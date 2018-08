Női torna Eb: ugrásban van remény magyar éremre

A sérült Kovács Zsófia távollétében csak ugrásban van remény a magyar éremszerzésre a glasgow-i multisport Európa-bajnokságon a női tornászok csütörtöktől vasárnapig tartó versenyein.

"A tavalyi Eb-n kimagaslóan szerepeltek a mieink, bízom benne, hogy ezúttal is lesz esély az éremszerzésre. Glasgow-ban a nőknél elsősorban az ugrás hozhat számunkra sikereket" - nyilatkozott Altorjai Sándor, a magyar szövetség (MATSZ) főtitkára.

A 2017-es kolozsvári kontinensviadalon Dévai Boglárka bronzérmes lett ugrásban, azonban július 14-én a szerenkénti országos bajnokságon csak a második helyen végzett ezen a szeren. A tavalyi Eb-n egyéni összetettben ezüstérmes Kovács Zsófiát makacs hasizomsérülés hátráltatja, és az őszi világbajnoki indulását nem akarták kockáztatni, ezért kihagyja a skóciai viadalt.

A MATSZ elnöke, Magyar Zoltán úgy fogalmazott, tisztes helytállásra számít Glasgow-ban.

"Egy Európa-bajnokság mindig fontos szerepet tölt be a tornászok életében. Ahogy láttam, a felkészülés során jó munkát végeztek a fiatalok és a szakmai stáb" - mondta az elnök.

A skót nagyvárosban a felnőtt tornászoknak csapatversenyt, egyéniben pedig szerenkénti finálékat rendeznek, azaz idén nem szerepel az egyéni összetett a programban.

"Fontos, hogy nem csak a felnőttek lesznek ott az Eb-n. A fiatalok szintén szerekhez lépnek. Bízom benne, hogy esetükben még egy-két meglepetés-eredményben is részünk lehet" - fogalmazott Magyar Zoltán.

A felnőttek mezőnyében Böczögő Dorina, Dévai Boglárka, Makra Noémi, Fehér Nóra és Péter Sára, a junioroknál Bácskai Csenge, Schermann Bianka, Székely Zója, Medved Regina és Szujó Hanna szerepel a magyar csapatban.

Eddig minden a tervek szerint zajlott, a kerettagok egészségesek, már letudtuk a pódiumedzést is - mondta a Draskóczy Imre szövetségi kapitány. Hozzátette: a helyszínen gyorsan megállapíthatták, hogy a házigazda skótok nagyon felkészültek a kontinensbajnokságra.

Skócia legnagyobb városa multisport Európa-bajnokságnak ad otthont: a tornán kívül az evezés, a vizes sportok, a golf, a triatlon, és a kerékpáros Eb-t is megrendezik.

A férfi tornászok jövő csütörtöktől vasárnapig versengenek.

A női Európa-bajnokság programja:

csütörtök:

felnőtt egyéni és csapatverseny, selejtező 9.45

péntek:

junior egyéni összetett és csapatverseny döntő 9.45

szombat:

felnőtt csapatverseny, döntő 13.00

vasárnap:

felnőtt szerenkénti döntők 14.15