak. A Life TV-n bemutatott Vitorlászok egyik tulajdonosa adott gyakorlati tanácsokat, hogy a sportágat most kezdők is megszerezzék életük első pozitív vitorlás élményét. A Jetwing tulajdonosa - a többszörös díjnyertes OzoneUtazás műsor együttműködő partnere - a vitorlás úticélokról adott tájékoztatást az Indiai Óceán térségében, míg a Köpönyeg szakembere a Balaton zord időjárásába és az időjárás állomások kulisszatitkaiba engedett betekintést.

Ha már sport, nem mehetünk el szó nélkül az egészséges táplálkozás kérdése mellett sem. A Life TV hamarosan debütáló főzőműsorának, a Great Life-nak a háziasszonya a vegán gasztronómiából adott ízelítőt.

Az események forgatagáról és a verseny aktuális állásáról a kekszalag.reblog.hu, a verseny eredményeiről az Origo Sport folyamatosan frissülő cikkei, míg a legjobb pillanatokról a Videa folyamatosan visszanézhető tartalmai adtak hírül, hozzájárulva ezzel a Kékszalag verseny és a vitorlás sport népszerűsítéséhez.